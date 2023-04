Ces 7 erreurs que tous les débutants font en karting

Vous n'êtes pas sans le savoir : les plus grands tauliers de l'histoire de la F1 ont fait leurs premières armes en karting. C'est d'ailleurs le cas du double champion du monde actuel, l'immense Max Verstappen , dont on vous racontait ici les années kart .

Max Verstappen fait un tour de kart © Alberto Lessmann/Red Bull Content Pool

Alors, si vous voulez suivre les traces du grand Max ou tout simplement parfaire votre point de vitesse sur les circuits le dimanche entre potes, on fait le tour de toutes les erreurs les plus souvent commises sur les pistes.

01 1. Bouger vos mains sur le volant

Le volant d'un kart est beaucoup plus sensible que celui d'une voiture. Alors veillez à placez vos mains à trois heures moins le quart et ne les bougez plus. Non seulement vous gagnerez en contrôle, mais vous gérerez aussi mieux les dérapages.

02 2. Freiner trop doucement

Les freins d'un kart agissent sur les roues arrière uniquement, et vous ne pouvez donc pas freiner comme vous le faites dans une voiture classique. L'idée est donc plutôt de freiner très fort avant un virage puis relâcher progressivement et sans à-coups à mesure que vous approcher du point de corde. On appelle ça le freinage dégressif, et vous devez impérativement le maîtriser si vous comptez finir dans Drive to Survive.

Ne paniquez jamais au volant © Red Bull Content Pool

03 3. Tourner trop tôt

Tourner, c'est important. On le sait, vous le savez. Mais si vous voulez éviter de déraper à chaque sortie de virage ou tout simplement perdre une vitesse folle après chaque courbe, pensez à freiner et braquer relativement tard au niveau du point de corde pour réaccélérer efficacement.

04 4. Ne pas utiliser toute la piste

Certes, une piste de karting est limitée dans l'espace (comme vous, d'ailleurs), mais on vous conseille de profiter de l'intégralité de surface, notamment en allant chercher des virages bien larges pour mieux plonger vers le point de corde. La vitesse, c'est aussi une question de centimètres.

La piste est à vous, profitez-en © Red Bull Content Pool

05 5. Piloter trop agressivement

Les deux maîtres-mots en kart ? Souplesse et précision. Plus vous tournez le volant violemment, plus vous risquez de faire glisser l'avant de l'engin et de sous-virer. Alors braquez délicatement, comme si vous deviez absolument éviter de renverser une tasse de thé que vous auriez, pour une raison qui ne nous regarde pas, embarqué avec vous.

06 6. Ne pas regarder au loin

Rouler au niveau de l'asphalte, c'est super, puisque vous avez l'impression que tout va deux fois plus vite. Mais attention à ne pas subir cette sensation et donc faire des erreurs en ne projetant pas assez votre regard au loin. L'idée est d'avoir toujours un temps d'avance, regarder le point de corde en entrant dans le virage, puis la sortie lorsque vous y êtes, et ainsi de suite. Ça peut paraître anodin, mais croyez-nous, ça ne l'est pas.

07 7. S'écarter pour laisser passer un kart plus rapide

On le sait, les pilotes plus rapides qui vous prennent en chasse peuvent être particulièrement flippants lorsqu'on débute. Mais la pire chose à faire est d'essayer de dégager la voie en s'écartant. Concentrez-vous sur votre pilotage, faites ce que vous avez à faire, et les pilotes plus expérimentés, qui anticipent un comportement normal, vous dépasseront plus facilement, sans que vous perdiez en vitesse.