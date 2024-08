Le Summer Split de la Karmine Corp en LEC

Deux semaines plus tard, la LEC reprend ses droits. L’équipe n’est pas certaine de pouvoir aligner Closer à cause de soucis de passeport, Bo est rappelé en vitesse mais finalement, le go est donné, l’équipe peut se lancer sous sa nouvelle forme. Premier match : Karmine Corp contre Fnatic, la deuxième équipe d’Europe (historiquement). Sans surprise, la KC est battue mais, comme aux Splits précédents, elle fait bonne figure. Il manque quelque chose, mais le potentiel est là. Targamas a plus d’impact, Closer s’occupe de shotcall, et le tout semble plus cohérent, notamment lors des teamfights.