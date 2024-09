La Karmine Corp enflamme Les Arènes pour son premier match à domicile

L’entrée est toujours interdite aux fans, mais déjà, on peut les entendre scander des chants, tambour et mégaphone à l’appui : “shalalalalalala… allez Karmine”. “Aux armes.” Tous les chants que l’on peut habituellement entendre dans des stades de foot sont de la partie. Peut-être de quoi désarçonner certains riverains qui sortent des magasins environnants, mais qu’importe, ils sont très largement en minorité. Tout à coup, tous les fans s’asseyent, se mettent à entonner un chant en chuchotant presque… et au bout d’une minute, la troupe se lève comme un seul homme, envoyant du décibel dans tous les coins de la galerie commerçante. Portes ouvertes ou non, la Karmine est déjà chez elle.

En mettant les pieds dans l’enceinte, certains fans semblent sous le choc : oui, Les Arènes, c’est une vraie belle salle, et désormais, c’est la leur. Les sièges sont là, séparés par un logo de la Karmine Corp, et l’écran géant surplombe le tout. Dans la configuration du soir, 2 500 places sont disponibles, et sans surprise, l’événement affiche complet. Kameto ayant grandi à côté à Corbeil-Essonnes, il s’était engagé à proposer des prix accessibles, et à dix euros l’entrée, le pari est tenu.

Petit à petit, la salle se remplit dans le calme, on sent une pointe d’excitation, mais l’ambiance est bon enfant, même pour l’unique fan de GameWard qui a fait le déplacement. Dans les gradins situés en haut à droite, avant même l’entrée du public, on note une concentration anormale de drapeaux, c’est là que viennent s’installer les membres du Blue Wall, les ultras de la KC. Drapeaux, tambours, tifos, ils sont prêts à tout donner , comme Grégoire, 25 ans, responsable du pôle supporter : “Je suis dans le Blue Wall depuis sa création. Au début j’étais simple adhérent, et j’ai petit à petit grimpé les échelons. Je connais la Karmine depuis l’arrivée en LFL.” Comme beaucoup, il a une affection particulière pour Saken, midlaner emblématique de la structure qui a malheureusement été remplacé en cours de saison.

En amont de l’événement, ils terminent de se briefer : “quand ça commence on se tue la voix. On chante tout le temps, et c'est pas grave si vous les connaissez pas (les chants, NDLR), on est tous ensemble.”

Kameto fait ses premiers pas sur la grande scène, avec en fond une vidéo au style anime. À la fin de celle-ci, il hurle “Bonsoir Les Arènes !” et là, c’est l’explosion sonore. Pendant 10 minutes ou presque, les tifos font des allers-retours entre les tribunes, on est bien à Évry, mais on se croirait à l’Accor Arena. Et ce n’est pas l’arrivée des joueurs qui va faire retomber l’atmosphère. Le pseudo de chacun d’entre eux est longuement scandé, surtout celui de Caliste, “l’enfant de la prophétie”. Les joueurs de GameWard n’ont pas droit à un tel accueil, comme le dit Kameto au micro avant de s’esclaffer : “Bien sûr, il faut un peu d'animosité, mais tranquille, pas de drama sur Twitter, je vous en supplie."

. Malheureusement pour lui, le score va assez rapidement lui faire ravaler sa promesse, puisque la game 1 est portée par le Turc sur son Nocturne, et Caliste se montrera impérial lors de la 2e manche (et sur l’ensemble de la partie). Kamel est donc obligé de faire machine arrière, arguant qu’il n’est plus dans la base de données de Riot et qu’il n’a donc pas le droit de jouer.

En plein SoloQueue challenge, Kameto annonce fièrement qu’en cas de 2-0, il remplacera 113, le jungler de l’équipe . Malheureusement pour lui, le score va assez rapidement lui faire ravaler sa promesse, puisque la game 1 est portée par le Turc sur son Nocturne, et Caliste se montrera impérial lors de la 2e manche (et sur l’ensemble de la partie). Kamel est donc obligé de faire machine arrière, arguant qu’il n’est plus dans la base de données de Riot et qu’il n’a donc pas le droit de jouer.

