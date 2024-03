Kauli Vaast : tout savoir sur la nouvelle star du surf

et on vous explique pourquoi.

Ne faisant qu'un avec les vagues, Kauli Vaast s'est rapidement imposé dans cette discipline dès le championnat d’Europe junior 2017 où il a décroché sa première victoire. L’année suivante Kauli intègre donc le circuit professionnel WQS (World Qualifying Series) de la WSL (World Surf League), et fait sa première apparition dans l’élite mondiale du surf lors d’une étape du Championship Tour en 2019, chez lui, à Teahupo’o. À tout juste 17 ans (oui, oui, vous avez bien lu), le surfeur élimine Kolohe Andino, membre du top 5 mondial à l'époque, exposant son talent au grand jour. Même s’il échoue en quart de finale contre Jeremy Flores, son style fluide et sa capacité à dompter les plus grandes vagues ont impressionné le jury. Avec son mélange de détermination et de passion, et sûrement un peu de l'océan qui coule dans ses veines, Kauli a entamé une ascension dans le monde du surf professionnel. Ce qui lui a permis de décrocher deux autres victoires aux championnats d’Europe junior en 2019 et 2020.