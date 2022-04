Découvrez le vélo Santa Cruz V10 de Laurie Greenland

Avec sa base ajustable en longueur, la géométrie du V10 est optimisée pour un meilleur équilibre. Greenland a par exemple roulé avec la base la plus longue possible lors de la première course de la saison disputée à Lourdes. Il a également réglé au plus bas le flip chip de son amortisseur arrière. Pour un athlète habitué comme lui à rouler en arrière, la combinaison est idéale.