Comment bien utiliser KAY/O, le nouvel agent de Valorant ?

KAY/O a plusieurs avantages pour lui qui ne transparaissent pas nécessairement sur le papier, mais sont incroyablement efficaces. Le premier d’entre eux est naturellement sa capacité signature, la lame neutralisante. Si l’on peut croire que sa principale utilité est de bloquer l’usage des capacités de l’adversaire, elle est d’autant plus efficace qu’elle vous permet de faire du repérage rapidement. En effet, lorsque les ennemis se font toucher par l’onde de choc (très large qui plus est) du couteau, vous savez exactement combien et quels ennemis ont été touchés. Autant vous dire que si vous avez peur d’un point d’étranglement sur Icebox, KAY/O peut immédiatement vous dire si des ennemis arrivent et prendre l’ascendant sur eux en même temps. Cette capacité est incroyablement utile.