La Karmine Corp championne du monde sur TrackMania !

Pour la première fois, le Championnat du monde pouvait se disputer en duo. Et après un départ relativement compliqué et une 2e place en phase de poules pour

et Otaaaq, les deux jeunes français (24 et 18 ans) ont remporté chaque match l’un après l’autre. En finale, ils affrontaient Pac et CarlJr., 5 fois champion du monde et légende absolue sur le jeu. Profitant d’un départ en trombe, ils ont réussi à gérer leur avance face au monstre canadien pour une victoire 5-2.