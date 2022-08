Dans quels lacs nager en France ?

Vous êtes amateur de natation , faites partie du club Red Bull France de Strava et en avez assez de faire vos séances à la piscine municipale du coin ? Sachez que vous êtes au bon endroit. Car on a listé les plus beaux lacs de l’hexagone (et les plus cools) où vous pourrez vous dépasser et créer de nouveaux segments sur l’application préférée des sportifs.

Quelques précautions à prendre

Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, sachez tout de même qu’il existe quelques règles à respecter pour que votre sortie en eau libre soit sans conséquence.

Sécurité

Avant tout, renseignez-vous toujours auprès des autorités pour savoir dans quelles conditions vous allez nager. Essayez également de prévenir quelqu’un de votre séance. Pour éviter les risques de choc thermique, mettez une combinaison si l’eau est trop froide. Enfin, pensez à porter un bonnet de bain de couleur vive pour être visible depuis les rives.

Hygiène

Renseignez-vous également sur la qualité de l’eau pour ne pas prendre le risque de vous infecter par quoi que ce soit. Si vous le souhaitez, vous pouvez même en parler à un médecin qui pourra vous proposer un traitement pour vous protéger de certaines infections. On vous rassure, rien de grave pour autant.

Forme

Emportez avec vous un petit encas pour ne pas risquer l’hypoglycémie. On vous conseille de prendre une bouteille d’eau, une barre de céréales et un Red Bull pour reprendre de l’énergie. Maintenant, place aux spots !

Reprise d'énergie © Red Bull Content Pool

01 Le lac Chambon

Le lac Chambon © Wikimedia Commons

Localisation : Monts Dore, Puy de Dôme

Superficie du lac : 60 hectares

Profondeur maximale : 4 mètres

Le lac Chambon est niché entre le Massif du Sancy et la Vallée de Chaudefour. Apparu il y a 10 000 ans (ça ne date pas d’hier) il est le résultat d’une coulée volcanique qui a bloqué le parcours naturel d’un affluent de l’Allier.

On l’aime pour ses eaux peu profondes et sa superficie de 60 hectares, qui sont des dimensions idéales pour pratiquer la nage en eau libre. Ni trop grand, ni trop petit. Le lac Chambon offre également un panorama à couper le souffle avec sa vue sur le volcan du Tartaret et sur les montagnes du Puy-de-Dôme. Un petit coin de paradis.

02 Le lac d'Annecy

Le lac d'Annecy © Wikimedia Commons

Localisation : Annecy, Haute-Savoie

Superficie du lac : 27,59 km²

Profondeur maximale : 82 mètres

Impossible de parler lac sans évoquer Annecy . Considéré comme le lac le plus pur d’Europe (et oui!) il est aussi l’un des plus beaux de notre cher pays. Inutile donc, de vous préciser qu’il est particulièrement apprécié et donc assez fréquenté selon certaines périodes.

En été, les embarcations y sont nombreuses, veillez-donc à être prudent si vous vous aventurez loin des rives. Et autant dire qu’avec ses 27,59 km² de superficie, vous aurez largement de quoi faire. Mais attention, l’espace protégé de la réserve naturelle nationale du bout du lac d’Annecy est strictement interdit à la baignade.

Vous voulez un challenge de taille ? On vous conseille de tenter le parcours de natation d’1,5 km qu’emprunte le célèbre triathlon d’Annecy chaque année. N’oubliez pas le chrono.

03 Le lac du Salagou

Le lac du Salagou © Wikimedia Commons

Localisation : Barrage du Salagou, Hérault

Superficie du lac : 7,5 km²

Profondeur maximale : 70 mètres

C’est l’un de nos coups de coeur. On ne sait pas vraiment si c’est à cause des collines de terre rouge qui le bordent qui nous ferait presque penser qu’on est en Nouvelle-Calédonie, de ses petites plages quasi privées, de ses petits spots de pêche, ou de son cadre et de atmosphère globalement ressourçants. Probablement un peu tout ça à la fois.

D’une superficie de 750 Hectares et avec ses 45 mètres de profondeur (maximum), le lac du Salagou est un lac artificiel qui semble avoir toujours été là où vous pourrez améliorer vos techniques de crawl ou de papillon dans le cadre le plus naturel qui soit.

04 Lac de Gérardmer

Le lac de Gérardmer © Wikimedia Commons

Localisation : Gérardmer, Vosges

Superficie du lac : 116 hectares

Profondeur maximale : 38,4 mètres

D’origine glaciaire et situé à 660m d’altitude, le Lac de Gérardmer (que l’on prononce GerardmÉ) est le lac le plus élevé du massif des Vosges. Mais ce n’est pas tout puisqu’il est également le plus grand lac naturel de la région, avec ses 155 hectares de surface.

Alors oui, autant dire qu’il y a de quoi faire si vous comptez y passer une journée pour quelques séances de natation en eau libre. Car si la baignade y est surveillé à la plage de l'Union Nautique de juin à septembre, le lac de Gérardmer vous offre la possibilité de vous baigner sur plusieurs aires naturelles. Vous êtes amateur d’activités nautiques ? Sachez que vous y trouverez largement de quoi faire si vous voulez varier les plaisirs.

05 Les étangs de Hollande

Les étangs de Hollande © Wikimedia Commons

Localisation : Les Bréviaires, Yvelines

Superficie du lac :

Profondeur maximale :

Qui a dit que les Franciliens ne pouvaient pas faire leur séance de natation dans un cadre naturel ? Situés en plein coeur de la forêt de Rambouillet et du parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse, les étangs de Hollande sont une série d’étangs artificiels créés sous Louis XIV. S’ils servaient à l’époque à alimenter les fontaines du château de Versailles, c’est aujourd’hui un cadre idéal pour travailler . Depuis Paris, comptez environ 1 heure de voiture pour vous rendre à cette base de loisirs, où sont proposées de nombreuses activités en plein air.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !