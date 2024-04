Battre tous les records du 400m : l'ascension fulgurante de Karsten Warholm

Il a un record du monde et deux médailles d'or de champion du monde à son actif, a été nommé athlète européen de l'année, a joué à Street Fighter avec le premier ministre norvégien et il est devenu une véritable sensation. Alors, à 28 ans, que reste-t-il à découvrir de Karsten Warholm , la sensation du 400m haies ?

Quand il s'agit de parler de son sport, le Norvégien est réaliste : "notre sport, on l'appelle le tueur d'hommes et il y a de bonnes raisons à cela", réputé pour l'horrible accumulation d'acide lactique. "C'est une sensation désagréable, mais vous apprenez à travailler avec. J'aime la façon dont le rythme fonctionne sur les huit premières haies, et les 100 derniers mètres ont pour but de vous épuiser. C'est difficile, mais c'est aussi ce que j'aime dans ce sport."

Quand il ne se jette pas à l'eau, il se change les idées en construisant des Lego Harry Potter : "j'adore jouer aux Lego... C'est récréatif, et après l'entraînement, une façon de se détendre" et rêve de sauter par-dessus la voiture de Max Verstappen : "j'ai toujours rêvé de sauter par-dessus une voiture, mais il faut que ce soit la dernière chose que je fasse, car il ne faut pas que je me blesse."

Karsten Warholm, star du 400 m haies, le double champion du monde © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool Je perdrais toutes les autres courses pour pouvoir gagner à Paris. Karsten Warholm

01 Les débuts

Enfant, Warholm a toujours su qu'il était rapide. "Je me souviens de ma première course", commence Warholm. "Un de mes amis faisait partie du club d'athlétisme. Nous devions avoir sept ou huit ans, et il m'a inscrit à cette course. Alors, j'étais là, avec mon jean et mes baskets, et je courais. Et j'ai gagné la course ! J'ai toujours été très compétitif, bien sûr, mais c'est probablement le seul moment où j'ai su que j'étais rapide parce que tu peux voir facilement que tu es plus rapide que les autres."

Sa première passion, cependant, était le football, et surtout Manchester United. Très jeune, Warholm pensait imiter la carrière de Ole Gunnar Solskjær , et voulaient jouer en tant que numéro neuf pour son équipe locale. Le problème, c'est qu'il n'était pas forcément un joueur d'équipe : "j'étais un buteur, j'utilisais ma vitesse et c'est tout ce que j'avais. Je ne suis jamais allé très loin", dit-il.

Au lieu de cela, il s'est concentré sur le running, excellant dans le décathlon et remportant même les championnats du monde des moins de 18 ans, avant de se tourner vers le 400 mètres haies à la demande de son entraîneur, qui pensait que la discipline lui correspondait le mieux.

Ça n'a pas été un succès immédiat : "lors de l'un de mes premiers stages d'entraînement au 400 m haies, j'ai percuté très violemment l'une des haies et ça a été un début brutal", raconte Warholm. Il a effectué ses débuts en saut de haies en 2015, et l'année d'après, il représentait son pays à... Rio.

Puis il a remporté les championnats du monde à Londres en 2017 : "tout a explosé et la vie a changé pour moi du jour au lendemain", dit-il. "Après Londres je pouvais vraiment me considérer comme un athlète professionnel".

02 Son moment marquant

Son record du monde du 400 m haies est son moment favori © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool

Sa carrière a été longue avec des années remplies de "beaucoup de bons souvenirs." Le moment le plus marquant est son record du monde en 45,94 s à Tokyo en 2021. "Même moi, j'ai été très étonné par ce temps", dit Warholm. "Je ne pensais même pas que c'était possible à ce moment-là. J'ai vraiment exploité mon potentiel à 100%. C'est la course où j'ai été le plus proche de la perfection que possible."

03 Gérer la pression

Warholm apparaît comme un athlete sympathique et accessible. Mais bien sûr, être au sommet, c'est être soumis à une pression constante. C'est quelque chose que Warholm a dû apprendre à gérer au fur et à mesure que son succès - et sa célébrité - augmentaient.

"C'est une chose difficile", dit-il à propos de la pression. "Je pense que tout le monde la gère très différemment. Je pense qu'en raison de mes succès de ces dernières années, cela m'enlève un peu de pression parce que j'ai aujourd'hui beaucoup de choses que je désirais, mais j'ai toujours faim de plus."

En plus de ces réflexions, Warholm en a aussi sur la place du sport dans la vie. "Ce que j'essaie de me dire, c'est que le 400 m haies n'est pas si important dans l'ensemble, je ne guéris pas le cancer ou ne sauve la vie de personne, c'est juste moi et mon équipe qui avons choisi de lui donner de l'importance. Et d'une certaine manière, cela fait baisser un peu la pression." Que tu gagnes ou que tu perdes, la vie continue.

Cela dit, Warholm pense qu'en se donnant à fond, il a souvent l'impression de mériter de gagner : "je pense que c'est un sentiment très important", explique-t-il. "Si tu es là à penser que quelqu'un d'autre mérite de gagner plus que toi, je pense que les chances seront contre toi".

Son plus grand défaut ? "Peut-être que ma faiblesse est que je ne connais pas ma faiblesse", songe-t-il. "C'est à quelqu'un d'autre de la trouver".

04 Autour du monde

Oslo's Bislett track is a firm favourite of Karsten Warholm © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool

En tant qu'un des meilleurs athlètes de la planète, Warholm a l'occasion de voyager et de participer à des compétitions dans le monde entier. Il a donc ses courses favorites.

"J'aime bien la piste Bislett, qui est celle qui accueille la Ligue de diamant à Oslo", dit-il. "Je m'y entraîne au moins une ou deux fois par semaine en hiver et en été. J'ai aussi de très bons souvenirs du Parc olympique de Londres. C'est une très belle piste. Et bien sûr, la piste de Tokyo où j'ai battu le record du monde."

05 Journée typique d'entraînement

From weights to sprinting, Karsten Warholm trains up to eight hours per day © Herman Berger/Red Bull Content Pool

Lorsqu'il s'agit de se consacrer à une vie d'athlète professionnel, Warholm dit que le plus difficile est de "trouver l'équilibre entre le fait de se lancer à fond dans son sport tout en le conciliant avec une vie normale."

À l'inverse, le plus facile est de savoir combien de temps on est prêt à investir dans son sport. "C'est un mode de vie très agréable, nous pouvons sortir pendant de nombreuses heures et simplement jouer, faire quelque chose que l'on veut. Si tu n'aimes pas ça, tu devrais probablement arrêter de le faire. Mais je trouve qu'il est plus facile de se réveiller les matins en sachant que tu aimes ton métier."

La plupart des journées consistent en un entraînement de 6h à 8h : "pendant cette période, nous venons au centre d'entraînement tôt le matin, nous faisons quelques échauffements, nous courons sur le tapis roulant, nous soulevons des poids, nous faisons des exercices de saut", explique Warholm. "Nous mettons beaucoup de choses dans une séance, et il y a aussi beaucoup de pauses parce que l'on privilégie la qualité de nos entrainements."

"Le régime alimentaire est également strict. Du lundi au vendredi, les repas sont cuisinés et livrés et on a plus qu'à les mettre au micro-onde."

En ce qui concerne la compétition, Warholm note "qu'on a besoin de rivaux pour rester motivé." À l'heure actuelle, pour lui, il y a l'américain Rai Benjamin, médaillé d'argent à Tokyo, ainsi que Alison Santos, du Brésil, et Kyron McMaster, des îles Vierges britanniques. "Cela renforce ma concentration parce que je sais que je n'ai pas droit à l'erreur et que je ne peux pas me permettre d'être paresseux", explique-t'il.

Bien qu'il n'ait jamais travaillé avec un psychologue sportif, Warholm dit qu'il discute de "tout" avec son entraîneur et que, grâce à son entraînement, il obtient un bon feeling au cours de sa préparation. "Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est d'essayer d'apprécier les choses auxquelles vous consacrez beaucoup de temps", dit-il. "Nous disons toujours dans notre équipe : 'Bien fait vaut mieux que bien dit'."

06 En pleine forme

Quel que soit le temps, le Norvégien Karsten Warholm est prêt à s'entraîner © Daniel Tengs/Red Bull Content Pool

Warholm apprécie certaines méthodes d'entraînement particulièrement uniques comme... s'entraîner torse nu dans la neige.

"Le froid ne me dérange pas", dit-il, "même si ce n'est pas quelque chose que nous faisons habituellement en Norvège - nous ne nous entraînons pas dans la neige sans tshirt - mais parfois, c'est bien de montrer à quel point la nature peut être rude en Norvège par rapport à beaucoup d'autres endroits dans le monde."

Son camp d'entraînement, à Tenerife, est évidemment un peu plus chaud. Un bon régime d'entraînement ne se résume pas à la température, évidemment. "L'un des avantages d'être plus âgé, c'est que vous êtes un peu plus intelligent", dit Warholm. "Tu as plus d'expérience. Tu peux faire des choix plus judicieux. L'inconvénient c'est que ton corps commence à se fatiguer à force de travailler dur pendant de nombreuses années. Mais pour l'instant, je n'ai pas de blessure et je m'entraîne très bien, alors j'ai l'impression d'être en très bonne condition."

07 L'avenir

Après avoir tout gagné : championnat du monde, record du monde, or olympique, que reste-t-il ?

"Quand on fait le compte comme ça, il ne reste rien, en quelque sorte", s'amuse Warholm. "Mais en même temps, je pense que la prochaine est la meilleure. Pour moi, c'est toujours une question de poursuite. Je pense que c'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour voir à quel point nous pouvons devenir bons et le jour où nous prendrons notre retraite, nous pourrons dire que nous avons tiré le maximum de notre potentiel."

Non pas que je souhaite prendre ma retraite mais "J'espère que dans cinq ou dix ans, je serai toujours aussi passionné qu'aujourd'hui. Ce ne sera pas forcément le 400 m haies, mais il faut que ce soit quelque chose qui me motive", dit-il. "J'ai besoin d'avoir le sentiment d'avancer et de faire quelque chose qui me plaît, ce qui est probablement la chose la plus importante dans la vie."

08 Un défi majeure : Paris

"Pour moi, je perdrais toutes les autres courses juste pour pouvoir gagner à Paris", s'enthousiasme Warholm. "Mais en même temps, comme il s'agit de mes troisièmes Jeux olympiques, j'ai appris que la seule chose que tu puisses faire, c'est te mettre dans une position où la normalité est suffisante. Tu dois t'entraîner, tu dois t'assurer que tu es en forme et prêt, et tu dois savoir qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui veulent aussi gagner les Jeux olympiques."

Tu veux jeter un coup d'œil dans les coulisses et voir comment Warholm se prépare pour Paris ? Chasing Glory` le suit ainsi que cinq autres athlètes dans leur périple pour participer au plus grand événement sportif de la planète. Regarde ce épisodes sur Red Bull TV.

