Kieran Reilly : itinéraire d'un surdoué du BMX

Le skatepark de Leam Lane, à Gateshead, est semblable à tous les autres skateparks. Un bowl, quelques ledges, des banks et des flyouts.

La différence est que c'est dans le skatepark de Leam Lane qu'a grandi un certain Kieran Reilly. Le phénomène du BMX freestyle y a passé le plus clair de son temps quand il était gamin. “Dès mes 9 ans, j’ai quasiment vécu sur ce spot”, rigole-t-il aujourd’hui.

Traînant toujours dans les alentours du bowl, Kieran et son gang rêvaient d’envoyer les tricks que réalisaient les enfants plus âgés. Le crew rôdait toujours du park au guidon de leurs Mongooses.

“Nous avions l’équipement, mais il nous restait beaucoup à apprendre, se souvient le prodige du freestyle. “Nous regardions les plus vieux réaliser un trick 100 fois d’affilée. On leur demandait quelques conseils. Ils ridaient depuis longtemps. Ils nous ont aidés.”

Kieran Reilly en action © Adam Lievesley/Red Bull Content Pool

De la persévérance et du talent

Les potes de Kieran étaient des compétiteurs. Ils l’ont poussé bien au-delà de ce qu’un gamin d’école primaire réalise habituellement sur un BMX.

“On essayait toujours de faire mieux que les autres”, se souvient-il. Le premier trick de Kieran a eu l’effet d’une bombe! “C’était un 180. On essayait de le poser depuis un moment. Quand j’y repense, j’ai du mal à comprendre pourquoi cela a duré si longtemps. Mais ça a marché.”

“L’adrenaline et la fierté que tu ressens quand tu réussis un nouveau trick après y avoir consacré tant d’effort, même gamin je me disais ‘que c’est bon!’ J’adorais aussi l’idée d’être le petit du skatepark doué pour son âge. Je suis devenu accroc.”

Kieran envoie un tailwhip lors d’une compétition de jeunes. © Kieran Reilly

Le feu a pris. Après les 180, Kieran a appris comment poser les 360. Et tout s’est accéléré. Ses potes, qui n’étaient pas aussi talentueux ou tout du moins pas aussi déterminés, ont troqué leur BMX contre des scooters. Kieran, lui, a commencé à traîner avec les plus vieux. Et il a rapidement progressé, jusqu’à ce que, rapidement, ses pairs commencent à prendre des leçons du petit jeune. Il était temps de se comparer aux autres riders.

Du sang sur les pistes

“Ma première compétition a été les Urban Games à Whitley Bay, se souvient Kieran. J’avais 11 ans. C’était la première et la dernière fois que ma mère venait me voir sur un event. Durant la compétition, ma roue avant s’est bloquée. Ça m'a coupé net. Je me suis ouvert le menton. Il y avait du sang partout. Depuis, elle a peur de me regarder. C’était une journée difficile.”

Kieran a déménagé à Colby pour être plus près d’Adrenaline Alley Skatepark. © Kieran Reilly

Le père de Kieran a joué un rôle clé dans la carrière du fiston. Dès 5 ans, il lui a appris à rider :“Il m’a juste mis sur le vélo et j’ai dû y aller.” Il a aussi transporté le petit surdoué à travers toute l’Angleterre chaque week-end pour se rendre sur les compétitions.

Mon père me réveillait et me demandait si je voulais participer à cette compétition ou aller découvrir ce nouveau skatepark. Keiran Reilly

“J’étais jeune, je n’étais même pas au courant de ces events. Il me réveillait et me demandait si je voulais participer à cette compétition ou aller découvrir ce nouveau skatepark. Mes parents ont tellement fait pour moi. Ils m’ont encouragé à faire de la compétition. Ils m’ont acheté ce dont j’avais besoin pour le vélo. Ils ont été incroyables.”

En participant à des contests, Kieran s’est prouvé qu’il pouvait rivaliser avec des riders beaucoup plus âgés que lui. “Je me suis demandé comment je pouvais montrer aux gens que je suis meilleur que les autres. J’aime me pousser. J’aime l’idée d’avoir vraiment peur de poser un trick et de le réussir ensuite.”

Kieran a vite pris l’habitude de remporter les compétitions. © Leo Francis/Red Bull Content Pool

Kieran a vite trusté les podiums dans sa catégorie d’âge. Il a appris à analyser la performance des adversaires. “Partout où ils étaient meilleurs que moi, je travaillais et j’essayais d’apprendre pour faire mieux qu’eux.”

Il a aussi commencé à étudier de près un trio de riders anglais: Harry Main, Mark Webb et Alex Coleborn. “Quand j’ai vu qu’il était possible de réaliser les choses qu’ils faisaient, qu’ils résidaient en Angleterre et non en Amérique comme les autres, j’ai compris que je voulais atteindre ce niveau.”

Le chemin vers Red Bull

Kieran a alors consacré tout son temps au BMX. Pas de vacances, pas de fêtes le week-end. “Je voyais mes amis de moins en moins parce que j’avais choisi de rider et de m’entraîner, résume-t-il. J’ai même manqué la fête de fin d’année à l’école à cause d’une compétition.

Une semaine après avoir quitté l’école, papa et maman m’ont lâché: ‘tu ne peux pas juste compter sur nous et rider ton BMX. Tu dois trouver un boulot.’ J’ai alors dégoté un apprentissage pour devenir menuisier. Je ridais chaque minute que j’avais disponible. Je ne voyais jamais mes potes qui travaillaient toute la semaine et s’amusaient le week-end.“

Kieran Reilly a obtenu son casque Red Bull en 2020. © Leo Francis/Red Bull Content Pool J’y allais même quand j’étais rincé, se souvient-il. Je devais continuer à progresser. Kieran Reilly

Pour Kieran, son job à plein temps a boosté sa motivation pour devenir pro: “Je ne pouvais pas continuer comme cela. J’étais toujours fatigué et je n’avais aucun temps libre.”

Malgré la fatigue d’une journée de boulot, aller au skatepark était le plus important pour lui. “J’y allais même quand j’étais rincé, se souvient-il. Je devais continuer à progresser.”

Kieran et son premier BMX Tall Order 187. © Kieran Reilly

Kieran ridait pour Seventies Distribution quand un message a changé sa vie… “Un jour, papa me dit qu’il a reçu un appel de Bas Keep. Il a lancé une marqué qui s’appelle Tall Order et il a demandé si je voulais rider pour eux. J’étais aux anges.”

Bas et moi sommes des amis proches aujourd’hui. Il m’a encouragé. Il m’a donné des idées sur la manière de progresser sur et en dehors du vélo. Il m’a aidé avec les réseaux sociaux et m’a donné des tas de conseils. Il m’a même emmené à ma première compétition internationale.

Je n’avais encore jamais voyagé à l’étranger. Bas a dit ‘Est-ce que tu veux participer au FISA de Montpellier?’ Ca a été le premier grand moment de ma carrière.”

Kieran a remporté le Best Trick au FISE Montpellier en 2019. © Kieran Reilly Il arrive 3e à un FisXperience event en 2019. © Kieran Reilly

Le casque Red Bull

Pour Kieran , l’autre événement mémorable a été sa signature chez Red Bull en 2020. “Tout rider BMX et tout athlète des action sports rêve de cela un jour.”

Le jour où il a appris qu’il devenait athlète Red Bull a même été enregistré en vidéo: “Je savais que Red Bull était un peu intéressé. Mais quand j’ai ouvert le sac et que j’ai vu le casque de la marque, je pensais que c’était une blague. Quand Bas m’a dit que c’était le mien, je n’ai pas su quoi dire. J’ai rigolé. J’aurais pu pleurer tant j’étais fier et heureux. C’était une belle journée.”

Pointe d’adrénaline

Kieran peut maintenant dédier sa vie à tenter de nouveaux tricks. © Adam Lievesley

Kieran est aujourd’hui un talent brut du BMX. Sa détermination le pousse à accomplir des performances qu’aucun autre rider n’a jamais réussi. Et il est seulement âgé de 20 ans.

“J’aime réaliser des choses qui font progresser le BMX autant que moi-même, commente-t-il. Des premières mondiales par exemple. Sortir du lot, faire des choses que les autres n’ont jamais vu.”

Kieran en plein flip à la Simple Session © Eisa Bakos/Red Bull Content Pool

Kieran a déménagé de Newcastle pour rejoindre Corby et se rapprocher du skatepark indoor d’Adrenaline Alley: “Mes progrès sont fulgurants depuis que je suis là. Je suis capable de réaliser mes meilleurs tricks tous les jours, ce qui fait une énorme différence.”

Dans les prochaines années, le Britannique a encore dans ses cartons des tonnes de projets. Il vient de devenir le premier rider à poser un triple flair . Un projet de 8 mois qui l’a poussé dans ses retranchements aussi bien physiquement que mentalement.

Kieran Reilly rentre le premier triple flair de l'histoire © Eisa Bakos

Kieran s’est aussi fixé les X Games comme objectif ainsi que Paris 2024.

“Voilà de grandes motivations pour progresser, représenter mon pays et faire ce que j’aime.”