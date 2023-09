Portrait de Kameto, co-fondateur de la Karmine Corp

aux commandes d’un club esportif, il n’est pas arrivé de nulle part. La personnalité s’intéresse à la compétition esport depuis plus de 10 ans et a multiplié les expériences dans le milieu du

, son second coup de cœur. Mais il faut attendre 2014 pour le voir pour la première fois sur la scène et devant un public en tournoi. “Je jouais la nuit tout le temps, je faisais de la solo queue. J’étais dans le top D1 et je suis tombé contre Sardoche. J’ai fait une bonne game et il m’a demandé si j’étais dispo pour une LAN… pour dans deux jours”, raconte-t-il au micro de Zack. Kameto attrape l’opportunité en vol et arrive à la Paris Games Week, la convention annuelle de jeux vidéo, pour y disputer son premier tournoi sur scène. Il termine dans le top 4 et obtient son premier cashprize. C’est aussi à ce tournoi qu’il parle pour la première fois avec Kotei, celui qui deviendra son bras-droit dans de nombreuses collaborations jusqu’à aujourd’hui.

En 2015, la carrière de Kameto prend un nouveau tournant. Il reçoit une offre de rêve : être payé pour faire du streaming. À l’époque, Twitch évolue mais reste un média de niche, et gagner sa vie uniquement par le streaming est réservé à de rares anglophones. Quand la web TV Eclypsia lui propose de s’envoler à Ashford, Royaume-Uni, il n’hésite pas une seule seconde. Eclypsia réunit alors parmi les personnalités les plus suivies de League of Legends en France comme Jbzz, LRB et DFG.

Son intronisation chez Eclypsia se fait par un marathon de 24 heures ; une épreuve du feu pour le streamer débutant. Ensuite, il s’intègre à diverses émissions où il apporte un style bien à lui entre sérieux et troll, gagne de l’expérience et développe sa communauté. Il passe deux années particulièrement prolifiques, mais finit par quitter la structure pour voler de ses propres ailes fin 2017. Là encore, c’est un coup de poker pour Kameto : à l’époque, les Web TV restent le moyen le plus sûr de vivoter grâce au streaming et les indépendants francophones restent rares. Il lui faut des mois pour financer son setup de streaming et se lancer.

Mais son pari porte ses fruits ; il se révèle auprès de ses fans. Tous ses projets n’aboutissent pas, mais Kameto se relève et continue à proposer des formats originaux à sa communauté. Le streamer gagne un nouveau public avec des vlogs IRL et émissions sur GTA V RP. Il se diversifie, mais n’oublie pas l’esport en continuant à participer à des tournois sur LoL, comme sous l’égide du Lamasticrew en 2018.

