Quelles chances pour la Karmine Corp à l’European Masters ?

C’est la grande gagnante du Spring Split et des playoffs de la ligue nordique (NLC). BT Excel est une équipe qu’il faut prendre au sérieux : elle est non seulement arrivée au sommet, mais aussi bien devant toutes les autres équipes. Elle n’a subi qu’une seule défaite sur les 10 matchs du Spring Split régulier, avec presque le double de victoires de la deuxième équipe du classement. Elle a ensuite remonté tout le bracket des playoffs et a battu Fnatic Rising 3-0 en finale. Presque un sans faute.

