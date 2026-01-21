Le gagnant du Red Bull Basement met la technologie agricole en action.

Lorsque Soj Gamayon est arrivé en Californie depuis les Philippines, il était déterminé à en tirer le meilleur parti. Et c'est ce qu'il a fait. L'expérience caractérisée par un mentorat intensif et des opportunités de réseautage a non seulement affecté la façon dont Gamayon envisage de développer son idée AgriConnect, qui utilise l'IA pour aider les agriculteurs à identifier les menaces qui pèsent sur les cultures, mais elle a également modifié sa vision de lui-même.

"Ce que ce voyage a signifié pour moi, c'est que je suis en fait un preneur de risques !", déclare l'étudiant entrepreneur. "Et je pense que ce sera toujours quelque chose que j'ai appris sur moi-même et qui m'a peut-être changé en tant que personne".

Le voyage a commencé par deux semaines à Los Angeles avant de se terminer par une semaine dans la région technologique de la Silicon Valley. À Los Angeles, Gamayon a rencontré Hans Yang, le directeur de Microsoft for Startups, qui avait été juge à la finale mondiale du Red Bull Basement à Tokyo. Yang lui a même fait visiter l'Académie Iovine et Young de l'Université de Californie du Sud, qui a pour mission de préparer les étudiants à innover à l'intersection de la technologie, du design et de l'entreprise.

Gamayon raconte : "Microsoft m'avait aidé à réfléchir aux systèmes que j'ai en arrière-plan de ma startup, et Hans et moi avons rattrapé le temps perdu. J'ai pu lui parler des progrès que je faisais, et c'était une interaction très authentique."

Yang a commenté : "Le point fort de mon séjour au Red Bull Basement à Tokyo a été de voir des fondateurs passer d'une idée à une véritable entreprise. Avec quelqu'un comme Soj, qui est arrivé avec un concept, ce qu'il a laissé, c'est un voyage qu'il peut maintenant suivre pour le reste de sa vie."

Tout au long de son séjour à Los Angeles, Gamayon a reçu des ressources pour se préparer au point culminant de son voyage : trois jours immersifs au Silicon Valley Summit de Plug and Play, où plus de 4 000 participants issus de plus de 20 secteurs d'activité se réunissent pour faire du réseautage, écouter des conférenciers experts et découvrir des startups prometteuses dans le domaine de l'IA. C'était l'occasion pour Gamayon de briller, puisqu'il s'est vu offrir un stand de startup très convoité et la possibilité de présenter AgriConnect à une salle de personnes influentes.

"Pendant les deux semaines qui ont précédé le sommet, j'ai eu pratiquement tous les jours une séance de deux heures avec différents mentors Plug and Play. Tout était adapté à ma situation actuelle - une startup en phase de préproduction - et au secteur dans lequel je travaille, à savoir l'agriculture", explique Gamayon.

De la technologie des produits à la façon de présenter et de développer, les mentors ont adopté une approche personnalisée pour répondre aux besoins de Gamayon. Huit mois seulement après avoir imaginé AgriConnect et six mois après avoir remporté le Red Bull Basement, l'expérience ne pouvait pas mieux tomber.

"C'est mon premier rodéo, mon premier startup", explique Gamayon. "Je n'ai pas de produit, donc je ne peux pas encore répondre à quoi que ce soit de trop technique, et je n'ai pas de revenus, donc je ne peux pas donner une bonne projection financière. Je m'étais mis la pression pour avoir toutes ces statistiques au plus vite, mais le temps passé à Los Angeles m'a appris que je devais réorienter la façon dont j'envisageais ma startup. Les mentors m'ont dit : "Soj, tu n'en es pas encore là. Ce voyage devrait porter sur la façon dont tu peux défier les probabilités et prendre des risques calculés pour en apprendre davantage.'"

Même avec ce nouvel état d'esprit, Gamayon reconnaît qu'il était nerveux à l'approche du sommet de la Silicon Valley. Il déclare : "C'est tellement prestigieux. J'avais l'impression que c'était vraiment l'endroit où il fallait être. Est-ce que j'ai vraiment ma place ici ?"

Mais une fois de plus, les mentors l'ont rassuré, lui faisant remarquer que non seulement il avait gagné le Red Bull Basement parmi 110 000 autres idées, mais qu'en plus, il avait mis l'Agri-Tech - un secteur parfois négligé - sous les feux de la rampe.

Cette prise de conscience a fait tilt pour Gamayon, dont l'idée avait été inspirée à l'origine par les besoins d'agriculteurs comme son oncle. Il décrit : "Cela m'a donné beaucoup de clarté de penser que cela va au-delà de moi maintenant. Au-delà de mon oncle. Même au-delà des Philippines. C'est toute une industrie que je représente. Et je pense que c'est finalement ce que j'ai appris : passer du doute à la conviction que je suis censé être ici."

Il poursuit : "Avant de m'envoler pour la Californie, mon objectif était de parler à autant d'investisseurs que possible, mais j'ai fini par comprendre que j'étais là pour solidifier ma proposition de valeur. Lorsque je parlais aux gens au Sommet, je leur disais toujours que je suis en phase de préproduit, et que j'essaie de dé-risquer deux choses principales : l'aspect technique de ma startup et le marché. Et ces gens de l'industrie, ils ont compris."

Jamie Lipman, du Plug and Play Tech Center, a déclaré : "Je suis très enthousiaste pour Soj et AgriConnect. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour son entreprise, et nous savons qu'il va avoir un impact incroyable dans l'espace agricole."

La prochaine étape pour l'ingénieux fondateur, en plus de terminer son dernier semestre à l'université, est de produire et de tester un MVP (produit minimum viable). Grâce aux interviews et aux articles sur sa victoire au Red Bull Basement, il est en pourparlers avec des partenaires potentiels aux Philippines qui sont prêts à prendre en charge la construction du MVP et à fournir des terres agricoles pour les tests. Plug and Play a suggéré la possibilité d'effectuer des tests en Californie également.

À long terme, son objectif est d'aider encore plus d'agriculteurs en élargissant l'offre d'AgriConnect à une variété de cultures au-delà de son concept initial de riz et de maïs.

Pendant qu'il travaille sur tout cela, Gamayon a également quelques conseils à donner aux innovateurs qui souhaiteraient participer au Red Bull Basement 2026 :

"Quand je pense au thème du Red Bull Basement, "Il faut une idée pour avoir un impact", il semble que "impact" signifie quelque chose qui résonne", s'amuse Gamayon. "Par exemple, lorsque j'ai pitché lors de la finale mondiale, les juges et les mentors de Microsoft et d'AMD ont dit qu'ils avaient vraiment ressenti ma passion pour les besoins autour de l'Agri-Tech. Donc si tu as une idée de changement positif mais que tu continues à en douter et que tu ne la mets jamais en avant, tu ne le sauras jamais. Qu'y a-t-il à perdre ? Si j'avais continué à douter d'AgriConnect, je ne serais pas là."

