Laura Stigger a déjà beaucoup accompli dans sa jeune carrière d'athlète professionnelle dans le VTT. Mais à 20 ans, son talent promet encore davantage. Double championne du monde junior de cross-country, l’Autrichienne a zappé la catégorie U23 pour passer directement en élites et concourir avec les meilleures sur la Coupe du monde de VTT Mercedes-Benz.

Laura Stigger s’est donnée une devise : "Olm Volle" ou "Immer Vollgas" (que l’on pourrait traduire en français par "Plein gaz" ou "Toujours à fond"). Une philosophie adoptée lors de sa première saison en élites lors de la Coupe du monde de 2020, où elle est montée sur le podium avec deux cinquièmes places lors des deux courses principales à Nové Město.

Le mini-documentaire intitulé "All In" raconte l'histoire de Stigger après ses succès de fin d’année dernière à Nové Město et comment elle se construit pour la nouvelle saison 2021. Regardez-le ci-dessous :

Laura Stigger – All In

Sur les premières épreuves de Coupe du monde 2021, Stigger a montré qu'elle avait toujours sa place parmi les meilleures avec une huitième place à Albstadt. Elle tentera d'obtenir de nouveaux succès à domicile à Leogang cette semaine. Nous l’avons rencontrée avant cette étape à domicile pour une discussion approfondie sur ses entrainements, son amour du VTT et la façon dont elle perçoit sa carrière.

Revenons en arrière, en janvier 2020. À ce moment, tu terminais tes études n’est-ce pas ?

Oui, c’était une période passionnante, même si cela demandait beaucoup de planification. J’étais le matin à l’école, parfois jusqu'à 16 heures. Puis je mangeais rapidement quelque chose avant d’aller m’entraîner sur le vélo. Ensuite, j’avais du temps libre ou je bossais mes cours. Pour moi, le vélo était toujours une coupure avec l'école. Je rechargeais mes batteries pour pouvoir étudier le soir. Comme j'étais dans une école spécialisée (type sport-étude), j’avais moins d’heures de cours qu’un étudiant classique. Cela m'a beaucoup aidé.

En 2020, tu pensais pouvoir t’aligner sur l’épreuve olympique au Japon. Mais les JO ont été reportés. Comment as-tu vécu ce report ?

Au début, j'étais déçue parce que j'étais entièrement focalisée sur cet objectif. Maintenant, je n'y pense plus du tout négativement, car j'ai un an d'expérience supplémentaire. Je me suis vraiment bien développée au cours de cette année et bien sûr je suis heureuse que l'événement ait finalement lieu en 2021.

Est-ce que le fait de courir avec les élites en Coupe du monde a été bénéfique en prévision des JO ?

C’est génial de pouvoir affronter les meilleures en Coupe du monde. Maintenant, je sais déjà comment certaines filles fonctionnent et comment les courses se déroulent à ce niveau. Ca a été un processus d’apprentissage qui va me servir pour le futur.

Laura Stigger sur la Coupe du Monde d'Albstadt © Bartek Wolinski

Comment as-tu géré le fait que les courses se disputent à huit clos ces derniers mois ?

Les spectateurs te donnent souvent ce supplément de force qui te permet de te dépasser. Surtout dans les derniers tours, quand tu puises physiquement. Il m'est même arrivée d'imaginer la foule en course pour me motiver.

Comment t’es venue ta devise "Olm Volle" - "Immer Vollgas" ?

En fait, c'est arrivé spontanément. Mon entraîneur et moi roulons souvent sur route et c’est pendant ces moments-là que j’ai trouvé ces mots pour me motiver. Maintenant, j’utilise cette devise à chaque entrainement. C'est d’ailleurs inscrit sur mon casque et mes vélos.

Qu'est-ce qui te fascine le plus dans le VTT ?

Tout d'abord, je n'ai pas besoin de beaucoup de choses pour faire ce que je fais. Je peux ouvrir la porte d'entrée, sortir le vélo et j'ai mon terrain de jeu devant moi. J'adore être dans la nature. Le VTT déclenche en moi des émotions positives.

Dois-tu te motiver pour sortir quand il pleut et qu’il fait froid ?

Cela arrive très rarement parce que j'adore rouler. En fait, j'aime aussi être sous la pluie. Quand il pleut, tout est plus difficile, c'est pourquoi j'aime ça.

Quand et pourquoi as-tu commencé le VTT ?

J'ai commencé quand j'avais sept ans, par l'intermédiaire des voisins de mes parents. Ils faisaient partie d'un club. Ils passaient toujours devant notre maison et avaient l'air de s'amuser sur leur vélo. Alors je me suis dit que je voulais essayer.

Laura Stigger sur la course de cross-country olympique d'Albstadt © Bartek Wolinski

Tes parents étaient-ils des vététistes ou des passionnés de vélo ?

Non. Mon père jouait au football. Mes parents n'avaient pas grand-chose à voir avec le cyclisme. Mais ils nous ont soutenus, mon frère (qui est aussi cycliste pro) et moi, depuis le début. Je leur en suis très reconnaissante.

Pour les personnes qui découvrent le VTT, comment pourrais-tu leur faire la promo de la discipline ?

Le VTT est un sport très facile à pratiquer et que tout le monde peut faire. Même ceux qui ne sont pas très physique peuvent gravir une montagne avec un vélo électrique. Plus les gens font du vélo, plus le cyclisme se développe.

À l'entrainement en Afrique du Sud en 2021 © Michal Cerveny/Specialized Global Sports/Red Bull Content Pool

Comment décrirais-tu ton style de pilotage ?

Risqué, à la limite, mais toujours contrôlé. J'aime aller à la limite. Plus le parcours est difficile ou technique, mieux c'est.

Quel type d'entraînement technique fais-tu en VTT ?

Je cherche avant tout à bien appréhender les caractéristiques du parcours et adapter ma position sur le vélo en fonction du tracé. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce domaine.

Combien de temps consacres-tu à l'entraînement technique par rapport aux entrainements fonciers ?

C'est difficile à dire. La plupart du temps, vous roulez et vous voyez ce qui pourrait être amélioré lorsque vous montez ou descendez. Cela se traduit naturellement par un entraînement sur le vélo.

L'Autrichienne est monté sur le podium dès sa première années en élites © Bartek Wolinski

Tu as été championne du monde sur route chez les juniors. La course sur route est-elle une activité que tu voudrais poursuivre ?

J’ai toujours mis l’accent sur le VTT. S'il y a une opportunité de courir sur la route dans les prochaines années, je la saisirai, mais pour l'instant, je veux me concentrer sur le VTT.

Quels sont tes objectifs pour la suite de ta carrière ?

Je dois progresser. Devenir plus forte et plus rapide. C'est l'objectif principal. Je veux aussi être en bonne santé et ne pas me blesser. Ce sont les conditions préalables qui doivent toujours être réunies dans ma carrière. C’est ça la priorité. Je finirai forcément par prendre une autre voie à un moment donné, mais je ne sais pas quand. Tant que tout sera parfait et que j'aurai le droit de courir, je le ferai de tout mon cœur et avec un engagement total.

Télécharge ici et gratuitement l’application Red Bull TV pour profiter de nos vidéos, directs et événements de musique et de sports extrêmes sur tous tes écrans !