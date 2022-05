Comme beaucoup de jeunes de sa génération, LauCarré a commencé en prenant pour modèle la Sexion d’Assaut : « J’ai commencé en sixième, au début je reprenais leurs textes. Au bout d’un moment je me suis dit : pourquoi pas écrire mes propres textes ? Et tout est parti de là ». Pendant longtemps, la musique reste un simple hobby, une activité pratiquée en amateur au sein d’un groupe (CBR) ou en solo. S’il rêve d’une carrière de rappeur, il garde les pieds sur terre et ne s’imagine pas réellement percer un jour. « Je faisais de la musique uniquement pour le kiff. Faire de la musique de manière professionnelle, c’était mon rêve, mais c’était quelque chose d’utopique. Je me disais « ce serait trop bien », mais c’est comme voler, c’est impossible. Je voyais ça de très très loin ».

Comme beaucoup de jeunes de sa génération, LauCarré a commencé en prenant pour modèle la Sexion d’Assaut : « J’ai commencé en sixième, au début je reprenais leurs textes. Au bout d’un moment je me suis dit : pourquoi pas écrire mes propres textes ? Et tout est parti de là ». Pendant longtemps, la musique reste un simple hobby, une activité pratiquée en amateur au sein d’un groupe (CBR) ou en solo. S’il rêve d’une carrière de rappeur, il garde les pieds sur terre et ne s’imagine pas réellement percer un jour. « Je faisais de la musique uniquement pour le kiff. Faire de la musique de manière professionnelle, c’était mon rêve, mais c’était quelque chose d’utopique. Je me disais « ce serait trop bien », mais c’est comme voler, c’est impossible. Je voyais ça de très très loin ».

Comme beaucoup de jeunes de sa génération, LauCarré a commencé en prenant pour modèle la Sexion d’Assaut : « J’ai commencé en sixième, au début je reprenais leurs textes. Au bout d’un moment je me suis dit : pourquoi pas écrire mes propres textes ? Et tout est parti de là ». Pendant longtemps, la musique reste un simple hobby, une activité pratiquée en amateur au sein d’un groupe (CBR) ou en solo. S’il rêve d’une carrière de rappeur, il garde les pieds sur terre et ne s’imagine pas réellement percer un jour. « Je faisais de la musique uniquement pour le kiff. Faire de la musique de manière professionnelle, c’était mon rêve, mais c’était quelque chose d’utopique. Je me disais « ce serait trop bien », mais c’est comme voler, c’est impossible. Je voyais ça de très très loin ».