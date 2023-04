La KCorp au VCT Lock//IN à São Paulo : « on a vu de très belles choses »

En 2023, la première itération de ce nouveau système intégrait dores et déjà deux équipes françaises représentant la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), la Team Vitality et la Karmine Corp. L’équipe française a aligné à cette occasion un tout nouveau roster composé de Shin, Newzera, ScreaM, Nivera et xms qui s’est entraîné sans relâche pendant trois mois en prévision de cet événement, qui s’annonçait comme un tournoi de pré-saison au niveau particulièrement élevé. Comme le rappelle le Arthur Guillermet, le coach de l’équipe depuis 2022, Valorant est un jeu compétitif intense et brutal, demandant synchronisation et coordination lors de matchs tout en tension. La constitution d’une équipe de cinq joueurs et le travail sur la cohésion et la coordination est donc particulièrement important.