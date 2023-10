European Masters : au coeur du triomphe de la Karmine Corp

À l’immense popularité de ses joueurs et de son co-créateur et commentateur star, la Karmine Corp s’offre le luxe d’y associer les résultats sportifs. Chapeau bas. C’est le cas notamment sur League of Legends où Kameto et ses champions vont vivre une nouvelle aventure. Vous n’avez pas dû rater l’information, tant elle a circulé avec effervescence, de la sphère esport aux médias bien plus généralistes. Oui, ça y est, la KCorp débarque en LEC , rêve absolu de ses fans, avec en ligne de mire les Worlds des années à venir. Mais là n’est pas leur unique motif de satisfaction en cette rentrée 2023-2024. Loin de là. Le 8 septembre, devant un public montpelliérain conquis et chaud bouillant, les cinq joueurs KC ont soulevé un nouveau trophée majeur, devenant, un soir de fin d’été, les héros de l’Hérault. Un quatrième sacre aux EMEA Masters … En quatre participations à la phase finale ! Monstrueux.

Le chemin vers ce nouveau titre a été long et sinueux. Nous les avons suivis, du premier match, du premier kill, au dernier souffle retenu, à l’ultime nexus en ruine. Et aujourd’hui, à vous d’en profiter. Sur notre chaîne YouTube Red Bull Checkpoint , un nouveau documentaire Backstory vous attend. Dans les coulisses de cette conquête des EMEA Masters, auprès des joueurs, du staff, dans leur locaux et à Montpellier, dans la Faille ou lors des débriefs, au son des commentaires de Chips et Noi et bien évidemment de Kameto. Tout y est. Revivons ça.

La pression était grande pour la Karmine Corp lorsqu’elle s’est lancée dans cette nouvelle aventure. Et elle était attendue au tournant, c’est le moins que l’on puisse dire. Jamais une équipe n’avait gagné trois fois de suite les European Masters. Privée de l’édition précédente, la formation tricolore revenait en août avec une cible dans le dos, mais un roster des plus séduisants. Reha en coach s’attaquait à la phase de groupes avec cinq joueurs attachants, doués et aux profils différents : un habitué du haut niveau, le confirmé et ancien des LCS Cabochard , le jungler polonais Cinkrof au rôle de papa poule, l’explosif midlaner Saken et une nouvelle botlane aussi jeune qu’étonnante composée de l’ADC Caliste et de son support belge Targamas.

Cabochard © Red Bull

Malgré des débuts difficiles, l’équipe championne de France a su faire parler son talent pour s’extirper du groupe et aller défier dès le premier tour des playoffs, les tenants du titre turcs, les Istanbul Wildcats. Faux air de finale et véritable récital de KC qui déroule et s’impose 3-0. Les pendules remises à l’heure, et pas dans la dentelle, l’équipe reprend un statut légitime de favorite qui lui avait été dérobé. À elle dès lors de prouver, une fois encore, qu’ils sont les rois des Europeans Masters. Mais la concurrence n’a pas baissé les bras. À une marche d’aller jouer la grande finale à domicile, en France, Team GO a poussé la Karmine Corp dans ses derniers retranchements en demi-finale.

La scène à Montpellier © Red Bull

Menée 2-1, l’équipe a pu compter sur un exceptionnel Saken et son Ryze pour aller chercher une Game 5. Un scénario stressant pour les fans devant leur écran, pour le staff en coulisses, mais diablement riche en suspense. Et c’est alors l’équipe qui décolle dans une ultime game où tous apportent leur pierre à l’édifice d’un succès mérité. Kameto en perd quasiment sa voix. On le comprend. “Nous sommes à Montpellier !”, l’objectif d’une formation qui n’attendait que d’acheter ses billets direction le Sud.

Le public esport français est réputé pour être un des meilleurs de la planète (ouais, ok, le meilleur) et une fois encore, il a été à la hauteur de sa réputation. Prod aux petits oignons pour une salle en feu avant même le début des hostilités. Un public conquis reprenant d’une seule voix le “BLUE” lancé par Reha. Face à Movistar Riders, la finale commence de la meilleure des manières. 2-0, du niveau, du spectacle. Mais pas de suspense avec un sweep non ? Les frayeurs savent aussi rendre l’histoire plus belle. Les Espagnols reviennent à 2-2. Le titre pour ceux qui boucle l’ultime partie. “Game 5, on ne perd pas” lance Cinkrof. En effet.

Karmine, tes supporters sont là © Red Bull

Poussé par le public en feu qui chante la Marseillaise, Saken et ses coéquipiers font face à un dernier défi de taille, un Xerath qui fait terriblement mal et relance les Ibériques alors que la partie avait si bien commencé. Mais il en fallait plus pour tomber la Karmine Corp. Un teamfight magnifique et c’est le rush final sur le Nexus. Quelques minutes plus tard, sous les clameurs, Cabochard lève le trophée. Cinkrof touche le public. La communion est totale. Quatrième European Masters dans la poche en autant de participation, c’est ce qu’on appelle un sans faute.

