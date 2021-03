Des underdogs aux favoris, la Karmine Corp au sommet de la LFL

Nouvelle vitrine de l’ esport français sur League of Legends , la Karmine Corp a été lancée par le duo Kameto et Prime plus tôt dans l’année. La barre a été placée tout de suite très haut, ce qui pouvait faire sourire ses détracteurs. Mais après des performances convaincantes, ses ambitions ne semblent plus si démesurées : l’équipe trône en haut du classement de la LFL . Comment expliquer son succès ?

Des débuts tonitruants

Même si la Karmine Corp est une toute nouvelle structure, elle ne sort pas de nulle part : c’est une évolution de la Kameto Corp, équipe de League of Legends qui participait à la division 2 l’année dernière, dans le niveau au-dessous de la LFL. On y retrouve toujours le streamer Kameto, mais aussi l’ancien sportif et YouTuber Prime. Quatre coéquipiers aux CV solides ont rejoint le toplaner Adam “Adam” Maanane , comme le support Targamas et le midlaner Saken qui ont remporté la LFL en 2020, ainsi que l’ancien champion de la ligue britannique, l’ADC xMatty.

La Karmine Corp a dû relever le défi de recruter des joueurs sans avoir le palmarès ou le nom d’une structure bien établie. Le manager de l’équipe Rayane “Shanky” Kheroua a joué un rôle crucial dans la constitution de l’équipe. Fort de plusieurs années d’expérience, il a assumé plusieurs rôles pour diverses équipes comme GamersOrigin ou Vitality. Pour le support de KC, Raphaël "Targamas" Crabbé, c’est lui qui l’a convaincu. « Kameto a mis toute sa confiance en Shanky pour constituer le roster, donc c’est lui qui a eu la main sur toutes les décisions », nous explique-t-il.

Dans notre vidéo dévoilant les coulisses de sa création, les co-fondateurs ont partagé leurs aventures pour recruter ces 5 compétiteurs. « Il y a des joueurs contre qui j'ai joué qui vont potentiellement être dans mon équipe », racontait Kameto en parlant de sa transition de streamer à directeur.

Targamas a joué sur la scène européenne en 2018. © Riot Games

L’une des forces de la KC est que les joueurs se connaissaient déjà, en majorité, dans le souci d’éviter de faire partie de ces “powerhouses” de stars tombées en morceaux à cause d’une absence totale de synergie entre les joueurs. Et effectivement, ça n'a pas été le cas dans cette équipe. « C’était important pour nous d’avoir des joueurs qui s’entendent bien et qui se connaissent, » explique Targamas . Les joueurs ont aussi eu leur mot à dire sur le choix de leurs coéquipiers en fonction du succès des tests.

D’un autre côté, la Karmine Corp a dû s’adapter à ses joueurs non-francophones, à savoir le jungler polonais Jakub “Cinkrof” Rokicki et l’AD carry anglais Matthew C. “xMatty” Coombs. Pendant les deux premières semaines de la LFL, la KC a eu des difficultés. Mais elle est ensuite remontée : la KC a multiplié les victoires en explosant à chaque fois les chiffres d’audience.

Comment expliquer cette domination ? Son support Targamas dit apporter une force tranquille à son équipe en gardant la tête froide même dans les moments les plus tendus. Il explique sa vision de l’identité de l’équipe : « on a un style de jeu très agressif : on essaie toujours de prendre le contrôle et de fight. En game, notre but est de gagner l’early et de prendre l’avantage de notre avance. Mais on essaie aussi de ne pas perdre le contrôle : c’est aussi très important. »

Au début, la KC était vue comme l’équipe ultra-spectaculaire, aux early games explosifs qui promettaient de l’action à chaque match. Puis l’équipe a montré une autre facette, notamment dès leur match contre Vitality à la cinquième semaine : un style plus contrôlé, plus complet. Cette évolution montre que la Karmine Corp propose plus que du spectacle ; ses joueurs visent le sommet de la ligue française, et leur travail paie. Après sept semaines de Split, la KC est à la première place à égalité avec BDS Esport et s’est qualifiée en playoffs. En quelques semaines, les joueurs sont passés du statut d’underdogs à celui de favoris.

KC contre Solary © One Trick Production

Une rivalité d’exception

Si BDS Esport et Karmine Corp sont les deux équipes au sommet de la LFL, le le haut de classement est très serré. Si la KC a su se démarquer autant, c’est aussi grâce à ses matchs contre des adversaires très solides.

La première rivalité qui vient à l’esprit des fans est KC contre Solary : le classico de la ligue française. À chaque jour d’affrontement entre ces deux équipes, elles se vouent une guerre sans merci sur les réseaux sociaux pour faire monter la hype. Et en matière de spectacle, les fans sont servis. Pour preuve, les sites d’analyse d’audience, comme Esports Charts , montre que les matchs les plus regardés de la LFL sur la chaîne officielle OTP sont les deux affrontements de KC contre Solary , et encore : c’est sans compter l’audience ramenée par Kameto, qui commente les matchs de son équipe en direct.

La KC a remporté le premier classico , et avec panache, après de multiples actions impressionnantes de son midlaner Lucas "Saken" Fayard et une partie contrôlée tour à tour par les deux équipes. « La racaille Solary est par terre ! » s’était écrié le toplaner Adam dans l’interview post-match.

Les Solary n’ont pas tardé à riposter. Dans leur match-retour, la tendance s’est inversée : la KC a pris l’avantage et a frôlé le Nexus de ses adversaires, mais Solary a repris la partie en main de façon surprenante. Tout a basculé quand le midlaner Marcel "Scarlet" Wiederhofer a pris le Baron Nashor des mains de KC, qui a ensuite perdu un teamfight.

« On a beaucoup paniqué parce qu’on était en contrôle pendant le mid game et on a failli gagner plusieurs fois, » explique Targamas. « Il y a eu beaucoup d’incompréhensions après la défaite. » Après de tels matchs, les fans attendent avec impatience leur prochain affrontement… pourquoi pas aux playoffs du Spring Split ?

C’est certain : le lancement de la Karmine Corp est un grand succès, à tel point qu’il a dépassé les attentes de ses co-fondateurs. « On arrive à rapprocher toutes les communautés possibles autour de l’esport et du club », nous dit Kameto. Prime poursuit : « Outre les joueurs, le staff et les sponsors, cette équipe a un supplément d’âme, un truc qui donne envie de monter à bord et de rejoindre l’aventure. On est en train de faire quelque chose de grand. »

Du côté des joueurs, les objectifs sont clairs : soulever la coupe de la ligue française, voire des European Masters, qui oppose les meilleures équipes des ligues nationales. Pour la Karmine Corp, c’est encore plus ambitieux : l’objectif est d’intégrer le LEC , qui est la ligue européenne et l’une des plus prestigieuses au monde.

En un mot : l’excellence.