Nicolas Gambier vous donne les clés pour vous mettre au kitesurf

Non, sauf si vous faites de la compétition à très haut niveau. C'est aussi ça qui fait la beauté de ce sport : il est adapté à tous les âges et toutes les morphologies. La principale raison réside dans le fait que c'est principalement votre harnais (attaché à la voile) qui vous tracte. Il ne faut donc pas avoir des bras énormes. Comme je dis souvent, le kitesurf est beaucoup moins physique qu'une discipline comme la planche à voile, par exemple. Bon, évidemment, quand vous commencez à faire des figures à 10 mètres du sol qui vont générer beaucoup plus de puissance, là, vous devrez être préparé. Les professionnels suivent évidemment un entraînement plus intense pour se préparer, notamment, à chuter. Il faut être prêt à encaisser une chute, surtout quand on monte très haut. Une chute de 20 mètres de haut à 90 km/h transforme l'eau en béton.