Audacieuse et inarrêtable: comment Lara Colturi bouleverse la scène du ski

Il n'a jamais été question de faire autre chose que tracer sa propre voie.

Depuis qu'elle a fait irruption sur la scène de la Coupe du monde en 2022, la « speed girl » albanaise, Lara Colturi a fait (rapidement) tourner les têtes. La jeune sensation du ski alpin, fille de la légendaire championne olympique italienne Daniela Ceccarelli, a démarré cette saison avec une série de résultats impressionnants à Gurgl et Killington... et elle le fait à sa manière.

Talent émergent

Colturi représente l'Albanie dans ses compétitions © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Colturi est née à Turin, en Italie, en 2006. Ses parents sont Allesandro Colturi et Daniela Ceccarelli. La plupart des gens se souviennent de l'étonnant succès de Ceccarelli aux Jeux d'hiver de 2002 à Salt Lake City, dans l'Utah, où elle avait remporté la médaille d'or en Super-G. Ceccarelli est également montée trois fois sur le podium en Coupe du monde et a remporté deux premières places. On peut donc dire sans risque que Ceccarelli est entrée dans l'histoire comme l'une des skieuses alpines italiennes les plus décorées de tous les temps.

Colturi a été mise sur des skis avant même d'apprendre à marcher, et son aptitude pour le sport était difficile à ignorer. Elle a passé ses années de formation à skier à Sestriere et aux Deux Alpes, et a même voyagé en Chine et en Amérique du Sud pour explorer de nouveaux terrains avec sa famille. Tout au long de sa jeunesse, les prouesses athlétiques de Colturi ne se sont pas limitées aux pistes, puisqu'elle excelle en patinage artistique et en tennis. Mais en grandissant, son talent prodigieux sur les skis est devenu plus évident.

Durant la carrière junior de Colturi, il était clair qu'elle avait le potentiel pour égaler les exploits de sa mère. Son palmarès a été marqué par de grandes victoires aux Championnats du monde juniors en 2023 (une médaille d'or et une médaille de bronze en super-G et en slalom géant, respectivement) et une autre médaille de bronze en slalom géant en 2024. En raison de ses temps particulièrement rapides, Colturi a reçu très tôt le surnom de « speed girl », un titre qui la suit depuis le début de sa carrière professionnelle.

Alors que Colturi s'apprêtait à faire ses débuts en Coupe du monde, les attentes pour égaler les exploits de sa mère étaient gigantesques. Mais Colturi n'a jamais été du genre à céder sous la pression.

Transformation à la suite d'une blessure

La détermination de Lara Colturi la pousse à toujours aller de l'avant © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

L’arrivée de Colturi sur la scène professionnelle a été loin d'être simple. Au cours de sa première saison en 2022, une importante blessure au genou lors des championnats du monde de Courchevel-Méribel a menacé de faire dérailler sa carrière en pleine ascension. Ce revers aurait pu avoir des conséquences négatives pour d'autres jeunes athlètes. Mais Colturi a considéré ce contre-temps comme un défi à relever. Sa rééducation est devenue un témoignage de sa force mentale et l'a aidée à élaborer une nouvelle stratégie d'entraînement.

Colturi a commencé à travailler avec un nouveau centre de performance, en se concentrant sur bien plus que la santé physique. Elle adopte désormais une approche holistique : « Je sais à quel point le mental est important dans le sport, dans le ski. Nous avons plusieurs techniques, y compris des exercices de respiration, que j'utilise à la fois à l'entraînement et pendant les courses. »

Ce qui est ressorti de cette période, c'est bien plus qu'une athlète guérie. Colturi est devenue un symbole de résilience pour les jeunes femmes dans le sport.

Des chemins non conventionnels

Colturi a toujours eu un tempérament différent. Au début de sa carrière, elle a pris une décision inattendue qui allait remodeler toute son identité sportive : elle a choisi de représenter l'Albanie dans les compétitions internationales, rompant ainsi avec ses racines italiennes.

Grâce au « quota de base » fourni par toutes les associations nationales de ski, Colturi était libre de revendiquer le drapeau albanais et de participer à la Coupe du monde en tant que plus jeune skieuse depuis plus de 45 ans, à l'âge de 15 ans.

Il ne s'agissait pas seulement d'une décision sportive, mais d'une déclaration d'indépendance. En optant pour l'Albanie, Lara ne modifiait pas seulement sa représentation en compétition, elle déclarait son intention d'écrire sa propre histoire. À l'approche des Jeux de Milan 2026, Lara Colturi espère devenir la deuxième femme à représenter l'Albanie aux Jeux olympiques d'hiver, en se débarrassant des attentes et des comparaisons entre la carrière de sa mère et la sienne.

Succès en début de saison

Le début de la saison de ski alpin 2024 a marqué une étape importante dans la carrière de Colturi, démontrant que ses choix audacieux se traduisent par des succès en compétition. En novembre 2024, elle a réalisé une performance exceptionnelle qui a envoyé un message clair au monde du ski : elle a obtenu une remarquable deuxième place juste derrière la légende du ski américain Mikaela Shiffrin lors de la Coupe du monde de ski alpin de la FIS à Gurgl, en Autriche.

Lara Colturi, Mikaela Shiffrin et Camille Rast © Erich Spiess/Red Bull Content Pool

Pour Colturi, « c'est arrivé un peu à l'improviste, mais l'un des avantages pour moi était peut-être qu'il s'agissait d'une nouvelle descente sur la tournée, et que les autres filles la découvraient en même temps que moi ».

Forte de cette percée, Colturi a continué à faire preuve de constance et d'un talent grandissant. Lors des courses suivantes à Killington, dans le Vermont, elle est restée compétitive, se classant parmi les dix premières en slalom et en slalom géant.

Chaque course devient une nouvelle étape dans le parcours de Colturi, qui montre comment la détermination, les compétences techniques et le dévouement à l'authenticité peuvent modifier les attentes.

Je veux donner le meilleur de moi-même lors des compétitions, me concentrer sur la performance et m'amuser Lara Colturi

Le regard tourné vers le futur

Pour Colturi, ses succès de début de saison à Gurgl et Killington n'affectent pas son approche. En fait, cela confirme qu'elle est sur la bonne voie. Colturi déclare : « Ma stratégie ne change pas vraiment. Je veux donner le meilleur de moi-même lors des compétitions, me concentrer sur la performance et m'amuser. Je savais que j'étais rapide à l'entraînement, mais j'ai maintenant appris que je pouvais être très rapide en compèt. Et c'est une bonne chose. »

Pour les jeunes femmes qui suivent son parcours, Colturi représente bien plus qu'une athlète. Son histoire montre que l'accomplissement ne consiste pas à répondre à des normes héritées, mais à vivre sa vie selon ses propres termes.

Alors qu'elle continue à concourir, Colturi ne se contente pas de dévaler les pentes. Elle trace une voie pour une génération d'athlètes qui comprennent que le succès ne consiste pas à suivre des traces, mais à tracer les leurs.

Quelle est la prochaine étape pour elle ? « Je veux continuer à m'améliorer, à être plus rapide et plus régulière. Je veux me concentrer sur des objectifs à court terme, un processus étape par étape, et continuer de m'amuser sur les skis », a-t-elle déclaré.

Oh, et travailler pour obtenir son permis de conduire, bien sûr. Après tout, Colturi est une jeune fille normale de 18 ans.