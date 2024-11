KCX 4 : la Karmine Corp et son Blue Wall ont submergé La Défense Arena !

Pour la quatrième édition du KCX , la KC de Kameto et ses fans ont, comme l’année dernière, pris d’assaut la Paris La Défense Arena pour 6 heures de show. Le résultat ? 28 000 personnes sur place, des chants, du beau jeu, un concert, des annonces et pléthore d’émotions.

On l’a vu lors de l’ inauguration des Arènes d’Évry il y a un peu plus d’un mois : les fans de la Karmine sont ponctuels. Dès 15h, soit deux heures avant le début du show, les files d'attente sont bien en place, et la salle de l’ouest parisien est déjà encerclée par une foule de maillots bleus. Rekkles , Vatira , Saken , Caliste , Cabochard … Les flocages sont divers et variés, même si League of Legends a très clairement l’ascendant sur les autres sections de la Karmine.

Au programme de cette édition : une série d’affrontements contre l’équipe MAD Lions KOI , la structure e-sport d’Ibai, un des streamers les plus suivis d’Espagne. Sous le nom Forever Rivals, le KCX allait donc s’organiser comme un BO 3 sur Rocket League , League of Legends et Valorant . À une heure du premier affrontement, le Blue Wall entonnait déjà ses chants habituels.

Toute la KC arrive sur scène, de Kameto à Roxi (Valorant Game Changers) en passant par Reha (coach du roster LEC). Tonnerre d’applaudissements, puis le silence se fait : c’est l’heure du cri de ralliement emblématique de la structure.

Après un court discours du fondateur religieusement écouté par toute la salle et ponctué d’un délicieux : “Hola Ibai, como estas ? On va te déchirer”, c’est l’heure d’annoncer le premier jeu. Tous les regards se tournent vers la scène et l’énorme écran qui y trône pour l’occasion : ce sera sur Rocket League que la soirée sera lancée.

01 Un premier BO étincelant

Pour les néophytes comme les joueurs ayant 2 000 heures de jeu, Rocket League est le jeu parfait à suivre tant le principe est simple et le gameplay visuel. Pendant 7 parties, KOI et KC se rendent coup pour coup, avec des actions de très grandes classes. On pense notamment à ce triplé de Vatira en G2 pour remettre les compteurs à zéro, ou à l’angle fou trouvé par Atow pendant la quatrième manche. Suite à la victoire, Atow laisse éclater sa joie et se lance dans une célébration en hommage à Cristiano Ronaldo.

02 Bataille à sens unique sur League of Legends

Après le jeu de Psyonix, c’est au tour du plat de résistance : League of Legends. Lorsque le logo du soft de Riot s’est affiché sur l’écran géant, c’est toute la salle qui s’est levée comme un seul homme. Ce sera d’abord au roster LFL d’affronter MAD Lions, puis à celui de LEC. Comme la saison de LoL s’apprête à prendre fin, c’est aussi l’occasion de dire au revoir à certains joueurs qui ne porteront plus les couleurs de la KC la saison prochaine.

Maynter , 113 , Abbedagge , Fleshy et le chouchou de la Karmine, Caliste , entrent en scène sous les applaudissements de la foule. Et autant dire que les fans ont bien fait de profiter de leur arrivée, car la game sera expéditive. 113 a dominé tout l’early game sur son Viego, et Caliste a ensuite pris le relais sur Ezreal, pas loin de signer un pentakill sur l’un des derniers teamfights de la game.

03

La game est suivie d’une annonce importante, montrant Caliste une couronne à la main. Il avait donné rendez-vous aux fans en LEC l’année prochaine, avant cela, il sera aussi au Red Bull League of Its Own , pour affronter les champions du monde en titre de T1 . L’événement aura lieu le 15 décembre, à l’Accord Arena. Pour prendre de vos places, rendez-vous ici .

Avant d’accueillir l’équipe de LEC, la scène s’embrasse, l’écran géant affiche Légendes du Club, et tous les fans se lèvent. Beaucoup, comme Lucas, s’y attendaient : “Je suis là pour le show, toute l’histoire… Saken… Cabo… je pense qu’ils seront là, je l’espère !” Il est temps de rendre hommage à ces deux joueurs qui ont marqué l'histoire de la Karmine : Cabochard et Saken. Pendant 3 et 4 ans, ils ont régné en maître sur la toplane et au mid, récoltant (presque) tous les titres aux EMEA Masters et en LFL. Même si la Paris La Défense Arena a l’habitude d’accueillir des concerts, il est compliqué d’entendre leurs discours tant les fans les acclament. Pour Karim, 28 ans, tombé amoureux de l’équipe en découvrant les exploits de Saken face à Vitality : “C’était super, très émouvant. Ça fait énormément plaisir de prendre du temps pour eux, c’était super important.”

L’équipe LEC arrive, et comme pour le roster LFL, la sentence est la même avec une victoire convaincante. Upset et Targamas ont continué, avec Caitlyn et Rell, sur leur lancée du Summer Split en dominant. L’ADC allemand termine en 15/0, y allant lui aussi de son petit quadrakill. Les fans ne s’y trompent pas, ils ont de grosses attentes pour la saison à venir.

04 Des étoiles dans les yeux

Entre chaque événement, les fans assurent le show en tribunes, on scande “et 1, et 2, et 3-0”, des avions en papier flottent de tribune en tribune, et les flashs des téléphones portables se transforment en spectacle son et lumière.

C’est ensuite au tour d’ Arthur Perticoz et de Kotei d’entrer en scène, pour un moment certes moins flashy, mais ô combien important : l’annonce de la concrétisation du projet Blue Stars . Sur League of Legends, en Div 2 de LFL , les jeunes pépites peuvent d’ores et déjà candidater pour intégrer l’équipe. Il en sera de même sur Valorant , en VCL , au cours des prochains mois.

Avant le prochain jeu, changement de registre, l’e-sport passe au second plan et c’est à La Fouine de monter sur scène. Le rappeur de Trappes s'apprête à dérouler ses classiques (Ma meilleure, Du ferme), mais il s’arrête, et annonce qu’il n’a pas de retour son. Problème technique en vue ? Pas du tout, l’icône sait comment impliquer un public, surtout quand celui-ci a déjà été chauffé à blanc, et toute la salle est invitée à reprendre Du Ferme à cappella. Joueurs pro, artistes, fans… tout le monde est résolument en forme.

05 Un final parfait

L’équipe féminine des Valorant Game Changers entre en piste. Comme les autres, elles ont droit à une ovation monumentale. Même si le match tourne en faveur de l’équipe espagnole, et malgré la très claire préférence du public pour League of Legends, la salle est toujours blindée, et l’ambiance toujours incandescente.

Avant le roster masculin, c’est l’heure d’une nouvelle annonce très importante : la Karmine va désormais sélectionner des associations pour s’impliquer dans différentes causes importantes via le projet Blue Heart . À l'heure actuelle, ce sont Télémaque et Nightline qui ont été choisies. La première œuvre pour l’égalité des chances en accompagnant certains élèves studieux issus de “territoires fragiles”, la seconde permet aux jeunes de discuter des problèmes de santé mentale via une hotline. Une nouvelle fois, même si ce n’est pas le plus clinquant, cela démontre encore un peu plus à quel point la Karmine s’implique, même socialement, dans l’écosystème français.

Après cela, le nouveau roster Valorant est annoncé, et pour marquer le coup, ils vont remporter le dernier match de la soirée, de quoi clôre en beauté ce duel face à MAD Lions sur le score de 4 à 1. Kameto n’avait plus qu’à remercier le public, et tout ce beau monde s’est dispersé dans les transports parisiens, sourire aux lèvres, bien conscient de soutenir une équipe pas comme les autres. Pour assister à l’événement, ils sont venus de Haute-Savoie, de Pau, d’Avignon, de Marseille… Ils sont prêts à faire des centaines de kilomètres, car comme le dit Lucas, lui qui a était déjà là l’année dernière : “C’est la communion, on est tous ensemble, c’est très marquant”.

Pour assister au prochain rendez-vous de la Karmine Corp , lors duquel on retrouvera T1 , G2 , mais aussi Gentle Mates , l'équipe de Gotaga , rendez-vous au Red Bull League of Its Own, le 15 décembre à l'Accor Arena de Paris. Pour acheter vos places, c'est ici .