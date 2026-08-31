Karmine Corp VALORANT : le sacre qui change tout

Bon, la saison 2026 de la Karmine Corp sur VALORANT n'a vraiment rien eu d'un long fleuve tranquille. Et pourtant, ce dimanche 30 août, le Blue Wall a fait taire une salle hostile dans la région de Barcelone en dominant Team Liquid 3-1 en finale du Stage 2 des VCT EMEA 2026 . Premier trophée VCT de l'histoire de l'organisation, doublé d'un ticket pour les Champions à Shanghai (une grande première aussi).

01 Karmine Corp VALORANT : une saison à montagnes russes

Retour en arrière. Tout commence en janvier-février par le Kickoff, à Berlin : la Karmine Corp y décroche une seule victoire, arrachée en loser bracket face à FUT Esports , avant de tomber tour à tour contre NAVI, Team Liquid puis Team Heretics. Résultat : une modeste 9e-10e place. Une entrée en matière sans éclat, mais sans drame non plus.

Puis vient le vrai coup dur. Placée dans le Groupe Alpha aux côtés de Team Liquid, Team Heretics, NAVI, FUT Esports et Gentle Mates, la mécanique se grippe complètement entre mars et mai, au Stage 1 : 0 victoire, 5 défaites, et une 11e-12e place qui sonne comme une gifle. Le genre de bilan qui plomberait le moral de n'importe quel roster. Sauf que dos9 , LewN , Avez , SUYGETSU et N4RRATE ont visiblement décidé de transformer l'humiliation en carburant.

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L'un des moments clefs de l'année, c'est le départ d'Andrey « Engh » Sholokhov en mai. Le coach russe, arrivé fin 2023 pour porter haut les couleurs bleues de la structure. Malheureusement pour la KC, les attentes n'ont jamais été satisfaites. Le head coach a décidé de démissionner et de laisser son assistant, ZE1SH, prendre la main. Tout n'aura pas été un échec pour le Russe, qui aura rapporté à la KC son premier titre VALORANT, le Kick-Off 2024.

N4RRATE concentré face à Team Liquid © Riot Games

Pourtant, le retour en grandes pompes de Marshall « N4RRATE » Massey dans la structure quelques semaines avant le départ d'Engh devait aider à grimper dans les classements. Initialement parti au sein de la structure américaine Sentinels pour succéder à TenZ, c'est le début de saison 2026 qui aura eu raison de son aventure et sa mise sur le marché. Il n'en fallait pas moins pour que la Karmine Corp saute sur l'occasion et fasse revenir à la maison l'enfant prodige. Une décision qui a fini par payer.

La suite ressemble à un scénario écrit à l'envers : qualifiée pour l'Esports World Cup à Paris, la Karmine Corp y élimine, excusez-du-peu, les finalistes des Masters Londres, Paper Rex, 2-1. L'ambiance retombe vite à Paris en juillet : 9e-12e, sans éclat. Puis, entre juillet et août, tout bascule enfin : place au Stage 2, le dernier de la saison, et le bon.

02 Le sprint final : un Stage 2 quasi parfait

Le grand sourire de Kameto © Riot Games

Sur ce Stage 2, disputé du 15 juillet au 30 août, la Karmine Corp change carrément de dimension. Placée dans le Groupe B aux côtés de Team Liquid et FUT Esports, elle enchaîne les démonstrations : 2-0 sans trembler face à Eternal Fire (13-6, 15-13) puis face à GIANTX dès la semaine 1, avant d'écraser Team Heretics 2-0 (13-4, 13-2) en semaine 2, l'une des performances les plus dominantes de tout le Stage 2 EMEA. Seule fausse note du parcours : une défaite accrochée 1-2 face à FNATIC, également en semaine 2, au terme d'une série à rallonge (14-16, 13-6, 15-17). Mais on leur pardonne, car la structure orange figure depuis le début de la scène parmi les meilleures au monde (et est celle qui a engagé Engh après son départ de la KC).

En semaine 3, une première peur contre Team Liquid, déjà : la Karmine Corp l'emporte 2-1 sur Lotus, Summit et Haven, un résultat qui la propulse à la première place de son groupe et lui offre une place directe dans le tableau des vainqueurs (winner bracket) des playoffs, sans passer par la case play-in. Un avant-goût, sans le savoir encore, de la grande finale à venir.

Sur cette route vers le sommet, deux adversaires majeurs tombent encore. D'abord Enterprise Esports, dominé 2-1 en demi-finale le 21 août (Haven 13-10, Abyss 9-13, Lotus 13-6), porté par un N4RRATE des grands jours (262 d'ACS, 18 premiers duels remportés sur la série). Puis FUT Esports, balayé 2-0 une semaine plus tard (Lotus 13-6, Haven 13-8), un résultat qui validait déjà le billet direct pour les VALORANT Champions à Shanghai, quelle que soit la suite : une grande première pour une structure qui n'avait plus goûté à un événement international VALORANT depuis Madrid, en 2024.

Sur un tournoi qui a une grande importance pour la structure, il ne restait alors plus qu'un obstacle avant le trophée : à nouveau Team Liquid, cette fois en grande finale.

03 Team Liquid renversé en cinq cartes

La série a démarré fort. Sur Sunset, sa carte, KC mène 6 à 1 avant de se faire recoller à 6-6 à la pause (rien d'alarmant) : les Parisiens ont repris sept des huit rounds suivants pour boucler la carte 13-7. Sur Ascent, encore moins de suspense : 13-6, direction 2-0 dans la série. Team Liquid a sauvé l'honneur sur Lotus (13-7), mais la Karmine a refermé la porte sur Summit, 13-10. Score final : 3-1, et un tout premier trophée accroché au mur du Blue Wall après un money time à vider quelques canettes devant l'écran.

L'ambiance, elle, n'avait rien d'un cocon accueillant : jouer en terrain hostile dans le sillage de la rivalité entre Kameto et Ibai, devant une salle qui hurlait pour Team Liquid, aurait pu faire vaciller n'importe quel effectif. Le président de la Karmine Corp s'est même fait huer en pleine interview sur le plateau, alors même que Movistar KOI n'est plus engagé sur VCT depuis un moment. Visiblement, ça n'a pas suffi à déconcentrer le Blue Wall.

04 Cap sur Shanghai, une grande première

Ce sacre n'est pas qu'une ligne de plus au palmarès : il envoie la Karmine Corp disputer ses premiers VALORANT Champions, du 24 septembre au 18 octobre à Shanghai. Une grande première pour la structure sur cette compétition qui couronne chaque année la meilleure équipe du monde.

Format sans surprise pour cette sixième édition : 16 équipes, quatre par région (Amériques, EMEA, Pacifique et Chine), réparties en quatre groupes mélangeant à chaque fois un représentant de chaque zone. À l'issue de la phase de groupes, huit équipes se disputent le trophée dans un bracket à double élimination, sur une dotation totale de 2,25 millions de dollars. Un beau prize money.

Aux côtés de la Karmine Corp pour l'Europe : Team Vitality, FUT Esports et... Team Liquid, qui recroise donc le Blue Wall sur la plus grande scène de l'année, quoique dans un groupe différent puisque chaque poule ne compte qu'un représentant par région. Autre particularité qui donne du relief à l'événement : il s'agit de la dernière édition des Champions sous le format actuel de ligues franchisées, la VALORANT Champions Tour actant son retour à un système de qualifications ouvertes dès 2027.

De quoi refermer une saison qui avait pourtant très mal commencé, et prolonger une histoire qui avait débuté dès le Lock//In de São Paulo , les tout premiers pas internationaux de la structure sur VALORANT. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter à la Karmine Corp de ramener un nouveau trophée dans son armoire.