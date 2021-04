Kriss Kyle : Du BMX au VTT dans Out of Season

Part of this story Kriss Kyle : Out of Season 25 minutes Voir le film

On savait que Kriss Kyle était une référence du BMX depuis 2015 et la sortie de la vidéo Kaleidoscope . Le rider écossais de 29 ans a continué à repousser les limites de son sport faisant toujours preuve de plus de créativité et de technicité. Avec son vélo de 20 pouces, il est capable de rider à peu près n’importe où.

Mais c’est désormais sur un bike aux roues plus grandes que Kyle nous régale désormais. Dans Out of Season , l’Ecossais parvient à apporter toute sa technique du BMX dans le monde du VTT .

C’est à Powys au Pays de Galles que le tournage de Out of Season a eu lieu. Sur les sentiers britanniques humides de l’hiver (voir boueux), Kriss Kyle a pu faire étalage de son niveau sur un spot shapé sphériquement pour lui et cette vidéo.

Regardez Out of Season et les coulisses du tournage et lisez ci-dessous notre interview avec Kriss.

Kriss Kyle : Out of Season

Salut Kriss. Félicitations pour Out of Season. Qu’est ce qui t’a inspiré pour ce projet ?

+7

En fait, je voulais faire une version VTT de Kaleidoscope. C’est une idée que j’avais en tête depuis 2015. J’avais un peu de mal à visualiser ce que ça allait donner dans cette discipline quand je me suis rendu sur le spot dans la forêt. J’avais quelques idées, mais je ne savais pas si ça allait fonctionner.

Heureusement, j'ai pu compter sur l’équipe de shapers avec laquelle je travaille. George et Jake ont tout de suite compris ce que je voulais. Ils ont fait des croquis des modules, on en a discuté et on s’est lancé sur la construction.

Finalement, ça ressemblait exactement à ce que j’avais envisagé. Lorsque vous travaillez sur des projets comme celui-ci, vous avez besoin d'une équipe qui comprenne bien ce que vous souhaitez. Ça a été un travail en commun dès le départ.

Tu es davantage réputé pour tes compétences en BMX. Depuis combien de temps roules-tu en VTT ?

Kriss Kyle sur son VTT © Eisa Bakos

C’est encore assez nouveau pour moi. Je dirais que je m’y suis mis concrètement depuis deux ans. J’aime cette discipline car elle réunit plusieurs choses. Ça me permet de garder de la fraîcheur et de continuer à rouler pour le plaisir. Pour moi, c'est comme une bouffée d'air frais.

J’adore toujours autant le BMX, mais je dois souvent rouler en ville. Il m’arrive parfois d’être chassé d’un endroit et souvent de devoir composer avec le trafic des voitures. Ça peut être stressant à la longue. En VTT, je suis dans la forêt, dans la nature. J’écoute le chant des oiseaux. C’est différent et plus apaisant.

A-t-il été difficile de transposer certains tricks du BMX vers le VTT ?

Kriss Kyle a donné de sa personne sur ce tournage © Samantha Saskia Dugon

Oui, mais ça a été un processus que j’ai aimé aborder. C’était presque comme apprendre à rouler de nouveau. La compétence de base est là, il suffit donc de la transférer et de déterminer comment déplacer ce vélo et adapter la technique en conséquence. Il est certainement plus difficile de manœuvrer un VTT qu’un BMX. C’est le cas pour un 360 qui est facile à faire en BMX, mais beaucoup plus dur à plaquer en VTT. Il faut travailler avec les suspensions, la cadre du vélo, les freins… C’est totalement différent, mais j’aime bien ça.

Comment le tournage s'est-il passé par rapport à tes précédents projets ?

Après une bonne journée de ride © Eisa Bakos

Certains jours, j'aurais aimé être dans un endroit chaud pour filmer, et non dans une forêt boueuse du Pays de Galles. Nous n’avons pas eu beaucoup de chance avec la météo et malheureusement, je n’ai pas l’habitude de rouler sous la pluie. Quand il pleut, je ne sors pas mon BMX. Mais la vidéo est baptisée Out of Season, donc je devais sortir quel que soit le temps, même si ce n’était pas facile pour moi.

L’ambiance sur le tournage était bonne. On était dans les bois, et toute mon équipe était là. Ça faisait plaisir de se lancer dans un tel projet surtout après l’année que l’on vient de passer. Ça m’a permis de me rendre compte à quel point mon sport me passionne. Cela m'a tellement manqué. Revenir sur le vélo pour un tournage aussi important était incroyable.

Comment t’es-tu préparé à ce projet VTT qui était une première pour toi ?

Kriss Kyle prêt à jumper © Eisa Bakos

Je me suis mis la pression car c'était la première fois que Red Bull me permettait de faire une vidéo en VTT et me soutenait pleinement dans ce projet. Je suis habitué au BMX mais la donne était différente cette fois-ci. Qu’allait-il se passer si je ne parvenais pas à rentrer mes figures en VTT ? Ça pouvait entraîner des conséquences pour la suite.

Dès que je suis sur un projet, peu importe que ce soit du BMX ou du VTT, je sais que je vais tout donner. D'une manière ou d'une autre, j’ai fini par trouver la clé et tout s’est bien mis en place. Il n'y a pas de meilleure sensation que de réussir une figure difficile et de fêter ça avec les gars qui te soutiennent. C’est ça que je recherche et c’est ce qui me pousse à aller toujours plus loin.

Pourtant, le tournage ne s’est pas totalement bien déroulé. Tu t’es gravement blessé. Que s'est-il passé ?

Le roof drop a donné quelques difficulté à Kriss Kyle © Samantha Saskia Dugon

C’était lors de l'avant-dernier jour du tournage. Tout allait presque trop bien. J’avais ce trick à faire depuis le toit de la maison. Je l’avais gardé pour la fin. Je voulais avoir déjà rentré d’autres figures avant de tenter celle-ci. Car je savais que le risque était plus grand à ce moment.

Lors de ma première tentative, je me suis approché trop vite du bord du toit et j'ai dépassé la structure. Quand j’ai sauté du toit, je savais que j’allais tomber et je ne pouvais rien faire contre ça. C'est comme essayer de monter sur un taureau. Vous devez l'apprivoiser. Là, le vélo m'a tout de suite résisté. Et le je me suis retrouvé par terre après être tombé de haut.

Je n'avais pas réalisé que je m’étais cassé une côte. L’adrénaline ne me faisait pas sentir la douleur.

Finalement, cela aurait pu être bien pire et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai réussi à éviter les souches au sol. Mais mon dos est tombé à quelques centimètres de celles-ci.

Je n'avais pas réalisé que je m’étais cassé une côte. L’adrénaline ne me faisait pas sentir la douleur. Je suis remonté sur le toit et je me suis mis sur mon vélo. Et j’ai chuté à nouveau. Finalement, ce n’est qu’à ma quatrième tentative que j’ai réussi à prendre le module. Et pourtant, je n’étais pas loin de tomber à nouveau. C’est passé à quelques centimètres. Le lendemain, la douleur a commencé à apparaître.

Etais-tu nerveux à l’idée de retenter ce trick après ta chute ?

Au final, une côte cassée que le rider n'a pas tout de suite sentie © Eisa Bakos

Si je n’avais pas été prêt mentalement à refaire une tentative, j’aurais tout de suite arrêté. Quand la tête dit non, il faut savoir dise stop car c’est là que l’on peut se blesser gravement. Mais cette fois, j’y croyais vraiment, et comme je n’avais pas senti ma douleur aux côtes, je suis remonté sur le toit pour y arriver. J’ai mis mon esprit en pilote automatique. Je savais comment y arriver, il n’y avait pas deux façons de le faire.

J'essaye de surmonter ma peur en repoussant mes limites. Avec mes 18 années d’expérience sur le vélo, je sais également que je suis habitué à tomber. Je sais comment me réceptionner au mieux quand je vais au sol. J’essaie de me focaliser là-dessus et d’imaginer le trick réussi en voulant simplement faire un check avec mes gars une fois arrivé en bas. Pourtant, tu as dû interrompre le tournage à cause de ta côte cassée. Était-ce difficile à supporter ?

Check ! © Eisa Bakos

Tout le monde sait à quel point l’année dernière a été un cauchemar. J’espérais donc terminer 2020 en beauté quand ce crash est arrivé.

Ce n’était pas la meilleure façon de terminer l’année, donc j’étais déçu. Mais finalement, ça a été un mal pour un bien. J’avais fait tout ce que j’avais prévu, à part le footplant backflip. J’avais tellement envie de retourner là-bas et de terminer le travail. Mais ma côte m’a obligé à laisser le vélo de côté quelque temps.

Les choses arrivent pour une raison. Il fallait que je respecte ça et que je revienne une fois remis sur pied. J’ai finalement réussi à terminer la vidéo et ça m’a réellement soulagé.

Quelle est ta partie préférée sur cette vidéo ?

Backflip footplant © Eisa Bakos

C’est probablement le backflip footplant parce que personne n'a vraiment fait ça sur ce genre de vélos. C’est quelque chose que j’ai fait sur mon BMX et je voulais vraiment le transposer sur un plus gros vélo. C'était difficile avec le gabarit du VTT. J’ai d’ailleurs cassé l’axe avant de ma roue en le faisant. Le soleil se couchait et je savais que c'était maintenant ou jamais. Finalement, j’ai réussi.

Est-ce le début d'autres projets futurs en VTT ?

Une fois Out of Season terminé, je voulais juste continuer à rouler avec mon bike. Ce n’est donc pas la dernière fois que vous me voyez sur un VTT.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !

Sauvegarder Sauvegarder