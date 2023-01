Comment rider sur les spots du bout du monde de Kilian Bron

Ok, on ne parle pas vraiment du bout du monde, mais il est impossible d’évoquer des spots VTT liés à Kilian Bron sans mentionner La Clusaz. Natif d’Annecy, le pilote a découvert la discipline sur les 125 km de pistes du bike park de la station et plus largement dans le massif des Aravis, qui faisait évidemment partie des lieux choisis pour sa célèbre vidéo

(voir ci-dessous). "La Clusaz est un condensé de ce qui me fascine et me motive le plus" explique-t-il. "J’y ai découvert ma passion pour le ride technique et engagé, en enchaînant la plupart des sommets à vélo, certains avec plus de réussite que d’autres, ce qui me laisse encore des défis pour les prochaines aventures". Parmi les itinéraires préférés de Kilian, celui menant au sommet de Tardevant est l’un des plus épiques et emmène le visiteur des alpages des Confins jusqu’au sommet à 2 500 mètres d’altitude.