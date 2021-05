EU Masters : L’analyse de la victoire de la Karmine Corp contre BT Excel

La Karmine Corp l’a fait : elle a remporté tous les titres possibles en un Split de saison. La structure créée il y a seulement 6 mois a tout détruit sur son passage, en prenant les titres de la ligue française et ses playoffs , puis celui de l’ European Masters .

La finale de l’ EUM qui l’a opposée à la représentante britannique BT Excel a été néanmoins loin d’être une partie de plaisir. Le match a été très serré, à tel point que des joueurs de la Karmine Corp ont ressenti un “soulagement plus que de la joie” à son issue, selon les impressions de l’ADC xMatty en interview post-match.

“Ce match a été plus difficile que ce que je pensais. Ce que j’ai retenu, c’est qu’on veut tous s’aider en game et c’est pour ça qu’on est aussi bons. J’ai déjà vécu ça dans d’autres équipes, mais c’est la première fois que je ressens qu’on est tous les 5 sur la même longueur d’onde”, a-t-il dit aux analyses d’OTP LoL. De son côté, Targamas a exprimé sa fierté : “Même sous la pression, même en étant favoris, on a montré qu’on assume ce statut.” Comment l’équipe s’est-elle emparée du titre européen ? On revient sur le match.

BT Excel ouvre le score

Perdre la première partie des séries de matchs est devenu une habitude de la Karmine Corp dans ce tournoi. Pour la finale, encore une fois, c’est son adversaire qui a pris le premier point, et selon le support Targamas, c’était dû à des problèmes de communication entre les joueurs.

Selon lui, ils auraient sous-estimé BT Excel et ne se sont pas accordés sur les mêmes décisions, ce qui a rendu leurs engages bancales dans la partie. BT Excel ne s’est pas fait prier pour en profiter : après un early game très contesté entre les deux équipes, Excel a remporté un teamfight en sanctionnant une engage trop ambitieuse en botlane et a pris la main sur la partie.

Avec leur composition scaling, les joueurs ont ensuite pu commencer à snowball puis devenir inarrêtables face à des Karmine Corp désarmés. L’ADC anglais Deadly a une fois de plus montré une très bonne performance sur sa Jinx : personne ne pouvait l’atteindre en backline alors qu’il annihilait les vagues de sbires et faisait fondre les PV des adversaires, avec l’aide de l’autre monstre de scaling, Viktor, joué par Hatrixx.

La Karmine Corp a ensuite remporté les deux parties suivantes, mais Excel a failli reprendre l’avantage plusieurs fois : le toplaner Orome notamment, qui a participé au World Championship chez MAD Lions l’automne dernier, a eu un impact majeur. Son pick Kennen a surpris dans la balle de match, et il n’est pas passé loin de retourner des fights avec le yordle assassin.

Le trio sanglant du topside : Adam, Cinkrof et Saken

D’ailleurs, la Karmine Corp ne l’a pas sous-estimé. L’essentiel de l’action des early games s’est focalisé sur Orome et Adam pour interdire à l’ancien joueur des MAD Lions d’entrer dans sa zone de confort. Le trio du toplaner Adam, du jungler Cinkrof et du midlaner Saken s’est acharné sur le topside à chaque game, et ça a porté ses fruits.

Alors que le jungler de BT Excel, Markoon , était plus axé sur le farm, Cinkrof est resté fidèle à son style de jeu en faisant des ganks et invades pour ne laisser aucun répit aux adversaires. Ce style agressif s’allie parfaitement à celui d’Adam : ce dernier ne joue jamais passivement. Son style favori est de forcer de multiples duels sur sa lane pour forcer le toplaner adverse à se replier et à utiliser ses ressources pour se défendre, ce qui offre de multiples opportunités de gank… des deux côtés.

Saken , enfin, solidifie le trio ultra agressif. Fort de ses 4 années d’expérience sur la scène compétitive de League of Legends . Il a été particulièrement impressionnant dans les matchs de l’ European Masters avec des picks clutch tels que Ryze ou, dans la finale, Corki , Renekton ou encore Akali . Ce dernier pick a été déterminant dans la victoire de la troisième game : il contrait les nombreux crowd control de BT Excel, qui avait choisi de battre la Karmine à son propre jeu en prenant une composition early. En teamfight, il a fait des ravages avec le champion et a montré une fois de plus qu’il avait sa place dans la compétition de haut niveau sur le MOBA.

À l’image de Saken et son champion pool très vaste, la Karmine Corp a pu montrer toute l’étendue de sa flexibilité en best-of-five. L’équipe a su jouer des compositions early avec d’innombrables duels et teamfights, ce qui s’inscrit dans leur ADN, mais aussi une composition scaling dans la deuxième game pour répondre au style d’Excel. C’est normalement l’une des faiblesses des équipes avec des rookies ou récemment constituées : les joueurs excellent dans un style de jeu sans parvenir à se diversifier et chutent dans ce format de matchs. Pour la Karmine Corp, ça n’a pas été le cas.

xMatty seul contre tous

Killmap des supports - 15 premières mins © OTP LoL

Du côté de la botlane, c’est une autre histoire : l’ADC xMatty est souvent laissé seul sur sa lane contre les deux adversaires, alors que son support Targamas roam avec ses champions à engage. C’est la plus grande force du support dans ce style de jeu avec l’équipe. Cela se retrouve dans beaucoup d’équipes de cette meta, notamment dans les meilleures équipes de la ligue chinoise, qui est connue pour son style particulièrement agressif.

L’absence de Targamas force parfois xMatty à jouer de façon défensive et à perdre des sbires, ce qui le met en retard par rapport à ses adversaires, mais il se rattrape ensuite en teamfight alors que ses coéquipiers ont pu commencer à snowball grâce à la précieuse aide de Targamas.

Les prouesses mécaniques des deux joueurs de la botlane leur permettent aussi de garder cette flexibilité et de ne pas perdre trop d’avance, même quand le matchup est à leur désavantage. Symboliquement, c’est d’ailleurs la botlane qui a ouvert le score de la finale : grâce à un hook millimétré de Targamas sur Thresh, les deux joueurs ont fait couler le premier sang dans un combat en 2v2.

Résumé du match © OTP LoL

Dans la dernière partie, la botlane a fait face à l’un des duos de champions les plus menaçants : Xayah et Rakan , le couple qui gagne des bonus en étant joué ensemble. Mais contrairement à ce que dicte la stratégie, leur botlane ne s’est pas effondrée. C’est aussi grâce à un peu d’aide du jungler Cinkrof qui, pour une fois, a alloué des ressources au botside.

BT Excel a su offrir du spectacle jusqu’au bout en prenant des risques même au moment le plus critique du match, mais ça n’aura pas été suffisant pour remporter la victoire. La Karmine Corp a achevé le Split de printemps de la plus belle des façons, en restant fidèle à son ADN et en montrant sa meilleure forme.

Le Split de tous les records

Après plusieurs semaines très intenses de compétition en ligue française, on est désormais habitués à ce qu’on appelle le “miracle Karmine”. L’audience a été plus exceptionnelle que jamais dans cette finale grâce aux fans fidèles de l’équipe qui étaient au rendez-vous. Ce soir-là, le record d’audience français pour un match d’esport a été battu : et oui, cela comprend le World Championship de League of Legends , plus grand tournoi de la saison.

La nouvelle chaîne OTP LoL, composée d’anciens commentateurs d’O’Gaming tels que Chips et Noi, a ainsi enregistré un pic d’audience de 300 000 spectateurs, le plus élevé depuis la création d’O’Gaming il y a dix ans. Cet engouement du public sur l’émission et les réseaux sociaux a aussi permis à la scène française d’attirer les regards des acteurs internationaux le temps d’un tournoi.

Mais le titre de l’ European Masters est surtout un succès esportif sans pareille pour une équipe de niveau national. La Karmine Corp a marqué plusieurs victoires : les équipes de la ligue française sont désormais celles qui ont obtenu le plus de titres de l’European Masters depuis sa création, et c’est la première fois qu’une représentante de la LFL gagne à la fois le Split et l’EUM. C’est d’autant plus impressionnant de la part d’une équipe fraîchement formée par une organisation récente.

“J’espère que l’on pourra réitérer au Summer,” disait l’ADC xMatty après le match. “Ou au moins, montrer à nouveau une bonne performance.” En ce début d’année, les étoiles se sont alignées dans la LFL. Tout a réussi à la Karmine Corp : l’équipe a gagné le cœur de la communauté et les trophées. Autant dire que les enjeux seront plus élevés que jamais au Summer Split, mais rien ne pourra égaler la surprise de son ascension fulgurante : ce moment de son parcours restera unique.

