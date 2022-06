KCX 2 : Les ultras de la Karmine Corp font vibrer Bercy

, a démontré toute l’étendue de la puissance de ses ultras ce 21 juin, avec un événement alliant spectacle et compétition. Après les 3 500 places au Palais des Congrès en juillet dernier, 12 000 places à l’AccorHotel Arena vendues en moins de 10 heures : ces chiffres sont de l’acabit de clubs sportifs et concerts internationaux. Et pourtant, l’événement est en semaine et a été annoncé à la dernière minute.

: rassembler par la compétition. Ça donne le sourire.” Les trois connaissances nous expliquent vouloir aller au KCX pour l’ambiance et encourager leurs joueurs favoris. “C'est l'amour du maillot et du club qui nous poussent là. Si on est prêts à traverser la France pour y aller, c'est qu'on va hurler pour que les joueurs nous entendent,” nous raconte Baptiste, 21 ans. “On sera pas devant un écran à les regarder, mais tous ensemble, dans une grande salle, avec l’ambiance des ultras,” ajoute Izem, 20 ans.

. “Ça suit ce que G2 a apporté, cette ambiance avec les joueurs comme Perkz qui a été rookie du Split [en 2016], ou quand Hjarnan et Wadid ont atomisé Ming et Uzi en 2018 [en quarts des mondiaux],” explique-t-il en référence à la saison 2021 explosive de la KCorp, soldée par deux titres européens et un national.

Une grande partie des fans suit principalement l’équipe de League of Legends et son fondateur, Kameto. “Il a dit : je suis un streamer, j’amène ma communauté et je fais ça pour vous,” explique Antoine. Pour lui, ce club est un véritable nouveau souffle pour le milieu de l’esport, après les dynasties essoufflées de Fnatic et de

depuis ses débuts, et j’ai commencé League of Legends pendant le confinement. Je suis tombé sur eux et j’ai crié en regardant tous les matchs que j’avais de retard chez moi, j’ai été accro instantanément !”

Sur le live, suivi par plus de 175 000 spectateurs en simultané, les cris de la foule se confondent parfois avec le micro de l'animateur Doigby. Les fans brandissent des pancartes et des drapeaux aux couleurs du club. Pas de doute : l'ambiance va être électrique.

20 heures. Bercy est plein à craquer ; certains fans sont arrivés dans le quartier dès le matin pour obtenir un merchandising exclusif dans un pop-up store qui a été ouvert pour l'occasion... et dévalisé en l'espace de quelques heures. Quand les lumières s'éteignent, les 12 000 spectateurs hurlent à plein poumons pour accueillir les fondateurs, Kameto et Prime , et leurs joueurs comme des stars. Sur le live, suivi par plus de 175 000 spectateurs en simultané, les cris de la foule se confondent parfois avec le micro de l’animateur Doigby. Les fans brandissent des pancartes et des drapeaux aux couleurs du club. Pas de doute : l’ambiance va être électrique.

Misfits Premier, adversaire de la KCorp, fait couler le premier sang, mais cette dernière se relève très vite avec un gank réussi à la botlane. La KCorp commence ensuite à faire boule de neige en midgame, avec l’aide du Jayce de Cabochard en toplane. Les fans ont l’espoir de voir leur équipe triompher ; mais dans un coup de théâtre, leurs favoris perdent leur avantage sur des actions risquées, puis laissent la victoire glisser entre leurs mains sur un Baron Nashor raté. Quand l’équipe perd alors qu’elle arrivait comme favorite, et les cris de la foule se font cette fois plus timides. Mais on n’entend pas de huées dans la salle : les joueurs restent encouragés par leurs fans, même sous le coup de la défaite.

