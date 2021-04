Kanoa Igarashi de retour dans "Beyond The Lines"

Le premier épisode de la nouvelle saison de "Beyond The Lines" débute dans la deuxième maison de Kanoa Igarashi à Ericeira, au Portugal. Sur ce spot, les vagues sont constantes et la vie facile. Et à l’image de son ami polyglotte Leonardo Fioravanti, Kanoa possède depuis quelques années un appartement dans la Mecque du surf au Portugal.

Kanoa Igarashi se prépare pour entrer dans le tube © Tanner Carney 01 / 05

Alors qu’il s’entraîne avant de rejoindre la manche d’ouverture de la saison à Hawaï, Kanoa teste des nouvelles planches à Coxos, l’un des meilleurs pointsbreaks d'Europe. Le surfeur s’entraîne également à la salle et dans la piscine avant de passer aux choses sérieuses sur la côte nord d’Oahu.

Une fois les derniers préparatifs faits, Kanoa s'envole de l’autre côté de l’Atlantique. Le Japonais s'arrête brièvement à Los Angeles pour retrouver sa famille, puis repart en direction de l’archipel hawaïen, toujours filmé par son ami et réalisateur Tanner Carney , qui est à l’origine de la série "Beyond The Lines".

Un petit déjeuner de champion © Tanner Carney 01 / 05

À Hawaï, Kanoa fait équipe avec son nouvel entraîneur Tom Whitaker, alors que la houle s’intensifie chaque jour avant l'événement le plus célèbre du surf, le Billabong Pipeline Masters.

Bien profond dans le tube © Andrew Shield 01 / 05

Alors que le championnat du monde est de retour en Australie en avril, l’épisode en haut de cet article vous plongera avec Kanoa au sein de l’élites mondiale du surf, au cours de l’une des années les plus intenses de l’histoire du championnat du monde. Et découvrez ci-dessous les autres épisodes de la série, dévoilés en 2019.

2019, Épisode 3

Suivez Kanoa Igarashi sur l'US Open of Surfing, une épreuve organisée dans sa ville natale. Le Japonais est alors la sensation du World Tour et vise une troisième victoire consécutive sur cette manche.

Play and practice

De Bali à l'Australie-Occidentale en passant par J-Bay, le réalisateur Tanner Carney a multiplié les voyages pour la série "Beyond The Lines" afin de suivre Kanoa Igarashi partout où il va. Autant dire que l’arrivée à Huntington Beach dans leur camp de base a été la bienvenue pour le réalisateur et le surfeur.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un événement inscrit au calendrier du championnat du monde, le niveau de l’US Open est toujours très élevé et l’événement reste l’un des plus emblématiques de la scène surf aux Etats-Unis depuis sa création en 1959. Au cours des 60 dernières années, seuls deux surfeurs ont déjà remporté deux fois consécutivement l’épreuve. Et ce sont deux locaux de Huntington Beach, Brett Simpson et Kanoa Igarashi.

Un joli aerial en pleine compétition © Jimmy Wilson 01 / 04

Malheureusement pour le Japonais, la passe de trois ne sera pas pour cette fois. Eliminé au quatrième tour, Kanoa va chercher du réconfort auprès de ses amis. Après avoir rencontré le shaper Marcio Zouvi de Sharp Eye Surfboards, le surfeur est reparti chargé de nouvelles planches. Direction cette fois le Surf Ranch de Leemore, en Californie.

Séance autographe pour les fans pour Kanoa Igarashi © Red Bull 01 / 04

Cette piscine à vagues est le lieu idéal pour tester son nouvel équipement, s'entraîner pour le Freshwater Pro et surtout bronzer. La piscine à vagues de Kelly Slater est le lieu parfait pour se préparer en amont du prochain événement le plus effrayant du championnat du monde, le Tahiti Pro. La compétition est proche de débuter dans le Pacifique Sud. Regardez ci-dessous comment Kanoa s’en est tiré en Polynésie française au cours de cette saison 2019 du World Surf League Championship Tour.

2019, Épisode 2

Jeffreys Bay

La dernière fois que nous avons rencontré Kanoa Igarashi, il remportait l’épreuve de Bali et prouvait que ses bonnes performances en Australie occidentale n’étaient pas dues au hasard. Quelques semaines plus tard, après une autre performance remarquable au Brésil, nous rejoignons le surfeur japonais de l'autre côté de l'océan Indien en Afrique du Sud sur le meilleur point break du monde, Jeffrey's Bay pour un nouvel épisode de "Beyond The Lines".

Après une cinquième place à Rio, Kanoa a de nouveau atteint la finale en Afrique du Sud. Résultat, le Japonais est alors cinquième au classement général alors que plus de la moitié de la saison a déjà eu lieu.

Et alors que John John Florence (alors troisième) est blessé et absent pour le reste de la saison, la place de numéro un mondial est toute proche pour le Japonais. Il reste cinq épreuves pour viser le titre suprême et terminer l’année comme un conte de fée.

Pleine vitesse pour Kanoa Igarashi © Trevor Moran 01 / 05

Mais Kanoa n'ose pas encore rêver. Son esprit est toujours insouciant et il veut garder cette mentalité aussi longtemps qu’il le pourra, comme on peut le voir dans les épisodes de la série de Tanner Carney.

2019, Épisode 1 :

Keeping up with Kanoa

C’est sur le Corona Open J-Bay 2018 que Kanoa Igarashi a surfé pour la première fois en compétition avec des planches Sharp Eye Surfboards. Eliminé en demi-finale par le futur vainqueur de l’épreuve Filipe Toledo, ces boards ont pourtant changé son surf et lui ont permis d’enchaîner les séries avec une troisième place finale sur cette manche.

Après avoir changé de passeport en passant de l’américain au japonais en février de cette année-là dans l’objectif de participer aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, Kanoa vit un moment charnière de sa carrière avec des nouvelles planches qui vont transformer son surf de manière encore plus radicale, pour le plus grand plaisir de ses fans et des juges.

Kanoa Igarashi tout sourire avec son trophée © WSL 01 / 08

Dix mois plus tard, le Japonais est d’ailleurs porté en triomphe sur un trône alors qu’il sort de l’eau sur la plage de sable noir de Keramas, à Bali. À 21 ans, Kanoa Igarashi vient de remporter le Corona Bali Protected et devient numéro deux mondial au général. Le gamin de Huntington Beach n’a pas été impressionné au moment d’éliminer en demi-finale son héros d’enfance Kelly Slater. En finale, c’est face au Français Jeremy Flores qu’il a remporté la première victoire de sa carrière sur le CT.

Dire que Kanoa a surfé cette année-là sur les émotions serait un euphémisme. Et heureusement, on peut compter sur son ami proche Tanner Carney pour revivre cette saison historique grâce aux épisodes de la série.

Jusqu'au coucher du soleil à Bali © Trevor Moran 01 / 06