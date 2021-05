Part of this story Kenneth Tencio Costa Rica Voir le profil

En tant que Costaricien fier de son pays, Kenneth Tencio n’hésite jamais à mettre en avant les atouts de son pays. Des côtes caraïbes et pacifiques, à la forêt tropicale humide, en passant par la jungle et les chaînes de montagnes, c'est la diversité de l'environnement du Costa Rica que Kenneth Tencio souhaite montrer dans son dernier projet "De Costa a Costa" (de la côte à la côte).

Embarquez avec Kenneth Tencio pour un road trip BMX de 330 km à travers le Costa Rica, des Caraïbes à la côte Pacifique en passant par certains des lieux les plus symboliques du pays. Montrant qu'il peut rider presque n'importe quel endroit, Tencio dévoile dans cet edit des tricks ultra créatifs.

Regardez la vidéo dans son intégralité ci-dessus et lisez ensuite notre entretien avec lui.

Pourquoi as-tu voulu montrer le Costa Rica de cette manière ?

Je voulais montrer d'où je viens, tout simplement. Après avoir voyagé à l'étranger et représenté le Costa Rica, je me suis rendu compte que peu de gens connaissaient mon pays. Je voulais le mettre en valeur à travers mon sport. C'est devenu une mission. C’est aussi la meilleure façon de remercier le Costa Rica et ses habitants pour le soutien qu'ils m'ont apporté au cours de ma carrière de rider BMX.

Kenneth Tencio récupère sur une plage de Manzanillo © Agustín Muñoz

As-tu personnellement choisi les endroits que tu as visités dans ce road trip ? Certains avaient-il une signification importante pour toi ?

Oui, c'était mes choix en termes de lieux. Tout d'abord, Puerto Viejo et Manzanillo ont des paysages magnifiques. Ils représentent également la culture afro-caribéenne qui est si riche et unique dans le pays. La première fois que je suis allé dans cette partie du Costa Rica, j'ai été conquis. Je me suis imaginé en train de réaliser des tricks là-bas.

Le tunnel de Zurquí est également un endroit important. C’est là que l'on quitte la partie caraïbe du Costa Rica et que l'on s'enfonce dans les terres à la recherche des villes. Il s'agit également d'un col routier célèbre au Costa Rica. C’est le seul tunnel routier du pays. Il a été creusé dans la montagne Hondura. J'ai donc pensé que la plupart des Costaricains pourraient facilement s'y identifier.

Cartago est la ville d'où je suis originaire, elle est donc très spéciale pour moi. C'est là que j'ai passé mes premières années à rider en BMX avant de devenir un athlète professionnel. Du côté du Pacifique, la ville de Jacó est située dans la province de Puntarenas. C'est l'endroit que j’ai le plus visité pendant ces cinq dernières années et c'est maintenant là que j’habite quand je suis de retour au Costa Rica.

Un road trip entre terre et mer © Agustín Muñoz

Sur certaines parties du film, on peut voir que tu as utilisé des obstacles naturels trouvés dans l'environnement. Était-ce prévu à l'avance ou cela s'est-il fait au fur et à mesure ?

Lorsque nous avons planifié le projet, nous avions une idée de ce que nous voulions faire et nous avions élaboré quelques plans. Mais il y a eu des changements de scénario en cours de route et d’autres variables, notamment liées à l’environnement qui est en constante évolution dans un pays tropicale comme le Costa Rica. J’ai donc dû trouver d'autres astuces pour parvenir à mes fins. C'est pour ça que j'ai utilisé ces obstacles naturels et je pense que le résultat est plutôt concluant.

Y’a-t-il eu des moments où tu as dû puiser physiquement et mentalement ?

Ce que j'aime le plus dans ces projets, c'est justement qu'ils me mettent à l'épreuve. Toute l’équipe et moi avant eu des moments, non seulement de fatigue physique, mais aussi de fatigue mentale. Par exemple, il y a des tricks qui normalement ne sont pas si difficiles pour moi, mais qui le devenaient en raison des conditions météorologiques ou de différents facteurs extérieurs. Résultat, ça nous arrivait de sauter des repas pour continuer à tourner car on devait profiter des meilleures conditions possibles pour avoir de belles images.

Le fait de devoir tourner dans plusieurs endroits signifiait également une pression supplémentaire. Mais quand on voit le résultat final, on se dit que ça en valait la peine.

Trick technique, spot de rêve © Agustín Muñoz 01 / 07

Y’a-t-il eu un moment plus marquant que les autres sur ce tournage ?

La plupart des tricks représentaient un défi car certains sont simples dans des conditions normales, mais devenaient compliqués à faire sur le tournage. Certaines m'ont bloqué mentalement, car je savais qu'il y avait une falaise ou que je pouvais tomber à l'eau.

