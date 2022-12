Quelles sont les différences entre le kitesurfing et le kiteboarding ?

Les frontières peuvent parfois être un peu floues entre certains action sports. C’est le cas entre le kitesurfing et le kiteboarding. So, techniquement, ces deux disciplines sont proches, les termes désignent en fait deux choses bien différentes au sein d’un même sport. Explications.

01 Qu'est-ce que le kitesurfing ?

Tout comme le kiteboarding, le kitesurfing est un sport nautique alimenté par le vent qui utilise une voile et une planche pour vous propulser sur l'eau. Il est né de la culture du windsurf et du surf. Mais dans la discipline kitesurfing, on utilise des planches directionnelles composées d’une partie avant et d’une partie arrière similaires aux planches de surf. Les kitesurfeurs modernes, comme le "roi du strapless" Airton Cozzolino, se spécialisent dans les vagues.

Attention tout de même, le kitesurfing, ce n’est pas du surf. La discipline peut être pratiquée aussi bien sur des lagons plats que sur une mer un peu agitée ou de grosses vagues. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de vent et d'eau. Point.

Cozzolino se met au strapless © Lukas Prudky/Red Bull Content Pool

02 Qu'est-ce que le kiteboarding ?

Dans le kiteboarding, on utilise des planches dites twin-tips. Leur forme est semblable à celle des wakeboards ou des snowboards. Le pilotage est plus simple qu’avec une planche directionnelle. Les planches directionnelles (et l'influence des figures de snowboard et de wakeboard) sont à l'origine de grandes innovations en matière de sauts, de figures, de tonneaux et de flips.

Lasse Walker © Ydwer van der Heide/Red Bull Content Pool

03

Ce qui est génial dans ces deux disciplines, c'est que vous pouvez être à la fois un kitesurfeur et un kiteboarder. Il suffit d’avoir un quiver adéquat.

Luke Denny donne un cours de kitesurf à Zanzibar © kitesurfkings.com

Pour commencer, prenez quelques leçons avec un coach. Un bon instructeur vous apprendra à lire le vent, les conditions de l'eau. Il vous mettra aussi en sécurité et vous enseignera les procédures à suivre en cas de problème. Sans ces bases, vous êtes un danger pour vous-même et pour tous les autres sur l'eau et sur la plage.

04 Les évènements

Marc Jacobs, Red Bull King of the Air 2021, Le Cap, Afrique du Sud © Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

Sous les grandes disciplines que sont le kiteboarding et le kitesurfing, des sous-activités telles que le big air sont apparues. Le Red Bull Megaloop est l'événement kiteboarding le plus extrême. Lorsque les Pays-Bas sont frappés par la tempête, avec des vents de plus de 35 nœuds, 16 des meilleurs kiteboarders du monde entrent en scène et rivalisent pour montrer leurs plus grands mégaloops. Du 1er avril au 1er novembre, tous sont en stand-by. Cet événement est également l'une des épreuves de qualification pour le fameux Red Bull King of the Air.

Le King of the Air a eu lieu pour la première fois à Hawaï au début des années 2000 avant de s'installer au Cap en 2013. Cet événement a été le principal moteur de la progression du big air kiteboarding, les riders repoussant les limites de l'amplitude, de la variété, de l'exécution et du degré de difficulté des figures. King of the Air est à la pointe de l'innovation dans la discipline.

La compétition a réuni 18 des meilleurs kiteboarders du monde et s'est déroulée à Kite Beach, au Cap. Revivez toute l'action ici et restez prêt pour la fenêtre météo 2023, du 24 novembre au 9 décembre.