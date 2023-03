Le jour où… Kameto a participé à sa première LAN

Il suffit parfois d’un jour, d’un événement ou d’un détail, pour qu’un destin bascule. En ce qui concerne Kameto , on ne sait pas si la suite aurait été vraiment différente sans cette Paris Games Week 2014, mais l’envol du Général aurait certainement été plus tardif. C’est justement ce qui rend l’histoire plus belle. Entre pur hasard, soloqueue tardive et une première montée sur scène en guise de rampe de lancement.

Kameto © Chloé Ramdani

Taxiphone et réveils difficiles

Année 2014. Kamel Kebir, inconnu du grand public, n’a alors que 19 ans. Encore lycéen et toujours dans son Essonne natale, “au quartier” comme il le dit, Kameto n’avait que la Faille de l’invocateur en tête. Des heures et des heures passées à parfaire ses mécaniques, à grinder seul dans son coin. Le tout avec un quotidien plutôt… atypique.

S’il rêvait secrètement d’aller aux Worlds, non pas pour devenir le meilleur joueur du monde, mais pour “vivre un bootcamp de l’enfer en Corée” et fuir sa routine quotidienne, ses vacances scolaires n’avaient pourtant rien d’un futur crack mondial. À ce moment-là, Kamel bossait dans un taxiphone quand d’autres profitaient tranquillement de leurs congés scolaires. De 10 heures à 22 ou 23 heures, il restait posté derrière sa caisse avec une seule idée en tête : rentrer à la maison pour retrouver son Lee Sin. Parce que, oui, une fois le service terminé tardivement, il fonçait chez lui sans détour, mangeait en vitesse puis enchaînait avec une nuit quasi complète sur le titre phare de Riot Games. De quoi passer sa matinée de travail à roupiller derrière la caisse, régulièrement réveillé par des clients matinaux. Les remerciements de Zidane étaient alors bien loin… Mais, alors que lui-même ne s’en doutait pas, son incroyable ascension s’apprêtait à débuter.

Sardoche, l'entremetteur

Le Kameto de l’époque était un joueur solitaire. Malgré quelques courtes périodes au sein d’équipes sans grandes ambitions, la soloqueue restait son défouloir préféré lorsqu’il se retrouvait seul dans sa petite chambre. Aucune expérience en LAN ou sur le moindre événement. Jusqu’à une certaine nuit, ou plutôt un petit matin, parce qu’il était déjà question d’un animal nocturne. En pleine session, il se mit à enchaîner les victoires, avec, à chaque fois, un élément commun : la présence d’un excellent support dans son équipe, un certain Sardoche sur Anivia.

Ce duo, censé être éphémère, roula littéralement sur les différentes games auxquelles il prit part. Sans pour autant se lancer officiellement en duoqueue. La glace fut brisée un peu plus tard, lorsque Sardoche, sans passer par quatre chemins (le bougre n’a pas changé), envoya un message ultra-direct à Kamel : “demain il y a une LAN, t’es chaud ?”. Cette LAN, c’était bien la Paris Games Week 2014. L’un des tournois les plus importants de l’année à cette époque. En demandant des explications, Kamel apprit que le Jungler titulaire des “Frères du Purgatoire”, Djoko (qui a ensuite fait parler son talent en LFL et LCL, pour Millenium, Vitality, LDLC, Solary et aujourd’hui Izi Dream) ne pouvait pas se présenter sur la scène parisienne à cause “d’une histoire de punition en rapport avec ses résultats scolaires”. Évidemment, quand on passe ses journées à trimer dans un taxiphone, c’est une offre qu’on ne refuse pas.

Kameto © Sam Riley

La première scène

Le tournoi de la PGW était organisé en deux parties. La première était réservée aux équipes françaises, dont les deux vainqueurs obtenaient leur droit d’entrée à la seconde, qui réunissait les meilleures équipes européennes. C’est dans ces conditions que Kamel, qui, on le rappelle, découvrait alors ses coéquipiers du jour, se préparait à monter pour la première fois sur scène, face à une centaine de spectateurs et le duo Sakor-Domingo aux commentaires.

De quoi générer beaucoup d’appréhension pour celui qui a avoué lui-même avoir un énorme trac à ce moment-là. Malgré son inexpérience, une chose l’avait alors rassurée : il avait réussi à pick son Lee Sin pour son baptême du feu. Premier regain de confiance, avant d’être enfin balancé dans la Faille, de réaliser un premier kill, puis de revenir Mid pour un enchaînement Q>Dash>Kick Flash sur une Arhi, move peu répandu à l’époque, qui lui permit de goûter aux premières ovations du public pour sa personne, alors que ses coéquipiers n’en revenaient absolument pas en vocal. La grande libération.

Une première victoire facile pour cet effectif reconstitué au dernier moment. Et pas la dernière puisque les Frères du Purgatoire réussirent même à se hisser jusqu’en finale de cette phase française. Au rendez-vous : l’équipe estampillée ASUS ROG, mené par Chap et “le fœtus” Polyokov, considéré comme un petit crack à l’époque. Si victoire, direction le tournoi EU. Si défaite, direction le loser bracket pour essayer d’aller gratter le deuxième spot. Mais Sardoche, Kameto and co ne firent qu’une bouchée de leur adversaire du moment, validant leur billet pour la suite de la compétition.

Occupé © Sam Riley

Vint ensuite un jour de pause avant d’entamer les phases de poules face à n!quality, une équipe allemande qui a fini aux LCS, SPARTA (équipe du bon Shaunz, alors considérée comme la meilleure équipe française), et de Giants Esports (favorite du tournoi). La marche semblait bien haute. Toutes ces équipes disposaient de coachs, d’équipements voire même de kinés, alors que, pour l’occasion, Kamel avait dû emprunter un jogging à… son père. Mais voilà, la souris ne fait pas le gamer, et les Frères du Purgatoire, prêts à en découdre, attaquèrent la phase de poules en s’imposant face à SPARTA, avant de subir une défaite cuisante face à Giants Esport, puis de se reprendre contre les Allemands de n!faculty. Un bilan de 2-1 qui leur permit… d’accéder aux playoffs !

Phase finale et point de départ

Les playoffs de cette PGW ne rassemblaient que des gros morceaux. Giants Esports, G2, Millenium Spirit, et la grosse surprise, les Frères du Purgatoire. S’il ne partaient vraiment pas favoris, nos frenchies n’avaient justement rien à perdre. Mais voilà, ces derniers, habitués à ne rien faire comme les autres, réussirent à se mettre des bâtons dans les roues eux-mêmes. Les matchs de poules de la veille avaient traîné jusqu’à une heure où Kameto et Sardoche n'avaient plus de train pour rentrer passer la nuit à la maison. Leur réaction fut alors complètement folle puisque les deux compères décidèrent alors de… faire une nuit blanche au Milk, un cybercafé du coin. Et pas le genre de night à essayer de reposer son cerveau au maximum, non, une nuit entière passée en… soloqueue.

Evidemment, dans ces conditions et face à une adversité plus relevée, les Frères du Purgatoire vécurent un enfer. Et ce malgré un bon début de game face à Millenium Spirit (dont Doigby était le coach) qui vit Kamel prendre le premier sang, avant que Tyo ne vienne tuer tout espoir d’un énorme triple kill. 2-0, direction le match pour la troisième place face à G2, où la défaite fut une nouvelle fois au rendez-vous. Bizarrement, alors qu’ils auraient pu être abattus et pleins de regrets quant à leur choix de la veille, ce n’était pas le cas. Tout simplement parce que nos lascars avaient bien analysé les différents cash prizes. La 4è place leur garantissait un pack Asus ROG (souris, tapis, casque et clavier) d’une valeur supérieure aux 200€ promis aux troisièmes. Pas si mal, pour une équipe constituée de mecs qui “n’avaient même pas de micro, ou pour la plupart un équipement premier prix”.

Pour Kamel, la plus belle récompense n’a évidemment pas été matérielle, mais bien humaine et sans qu’il ne le sache, professionnelle. Parce que oui, c’est suite à cette LAN qu’il est entré en contact avec un certain Kotei. La suite, on la connaît.

