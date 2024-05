Kanoa Igarashi : d'enfant prodige à champion de surf

Repéré très tôt par une chaine de télévision locale de Los Angeles, Igarashi est rapidement devenu une star du surf . Il parle également quatre langues et concourt à travers les sept mers pour le Championship Tour de la World Surf League.

Après s'être qualifié pour le CT en 2015 et avoir surfé en tant que plus jeune Rookie du circuit en 2016, Igarashi a tout traversé ces huit dernières années, alternant le meilleur comme le pire, avec quatre classements dans le Top 10 et quatre finales, dont une victoire. Igarashi sait qu'il est au niveau et qu'au meilleur de sa forme, il peut battre n'importe qui. Il doit juste trouver sa régularité et il remportera tous les trophées possibles.

Kanoa Igarashi surfe sur le North Shore, à Hawaï © Trevor Moran/Red Bull Content Pool

01 Qui est Kanoa Igarashi ?

Il est né à Santa Monica et a grandi en Californie. Ses deux parents sont japonais. Vers l'âge de 12 ans, il a commencé à voyager dans le monde entier.

Il vit actuellement en Californie. "Est-ce que j'y vivrais pour toujours ? Je n'en ai aucune idée", dit-il.

Kanoa Igarashi avait trois ans lorsqu'il est monté pour la première fois sur une planche de surf : "C'était avec mon père, à Waikiki. C'était un peu la norme."

Kanoa Igarashi est un nom hawaïen qui se traduit par "celui qui est libre".

02 Un apprentissage à Waikiki, Hawaï

Cela peut sembler trop cliché pour être honnête, mais Kanoa Igarashi s'est levé pour la première fois sur une planche de surf lors de vacances familiales à Hawaï, comme il l'a rappelé avec émotion dans le Red Bulletin, il y a quelques années.

Igarashi surfe depuis l'âge de 3 ans © Kinoa Igarashi

Igarashi avait vu la planche de ses rêves dans un magasin et avait demandé à ses parents s'ils pouvaient lui acheter. Ils ont d'abord refusé devant le prix, puis sont revenus le lendemain et l'ont tout de même acheté. Cet après-midi-là, Tsutomu Igarashi, lui-même surfeur invétéré, a emmené son fils de trois ans et cette planche jaune fluo sur les vagues placides et prévisibles de la plage de Waikiki. "C'était comme une belle piscine bleu cristal avec de minuscules vagues, et j'ai adoré ça", raconte Igarashi. "C'était le meilleur endroit pour apprendre le surf".

03 Ce qui a poussé Kanoa Igarashi à choisir la vie de surfeur.

"J'ai d'abord pensé que j'étais un assez bon surfeur quand j'avais sept ans", explique Igarashi. "Je me souviens avoir apporté un trophée pour la présentation à l'école, et toute ma classe a paniqué. Mais ensuite, quand j'ai vraiment su que je voulais poursuivre cette vie, j'avais 17 ans."

17 ans, cela semble un peu tard pour un gamin qui, aux côtés de Jack Robinson et Leonardo Fioravanti, a passé la majeure partie de son enfance autour des événements du Championship Tour, mais si Igarashi se remémore de bons moments, il n'est pas sûr de s'être un jour intéressé à la compétition.

"J'ai probablement assisté à une trentaine d'événements dans le monde entier au cours de cette période, en les regardant et en étant dans l'ambiance", a déclaré Igarashi à Red Bull, peu de temps après les qualifications. "Ça va faire bizarre d'être ici et de participer à la compétition, plutôt que d'essayer tout le temps d'entrer dans la zone réservée aux athlètes et de se faire virer !"

9 minutes The Young Professionals : Kanoa Igarashi et Leonardo Fioravanti Kanoa Igarashi et Leonardo Fioravanti dans la série de Red Bull mettant en scène les jeunes du surf.

Réfléchissant à ce qu'il a dit il y a plusieurs années, Igarashi ajoute : "Personne ne se souvient vraiment de nous avoir vus assis en train de regarder. J'avais 14, 15, 16 ans à l'époque et j'aimerais revenir dans le passé pour revivre ces moments-là. Je voyais tout ce qui se passait en coulisses, je voyais comment tous les gars du CT s'entraînaient, se préparaient, ce qu'ils mangeaient et toutes ces choses complexes, mais je n'ai jamais vraiment vu comment ils concouraient."

04

Si les compétitions sont importantes, elles sont loin d'être la seule raison pour laquelle Igarashi aime monter sur sa planche. "J'aime le sentiment d'être déconnecté de tout ce qui se passe dans la vie", explique Igarashi. "Quand tu es dans l'eau, la seule chose qui compte, c'est la prochaine vague que tu vas attraper. Je ne sais pas, c'est fou. Il y a quelque chose dans le surf et dans le fait d'être sur une vague et d'avoir cette liberté, un peu comme un art, comme un peintre et son outil. C'est ma toile blanche sur laquelle je peux peindre ce que je veux, en fonction du jour et de ce que je ressens.

Kanoa Igarashi surfe sous un arc-en-ciel à Coolangatta en Australie © Trevor Moran

"Il y a une sorte de liberté qui vient avec le sentiment d'être déconnecté, dans l'eau, entouré par Mère nature, c'est un sentiment purificateur avec lequel j'ai eu la chance de grandir, et maintenant je ne peux pas imaginer une vie sans."

05 Un grand succès à Bali

La première victoire d'Igarashi sur le Championship Tour semblait se profiler dès les premiers tours du Corona Bali Protected 2019, qui s'est déroulé sur le pointbreak de Keramas, une vague de sable noir et de droite vicieuse qui a toujours joué en sa faveur. Igarashi est arrivé à Bali gonflé à bloc et en forme, son passage aux Sharp Eye lui a donné un nouveau souffle, son surf est devenu un peu plus électrique et moins attendu.

Kanoa Igarashi tout sourire avec son trophée © WSL Top turn pour le Japonais © WSL Kanoa était intouchable sur le spot indonésien © WSL Roi de Bali © WSL Sur le spot de Keramas © WSL Yes baby ! © WSL Kanoa s'est imposé face à Jérémy Flores en finale © WSL La rage de vaincre © WSL

Le fait que Tanner Carney, l'ami de longue date d'Igarashi, était présent pour assister à son succès et enregistrer ce qui allait devenir le premier épisode de Beyond The Lines , était un signe de sa grandeur à venir.

06 L'amour de Kanoa Igarashi pour l'entraînement en salle de sport

"Je dirais que ma plus grande force en tant que surfeur est ma capacité à résister à la pression. Mais ensuite, j'ai souvent l'impression d'avoir du mal à me concentrer quand il n'y a pas assez d'enjeu, ou si je ne suis pas dans une situation difficile. Ma force, c'est quand j'ai cette pression, c'est là que je suis capable de surfer au mieux."

Quand il s'agit de force physique et mentale, Igarashi croit fermement qu'il faut travailler dur. "J'adore m'entraîner", dit-il. "Cela fait partie intégrante de mon mode de vie. Je vais à la salle de sport cinq ou six fois par semaine. Cela dépend du jour, mais j'aime bien mélanger les choses. Je suis un grand fan des entraînements de type CrossFit et de la musculation, alors c'est ce que je fais, même en période de concours.

Kanoa Igarashi à Margaret River © Trevor Moran/Red Bull Content Pool Kanoa Igarashi à Torquay © Ryan Miller/Red Bull Content Pool Kanoa Igarashi surfe sous un arc-en-ciel à Coolangatta en Australie © Trevor Moran Kanoa Igarashi à Huntington Beach © Marv Watson/Red Bull Content Pool Kanoa Igarashi © Marv Watson/Red Bull Content Pool Kanoa Igarashi dans la série Young Professionals © Morgan Maassen/Red Bull Content Pool Kanoa Igarashi dans son élément © Morgan Maassen/Red Bull Content Pool

"La plupart du temps, à la salle de sport, je ne pense même pas à ce que cela va apporter à mon surf, mais plutôt au fait que je sais que je me sentirais mieux après, et que j'aurais la clarté mentale qui vient avec l'entraînement."

En parlant au podcast Why I Run , en 2023, il a expliqué : "J'aime aussi courir. J'aime l'idée qu'il n'y ait pas de machines. Il n'y a rien d'étranger, c'est toi, tes jambes et ton corps, et tu te pousses vers l'avant."

"Pour moi, la course à pied a tellement de facettes différentes. Cela fait partie de mon entraînement de surfeur professionnel. C'est du cardio. C'est pour rester en forme. Mais en même temps, c'est un peu mon échappatoire."

"Mentalement, j'adore aller surfer. Chaque fois que je suis stressé à propos d'un championnat, du temps passé sur la route ou autre, il n'y a rien qui me recentre et me ramène plus dans le moment présent que surfer. C'est un peu fou, parce qu'une grande partie de mon anxiété et de mon stress vient du surf en premier lieu, mais ensuite le fait d'être dans l'océan est ce qui me soulage. C'est un cercle vicieux, mais j'adore ça."

4 minutes Following – Kanoa Igarashi Following vous emmène dans les coulisses avec Kanoa Igarashi alors que la saison hawaïenne prend vie.

07 Quelle est la prochaine étape pour Kanoa Igarashi ?

En 2024, la vie d'Igarashi se poursuit. Il sait ce qu'il veut et a compris ce qu'il faudra faire pour y arriver. "Mon but ultime en tant que surfeur est de remporter un titre mondial et de devenir médaillé d'or", explique celui qui a décroché l'argent à Tokyo. "Mais ensuite, et c'est tout aussi important, mon objectif en tant qu'humain est de regarder un jour ma carrière et de pouvoir dire que j'ai parcouru le monde et que j'ai été capable de quitter chaque endroit en étant meilleur que lorsque j'y suis arrivé."

Le carve de Kanoa Igarashi © Trevor Moran

Un conseil pour les jeunes qui veulent faire la même chose ? "Créez votre propre chemin ! Ne suivez pas les traces de quelqu'un d'autre parce qu'il y a un millier d'autres personnes qui font de même. Si tu peux créer ton propre chemin et ton propre héritage, tu seras un précurseur pour la prochaine génération. C'est comme ça que j'ai l'impression d'avoir réussi, et que ma génération a réussi. Il s'agit d'évoluer constamment et de créer son propre chemin."