Regardez le dernier film de Krystian Kowalewski , disponible ci-dessus, et vous verrez que le parkour ne se résume pas qu'à surmonter une série d'obstacles bétonnés entre deux barres d'immeubles. Tourné en trois jours, Wild Freerun met en scène le freerunner polonais dans la chaîne de montagnes Rudawy Janowickie, aux abords de la ville historique de Jelenia Góra, en Pologne.

On a rencontré le traçeur pour en savoir un peu plus sur le film et ses coulisses, mais aussi comprendre pourquoi il a voulu se rapprocher de la nature.

Pourquoi as-tu choisi de tourner en pleine montagne ?

En fait, on devait filmer dans un endroit complètement différent, mais on n'a malheureusement pas obtenu l'autorisation de le faire. Alors l'équipe de tournage du Flying Carpet Studio a trouvé un autre lieu qui a fait l'unanimité. Ils sont vraiment très doués et ils savaient exactement ce qu'il fallait pour avoir un bon rendu.

On a installé notre campement à Jelenia Góra et de là, on a pu repérer les différents spots. Certains d'entre eux étaient difficiles d'accès, on a donc dû faire du trek. Le trajet le plus long a duré environ 40 minutes et on a même dû grimper un peu dans les montagnes.

Quel souvenir gardes-tu de ce périple ?

C'était difficile, mais aussi très amusant. On a filmé du matin au soir, et on a dû passer par des terrains irréguliers, donc c'était un vrai challenge. Mais en voyant les images, je me rends compte que ça en valait la peine. Il y avait aussi le risque que je me blesse, parce que le terrain était beaucoup plus difficile que dans la ville où je m'entraîne habituellement. Mais c'était fun, j'ai beaucoup aimé.

Krystian, ou le parkour créatif © Mateusz Drozd/Flying Carpet Studio

En théorie, le parkour se pratique en ville. C'était comment à la montagne ?

Je viens d'une petite ville, donc je m'entraînais sur de l'herbe dans la forêt près de chez moi, mais ce n'était jamais un terrain montagneux. J'avais déjà pensé à faire un film comme celui-ci, mais c'était beaucoup plus dur que je ne le pensais, principalement à cause du terrain irrégulier, qui était jonché de pierres et de racines. Mais d'un autre côté, c'était un défi vraiment cool. Il fallait créer des figures uniques qui mettraient aussi en valeur le paysage.

Dans la vidéo, on dirait qu'il n'y a personne d'autre sur la montagne...

C'était assez calme. Il y a un moment dans le film où des grimpeurs apparaissent, mais à part eux, nous n'avons pratiquement rencontré personne. Tous les plans étaient bien planifiés, donc quand on arrivait quelque part, on savait à quoi ressemblerait l'endroit, mais je ne savais pas encore ce que j'allais faire, ça se décidait quand on arrivait.

La manière dont tu parles du film donne l'impression que beaucoup de choses ont été faites spontanément, le film a-t-il nécessité beaucoup de réflexion créative ?

C'était spontané et c'est ce que j'aime dans les projets en free-lance. Quand on s'entraîne en ville, on trouve un spot et on réfléchit ensuite à ce qu'on peut en faire. Et c'est ce que je préfère. Bien sûr, il y aussi eu des moments où je planifiais un peu les choses avec le caméraman, parce qu'il devait lui aussi sauter. Il me donnait des conseils sur ce qui serait cool à faire etc. On a vraiment travaillé en étroite collaboration.

Pause fraîcheur © Mateusz Drozd/Flying Carpet Studio

Y a-t-il des endroits où vous avez dû retourner pour avoir le bon shot ?

Pas vraiment. Lorsqu'on arrivait sur place, on faisait de notre mieux pour avoir tout ce qu'il nous fallait. Le temps a rendu ça difficile, car le premier jour, il pleuvait, et on avait peur de devoir interrompre le tournage. On a donc fait ça le plus possible dans chaque lieu.

Y a-t-il eu des tricks compliqués à réaliser ou que tu as dû recommencer plusieurs fois ?

Il y a quelques tricks qui ont pris du temps mais heureusement il n'y en a pas eu que j'ai complètement raté. J'ai fait quelques dérapages, et une fois, j'ai me suis cogné à une branche assez fort. Dans la vidéo, à un moment je me frotte la jambe parce que mon genou saigne un peu, mais à part ça il ne s'est rien passé de grave.

Quelles ont été les principales difficultés techniques que vous avez rencontrées ?

Ça aurait été plus facile si j'avais eu des chaussures de rechange. Celles que j'avais, je les ai achetées littéralement une semaine avant notre départ et après le projet, elles étaient déjà ruinées. Les pierres étaient très coupantes et les chaussures avaient une très bonne adhérence, mais elles se sont détériorées assez rapidement.

La véritable difficulté que nous avons rencontrée était la surface irrégulière elle-même. Des racines et des petits cailloux dépassaient de partout et il fallait faire très attention à l'endroit où l'on posait le pied pour ne pas se tordre une cheville. C'était probablement le plus grand défi. Ça et le trek. Sauter et marcher en pleine montagne toute la journée est très éprouvant.

Krystian Kowalewski en action © Mateusz Drozd/Flying Carpet Studio

As-tu apprécié, à travers ce retour à la nature, le fait de tourner dans un endroit différent ?

Je suis un amoureux de la nature et j'aurais vraiment pu y rester. J'ai même dit aux gars que je reviendrais un jour. C'est un endroit idéal pour se retrouver avec soi-même et pour s'entraîner dans des conditions un peu plus difficiles. C'est un spot vraiment cool.

Tu pratiques souvent le parkour en dehors des villes ?

Pas aussi souvent que je le voudrais, mais quand je peux, j'essaie. Quand je m'éloigne de la ville, c'est pour me retrouver quelque part où je peux être seul avec mes pensées et ressentir un sentiment de calme. Je ne fais pas beaucoup de randonnées en montagne, mais j'aime être entouré par la nature.

Into the wild © Mateusz Drozd/Flying Carpet Studio

C'est toujours fun de partir en voyage comme ça, as-tu des anecdotes de tournage ?

C'est la première fois que je travaillais avec quelqu'un qui filme en utilisant des drones. On ne s'était jamais rencontrés, donc je ne savais pas à quoi m'attendre et lui non plus. Une fois, un drone a volé à mes pieds et j'ai fini par tomber, non pas à cause du drone, mais parce que j'avais peur de lui. Une autre fois, alors que je faisais un saut périlleux sur les rochers, le drone a volé au-dessus de ma tête et j'ai eu peur. Un faux pas à droite ou à gauche et c'était fini. Heureusement, ça s'est bien terminé et le drone a vraiment capturé des choses incroyables. Mais c'était stressant.

Du coup, tu travailleras encore avec des drones ou ça t'a fait peur ?

J'adorerais le refaire, mais dans un environnement différent. Peut-être en ville. Quand je suis dans un endroit très élevé, où je peux mourir si je me trompe de pied, je ne suis pas sûr de vouloir recommencer. Dans un environnement que je maîtrise plus, j'aimerais bien, car les images finales sont incroyables.