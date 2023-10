Les questions que vous n’osez pas poser sur le kitesurf

Entre le 25 novembre et le 10 décembre, c'est le retour de Red Bull King of the Air à Mountainview en Afrique du Sud. À cette occasion, on a voulu faire un petit top des questions les plus honteuses que l'on n'ose pas poser sur le kitesurf . Pour nous répondre, nous avons tout simplement demandé au Lillois Nicolas Gambier , spécialiste de big air et en lice dans les Qualifiers de Wimereux . Et vous allez voir, il n'y a (vraiment) pas de question bête.

Nicolas Gambier © Kiteboarder Magazine

Imaginez : vous êtes accroché à votre voile au-dessus de l'eau et, soudain, votre planche se dérobe sous vous pieds. Heureusement, tout cela ne peut pas arriver. La raison ? "Vos pieds sont enfoncés dans la planche et maintenus par des straps", explique Nicolas. "Vu que la voile vous tire, par définition, vers le haut, vos pieds le sont automatiquement et donc la planche aussi". Simple. Basique.

Mieux vaut avoir les pieds bien accrochés © Ydwer van der Heide/Red Bull Content Pool

02 Faut-il être un bon nageur pour faire du kitesurf ?

On a souvent l'impression que les kitesurfeurs volent à des kilomètres des côtes et que, lorsqu'ils chutent, ils sont donc en pleine mer. Eh bien sachez que ce n'est qu'une impression, comme le confirme le kitesurfeur Lillois : "En kite, vous aurez rarement des situation dans lesquelles vous aurez à nager. Ce n'est pas du tout un sport où nous partons en pleine mer. Si vous avez un problème avec votre voile, par exemple, vous n'êtes jamais loin du bord".

03 Peut-on faire du kite sans vent ?

"Alors, sans aucun vent, cela va être très compliqué", précise Nicolas Gambier en rigolant. "Cependant, tu peux commencer à faire du kite avec des vents à 12 nœuds (environ 22 km/h), ce qui correspond à une petite brise côtière"... Soit un type de vent que l'on retrouve sur de très nombreuses fronts de mer en France.

04 Ça mesure combien, une voile de kitesurf ?

Si vous vous baladez sur un plage du Nord (vers Wimereux, par exemple) et que vous tombez nez à nez avec des kitesurfeurs, il est possible qu'ils n'aient pas tous des voiles de la même taille. "Elles font entre 5 et 12 mètres carrés et varient en fonction des conditions et des niveaux", précise Nicolas. "Pour les débutants, par exemple, je conseillerais de partir sur une voile de taille intermédiaire, autour des 9m2."

Sinon, pour les pratiquants les plus expérimentés, le pro a aussi quelques conseils : "N'oubliez jamais que votre morphologie entre en jeu lorsque vous choisissez votre voile. Par exemple, si votre poids est faible mais que votre spot de prédilection est très venteux, optez pour une voile de 6 à 7m2. Par contre, si vous vous lancez sur un spot avec des vents allant jusqu'à 18 nœuds, une voile de 10 à 12 m2 est conseillée".

Mettez les voiles ! © Krish Makhija for BigRush

Lors de Red Bull King of the Air en Afrique du Sud, les riders seront départagés par des juges. Mais comment font-ils pour (vraiment) pour noter les participants ? "Déjà, il faut savoir qu'il y a, durant une compétition, un panel de 4 juges qui sont idéalement placés pour observer l'action", débute Nicolas. "Ils sont équipés de tablettes et vont noter le trick réalisé selon plusieurs critères tels que la hauteur, la vitesse, la distance parcourue en l’air ou encore le style. Ensuite, ils vont le noter selon un intervalle de points (entre 5 et 7, par exemple)".

Et le vainqueur, alors ? "Sur nos 7 tentatives pour faire le meilleur score possible, les 3 meilleures sont gardées à la fin. Pour gagner, il faut se rapprocher le plus possible des 30 points".

Sunset © Kolesky/Nikon/Red Bull Content Pool

06 Quelle est la figure la plus mythique du kite ?

Le kitesurf compte bon nombre de figures toutes aussi impressionnantes les unes que les autres mais, sans aucune hésitation, Nicolas met le kiteloop tout en haut. "Pour la faire, il faut comprendre le mécanisme du saut en kite. En gros, il faut faire passer la voile au dessus de sa tête, ce qui aura pour effet de vous faire décoller. Pour le kiteloop, il faut donc commencer par là, puis rabattre la voile devant soi. Cela stoppera la montée et vous entraînera en chute libre. Ensuite, il "suffit'' de se rattraper et de piloter la voile en même temps pour se remettre droit". Selon le champion, le kiteloop est l'ingrédient de base de toutes ses figures. "Mais bon, maintenant, on est même sur le double kiteloop", confie-t-il.

07 Qui est le plus grand kitesurfeur de tous les temps ?

"J'aimerais vous dire que c'est moi", dit Nicolas en rigolant. Plus sérieusement, Nicolas met une pièce sur l'Espagnol Liam Whaley. "Il a un palmarès incroyable (plus de 50 trophées à son actif, dont un titre de champion du monde, de champion d'Europe et deux podiums consécutifs au Red Bull King of the Air 2018 et 2019, ndlr) et il allie style et engagement. C'est, selon moi, le king".

On vous l'avait dit, il n'y a jamais de questions bêtes, surtout en ce qui concerne le kitesurf. Grâce à Nicolas Gambier, en lice au Red Bull King of the Air Qualifier à Wimereux, vous pourrez désormais briller en société et vous la raconter avec vos connaissances en matière de taille de voile. Et ça, ça n'a pas de prix.