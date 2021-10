Kilian Bron à l'heure mexicaine

Pendant quelque temps, le monde a cessé de tourner. Pas lui. Après un tour de France à sa façon et des aventures turques pour le projet Follow the Light , le nomade du VTT Kilian Bron a mis le cap sur le Mexique avec ses comparses Pierre Henni et Pierre Dupont.

Le résultat ? Un trip d’un mois en terre aztèque, qui l’a mené du sommet d’un volcan actif – le mythique Popocatepetl – jusqu'au coeur des rues (très) colorées des villages locaux. Un voyage mémorable à découvrir en quelques folles minutes de ride dans la vidéo ci-dessus, mais aussi à travers quelques images fortes, commentées par le pilote lui-même ci-dessous. Et comme il le dit si bien : "Je peux vous assurer que nous avons joué avec nos limites au Mexique, à tous les niveaux..."

Un crash en pleine lagune

Une lagune ou un piège ? © Team Killian Bron

« Un virage mal négocié me déporte dans l'axe d'un solide cactus, qui m'éjecte directement au sol. Mon épaule frappe en premier et j'entends un craquement sourd à l'impact. Je comprends de suite que le trip peut se terminer ici, sur les hauteurs d'une lagune. Nous sommes au Mexique depuis à peine une semaine et ce crash remet tout en question…

Réparer les vivants © Team Kilian Bron

Pour la petite parenthèse, le spot se résume à un cratère de volcan rempli d'eau, avec une vue imprenable sur les alentours... C'est magnifique ! Mais il n'est plus question d'apprécier le paysage (pour le moment !). Heureusement, après quelques examens et détours chez le kiné, nous reprenons l'aventure. »

Arrestation sur l’autoroute

Compagnons de route © Team Kilian Bron

« En route pour rattraper le coucher de soleil et éviter un repérage nocturne, je me fais arrêter par la police sur l'autoroute à 40 km/h au-dessus de la limitation. Benji, notre guide et interprète local, commence à expliquer que je ne comprends rien aux signalisations locales, en affirmant qu'en France, les panneaux sont en MPH, et que nous avons l'habitude de conduire de grosses voitures à haute vitesse. En comprenant quelques échanges en espagnol, je me dis rapidement que nous ne sommes pas sortis d'affaire… Malgré tout, et après quelques échanges plus détendus, Benji lui glisse un petit billet avant de pouvoir repartir gentiment. »

La Barranca de Huentitán

Sur les rails... © Team Kilian Bron

« J'aime avant tout faire du vélo, et souvent ailleurs que sur des pistes de vélo. Cette ancienne ligne de rail de funiculaire qui s’étale sur un peu plus de 600 mètres de dénivelé est un bon exemple, avec un degré de pente déraisonnable. Je ne peux en revanche pas tout descendre en non-stop. C'est bien la première fois que je sens mes freins chauffer à ce point et je ne peux pas prendre le risque qu'il m'arrive quoique ce soit à ce sujet.

Ne pas trembler... © Kilian Bron

Je pense très honnêtement utiliser les meilleurs freins du marché, mais ici, la pente est beaucoup trop longue et raide pour avoir un freinage constant suffisant sur la totalité de la descente… Les randonneurs et autres traileurs matinaux me soutiennent et m’encouragent sur les passages clés. Nous en profitons donc pour les intégrer à la vidéo. »

Le repas des champions

Prenez ça, les pipas... © Kilian Bron

« La dégustation de sauterelles frites : voilà une autre expérience que nous n'aurions sans doute pas tenté sans le soutien des locaux. Jamais je n'aurais acheté quelques sauterelles en encas, en interpellant un vendeur en pleine rue. Il s'agit d'un apéritif, nature ou avec de l’ail, à l'image de nos biscuits apéro en France... Et ce n'est finalement pas si mauvais, tout tient dans la préparation ! »

Sur les pentes du Popocatepetl

En revenant des enfers © Team Kilian Bron

« Il s’agit du volcan le plus actif du pays, qui culmine à environ 5300 mètres d’altitude. L'accès y est très contrôlé mais nous avons réussi à obtenir notre droit de passage sur un créneau de deux jours, sous notre entière responsabilité.

Depuis quelques années, sans parler du Covid, je passe régulièrement plusieurs semaines en altitude au Pérou en début de saison. Après 10 jours, mon organisme commence à mieux supporter ces conditions. Pierre Henni connait aussi ses limites, puisque nous avons grimpé ensemble le Chachani au Pérou à plus de 6000 mètres.

Pourquoi faire simple ? © Team Kilian Bron

En revanche, nous ne connaissons pas les limites de toute l'équipe et il est préférable que je fasse l'ascension seul de nuit, avec un départ à 3h du matin depuis le camp de base, déjà loin du point de départ. Installés derrière un immense bloc rocheux, nous nous cachons des éventuelles éruptions.

3h30 plus tard, pendant lesquelles je porte et pousse le vélo dans un mélange de sable et de roche, le tout en restant attentif aux diverses éruptions et émanations de fumée, je découvre le sommet ! Le soleil se lève mais j'ai du mal à tout apprécier, par crainte de ce qui se passe juste derrière, dans le cratère. Mais par expérience, il y a aussi mon manque de lucidité qui rentre en jeu à cette altitude.

Fumée sans feu © Team Kilian Bron

L'équipe est partie plus tard aux alentours de 5h30 pour contourner une face du volcan et m'intercepter dans l'axe après la descente. Malheureusement, les drones ne sont pas capables d'atteindre le sommet. Je capture malgré tout quelques images avant d'entamer la descente le plus sereinement possible.

Une expérience magique qui se vit autant en amont, que pendant et apres l'expédition. Mais si je ne dois garder qu'un souvenir, c'est ce sentiment de solitude à plus de 5000 metres d'altitude de nuit. Cette sensation de se sentir tout petit dans un endroit où tu ne maitrises finalement pas grand-chose… »

Un 4x4 en vrac

Rider tout-terrain © Team Kilian Bron

« Rendez-vous sur la côte Est du Mexique, où nous avons pour idée de filmer une dune au lever du soleil. Sur le chemin aller, nous rejoignons facilement le spot sur un sable encore humide et compact, et nous parvenons à trouver un créneau de tournage convenable. Mais en tentant de repartir légèrement en pente, j'enlise le 4x4 dans le sable. La petite couche humide du matin a disparu et le niveau de l'eau remonte doucement. Avant que la situation n'empire, je préfère renoncer à insister une deuxième fois.

En creusant une dizaine de minutes et en sortant les tapis de sol de la voiture pour les mettre sous les roues, nous parvenons à trouver une solution à temps. Parfois, il ne suffit que de petits détails pour se retrouver dans une vraie galère ! En l'occurrence, ici, nous aurions pu rester bloquer toute la journée avant que le niveau de l'eau ne re-baisse. Ou pire : nous aurions pu perdre le 4x4 dans l'eau... “

Il descend de la montagne...

Vol au-dessus d'un nid de chevaux © Team Kilian Bron

« Comme pour l'intégration des spectateurs sur la ligne de rails, nous souhaitions mettre en avant un autre local d'une manière originale. En roulant dans un des quelques bike parks du pays, une ligne de sauts me fait de l’œil. Elle est belle et logée dans un décor sympa, mais il manque ce petit plus pour envisager quelques prises vidéo. On pourrait se contenter du dynamisme du FPV mais c'est souvent la solution de facilité. Je n'ai pas un geste technique à mettre en avant en termes de riding, les lumieres ne sont pas folles mais il y a peut-être un autre concept à imaginer….

Guet-apens © Team Kilian Bron

En discutant avec le propriétaire des lieux, nous lui demandons s'il y a possibilité d'emmener un cavalier sous le road gap. Il nous répond qu'il sera sur place le lendemain à 15h. C'est effectivement une belle surprise, le cavalier choisi colle parfaitement avec le thème et nous enchainons quelques plans avant de filer plus à l'ouest du pays. »

La vie en couleurs

La vie en couleurs © Team Kilian Bron

« Mon image de Mexico avant le départ est plutôt floue mais j'imagine un pays très riche en couleurs. Je pense forcément au côté aride, avec les cactus, mais il y a bien plus à raconter. Je passe donc du temps avec des amis Mexicains qui m'orientent vers les bonnes destinations. Il y a effectivement un bel éventail de possibilités !

Nombreux sont les villages aux maisons et façades bariolées. Certains endroits sont même de vrais musées à ciel ouvert, avec des fresques et peintures dans chaque coin de rue. L'escalier peint de deux locaux en tenue traditionnelle m'a le plus marqué. Au tournage, je tente d'ailleurs d'esquiver les fresques pour simuler le fait que je ne touche personne. C'est à dire un bunny hop au niveau du chapeau pour ensuite contourner le corps et finir par un autre bunny hop au-dessus de la jambe du deuxième personnage.

Pantonier à ciel ouvert © Team Kilian Bron

En réalité, je ne distingue rien en descendant ces escaliers. Le dessin est seulement visible depuis le bas, en s'éloignant de plusieurs dizaines de mètres. J'ai dû placer quelques repères discrets pour négocier ma trajectoire et mes mouvements au bon moment… »

Au cœur du Nevado de Colima

Le paradis de Kilian © Team Kilian Bron

« Bien que partiellement ravagé par d'immenses feu de forêts, Nevado de Colima est un autre lieu magique Mexicain et l’une des dernières surprises de ce trip. Il s’agit d’un massif reculé à l'ouest du pays, qui s'élève au milieu de plaines arides et désertiques.

Nous reprenons de l'altitude pour installer notre camp de base à plus de 3800 mètres. Un paysage unique s'offre à nous, avec vue plongeante sur le volcan Colima et toutes les possibilités de lignes aux alentours. Et la fraîcheur des sommets est appréciée ! On se détend en prenant du recul sur ce que nous avons vécu depuis plusieurs semaines. Il n'est pas question de se déconcentrer, mais j'apprécie ces moments à profiter de l'instant T, en attendant le coucher du soleil.

Le Mexique en pente douce © Team Kilian Bron

Le spectacle est à la hauteur de nos attentes, la poussière que je dégage en roulant prend feu avec les reflets du soleil. Les jeux d'ombres et de lumières sont parfaits, même si comme à chaque fois beaucoup trop courts. Il faudra patienter jusqu'au lendemain matin pour imaginer des ambiances similaires, sur les faces du lever du soleil… »

