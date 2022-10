Quand le crew de No Contest arrive à New-York…

Le 3e épisode de No Contest prend la direction de New York. Et pour l’occasion, nous nous sommes entretenus avec le rédacteur en chef du magazine Stab et hôte de la série, Ashton Goggans. On y parle de tout, du surf à Big Apple, aux promenades en ville avec Kolohe Andino et son équipe.

Lorsqu’on a décidé de s’éloigner un peu du World Tour et de concentrer la série sur les communautés de surfeurs, New York a été la première ville sur la liste. L'année dernière, c'était le 10e anniversaire du Quiksilver Pro à New York, et c'était aussi le 20e anniversaire du 11 septembre. Kolohe Andino y a présenté son film, Reckless Isolation, et tout s'est enchaîné.

Nous savions qu'il s'agirait d'un épisode difficile à tourner en raison de la nature du surf à New York et de notre volonté de capturer toutes les saisons de l’année. Au final, c'est le seul épisode de No Contest qui a nécessité plusieurs voyages, mais évidemment, cela en valait la peine.

