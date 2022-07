Quand Kilian Bron imagine une randonnée VTT parfaite

Un tour de France , une expédition en Turquie , une folle virée au Mexique : quelle que soit la vitesse à laquelle tourne le monde, l’aventurier du VTT Kilian Bron ira toujours plus vite que lui. Entre ride à flanc de falaises et descentes homériques, il le fait, de plus, avec panache dans les plus beaux endroits du globe. Et sachez-le : il nous donnera bientôt des nouvelles de ses dernières aventures, notamment sud-américaines…

Le Mexique en pente douce © Team Kilian Bron

Bref, il était donc le baroudeur idéal pour nous donner la recette d’un voyage idéal, au bout de lui-même et de la planète. En selle.

01 Le décor parfait

J’adore rouler dans des endroits isolés où personne n’est jamais allé. Des lieux isolés à explorer. C’est ça qui me fait rêver et me motive. Je sais qu’il existe certains spots, en Alaska, en Chine ou au Pérou, qui correspondent à cette envie. Par ailleurs, je suis également de plus en plus concentré sur la notion de partage. J’ai envie de découvrir des gens, des cultures et des traditions.

Kilian Bron en Norvège © Red Bull Content Pool

Le décor idéal, je le vois donc plutôt en montagne. Il me faut du dénivelé, des couleurs atypiques, des formations géologiques particulières et différentes sortes de terrains. J’aime rouler sur la terre, mais aussi sur la neige et la glace.

02 Les conditions parfaites

Je dirais modérées, déjà. Je supporte mal la chaleur, même si je m’adapte à tout. J’ai par exemple pas mal roulé en Afrique du Sud, sous des températures extrêmes… mais je préfère le froid au chaud. Par ailleurs, je ne veux pas de vent ! C’est très pénible à vélo. Et si j’aime la pluie, je n’aime pas du tout l’entretien et le nettoyage que ça implique après (rires).

Kilian Bron en Turquie © JB Liautard pour Commencal Bikes

03 La préparation parfaite

Pour ce qui est de la prépa administrative (les documents de voyages etc.), j’aimerais pouvoir la faire plusieurs mois à l’avance. Depuis quelques années, les choses s’enchaînent si rapidement que je suis contraint, de plus en plus souvent, de tout faire à la dernière minute. Alors que j’aime aussi, dans l’idéal, découvrir le lieu de l’expé en mode vacances. Emmener des potes, profiter et faire des marches d’approche. Ensuite, j’ai les idées au clair pour organiser le projet.

Côté préparation physique, je n’aime pas le travail en salle. Peut-être parce que j’en ai trop fait. Tout doit donc être ludique et se faire en extérieur. Sinon, comme je ne peux pas rouler blessé, une expédition parfaite est aussi une expédition que j’attaque indemne !

04 Le vélo parfait

Je dirais un petit enduro avec géométrie stylée et une déco bien cool, raccord avec le casque et la tenue. Quelque chose d’assez light mais solide, qui ait du rendement. Il faut que j’ai confiance !

L'icône française du VTT Kilian Bron, à l'Augstmatthorn © Tristan Shu

05 L’équipement parfait

Je rêverais d’avoir un sac de 20 litres maximum pour y mettre tout ce que je veux : ma tente, mon duvet, mes GoPro, mon appareil photo, des clés Allen, une couv de survie, de l’eau, des barres de céréales, des gels etc… mais ça ne tient jamais (rires). Cela dit, si je veux le moins de poids possible, il faut aussi penser au confort. Surtout en montagne. Ce matin, je me suis levé à 3h pour attaquer un sommet à 3800 mètres en vélo, et j’ai eu froid parce que je n’avais pas pris assez de matos…

Pourquoi faire simple ? © Team Kilian Bron

06 Le rythme parfait

Oh je dirais qu’il ne faut pas aller au-delà de 5 jours. Parce que les deux premières journées, tu es bien, mais dès le troisième, ça commence à piquer (rires). Et sinon, je pense que côté distance, le mieux est de ne pas avoir de plan. Si je ne fais par exemple que 5 kilomètres dans la journée mais que je me suis arrêté pour faire des tas de choses cools, ça me va. Une expé parfaite, pour moi, ça se planifie un peu… mais pas trop !

3 minutes Le voyage de Kilian Bron en Norvège Le VTTiste français Kilian Bron est parti à la découverte des pistes de VTT des fjords et montagnes de Norvège.

07 Les partenaires parfaits

Il faut partir avec des gens compétents dans leurs domaines respectifs, mais aussi des partenaires de confiance, avec tu peux rigoler et bosser à 100% quand il le faut. Bref, des gens motivants et motivés pour aller de l’avant.

08 Le campement parfait

Alors, il faut qu’il soit perdu au milieu de nulle part, en plein cœur de la nature, avec des rizières, des alpages, de l’eau pour se baigner… un mélange de tout ça. Ah, et si on peut avoir les endroits que nous allons filmer en visu, c’est mieux… Et le repas parfait ? Des pâtes carbonara. Rien de plus fou !