La Nuit de la Glisse toujours au sommet

La traduction du mot glisse, à l’époque, ça ne voulait rien dire. On avait un film qui s’appelait Freeride, et Maritxu, qui a vécu en Australie, à Hawaï, qui est Basque et est une des pionnières du surf en France, a dit : “La définition de freeride, c’est glisser, se laisser aller.” C’est comme ça que c’est venu. Ça a été repris par tout le monde, et c’est devenu un phénomène de société.

Le windsurf est arrivé, et ça a fait exploser La Nuit de la Glisse. On a commencé à faire nos premières productions, parce que ce que les Américains nous fournissaient, c’était devenu un peu basique, et on voulait quelque chose de nouveau. Il y a eu la série des Apocalypse, Glissestein, Hibernator et tous ces films à scénario. Ça n’avait aucun sens, mais le public se retrouvait là-dedans et c’était rigolo. Tout le monde s'habillait en fluo… on a commencé à remplir des salles de 4 000, 5 000 personnes, partout en Europe.

On a toujours eu un ADN très orienté cinéma. Mais les gens ne nous ont pas forcément ouvert la main, ils étaient réfractaires à ce côté marginal qu’on avait, comme peut l’avoir Red Bull aussi. Depuis plusieurs années, les chiffres du cinéma baissent énormément, alors que les contenus comme les nôtres gagnent en succès.

On renaît de nos cendres en fait, on n’a jamais aussi bien marché que. On a le même taux que dans les années 80, c’est assez incroyable. Là, on est complet au Grand Rex depuis une semaine, on aurait pu faire une 2e séance, voire éventuellement une 3e, mais c’était une question de dates, on voulait concentrer les choses et profiter du Grand Large (l’écran géant de la salle N.D.L.R). On a la qualité pour ça, le cinéma nous y a aidé, c’était un objectif à atteindre, on en rêvait. Pour y arriver, on s’est dit : “on va faire des films aux standards du cinéma”. On a cette philosophie là. On a été sur Netflix… là, on va bosser avec HBO… l’idée, c’est de faire vibrer les gens, au même moment, dans les salles, ensembles.

Avant le Covid, c’était impossible de faire un événement au cinéma comme on le fait. On a essayé de le monter, les salles ne nous suivaient pas. Aujourd’hui, les plus grands groupes marchent ensemble, et les portes se sont ouvertes. Ce qui les a séduit, c’est qu’on gère notre propre billetterie. On est motivés par cette idée de faire des films pour faire vibrer les gens, en même temps, dans tous les cinémas d’Europe. Ça a été un challenge incroyable, et on est en train d’y arriver, par passion. Avec les moyens que l’on a, qui sont pas non plus excessifs, faire des films chaque année, ça prend énormément d’énergie et de bande passante. En plus, il y a le facteur renouvellement qu’il faut prendre en compte, et donc, on va plutôt raconter des histoires avec des athlètes.