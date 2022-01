Mais comment s'entraîne Kieran Reilly ?

Je suis dans le skatepark 3 à 4 heures par jour. Si je reste plus longtemps, je n’ai plus l’énergie pour me donner à 100%. Je préfère donc m’y rendre pour des sessions plus courtes mais très intenses. D’habitude, mon entraînement au park débute par un échauffement de 30 minutes et ensuite je me rends sur les modules, selon les tricks que je souhaite travailler.