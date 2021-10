Quand Laurie Greenland imagine (et ride) une ligne de rêve

Laurie Greenland est l'un des meilleurs riders de VTT descente au monde et sait comment tirer le meilleur parti de chaque piste. En Coupe du monde, il emprunte régulièrement les parcours les plus difficiles du monde.

Le rider, qui a déjà fait une apparition dans la série de vidéos MTB Raw de Red Bull, lorsqu'il s'attaquait à une piste du Skyline Bike Park à Queenstown, en Nouvelle-Zélande , a cette fois eu l'opportunité de faire une vidéo plus près de chez lui, en Grande-Bretagne, et plus précisément au BikePark Wales pour une mission bien particulière : aider les shapers du Bike Park à concevoir la ligne de ses rêves. Une piste "sauvage", selon les propres termes de Laurie, dont il "pense que beaucoup de personnes refuseront de la rider."

La joie de concevoir une ligne © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

"Vanta", la piste de Greenland, est désormais ouverte au Bikepark Wales. La piste est classée "pro line" et ne s'adresse qu'aux riders hautement qualifiés et expérimentés.

On a demandé à Greenland ses influences, et de donner quelques conseils à tout ceux qui penseraient avoir les skills nécessaires pour la braver.

L'appel de la nature

La ligne Vanta a été réalisée en neuf mois © BikePark Wales

"Si vous aviez été là pendant la construction de la piste, vous m'auriez entendu répéter sans cesse le mot "flow". Chaque fois que nous avons pensé à une particularité, la première chose qui me venait à l'esprit était de savoir si elle était compatible avec le flow naturel de la colline. La piste reflète en grande partie mon style de pilotage. En descente, je suis toujours à la recherche de ces zones de terrain plus lisse et de ces pentes ondulées que je peux exploiter."

Cette piste n'est pas une partie de plaisir, il y a beaucoup de choses qui peuvent surprendre. Nous avons voulu la garder aussi sauvage et naturelle que possible. Laurie Greenland

La plus noire des pistes noires

"BikePark Wales souhaitaient vraiment que cette piste soit la plus exigeante, c'est pourquoi ils ont trouvé le nom de Vanta. Vanta est la plus noire des couleurs noires, c'est donc la plus noire des pistes noires."

"Nous voulions que la ligne ait l'air assez intimidante dès le départ. Cela ne fait qu'empirer après les premiers mètres, donc nous avons fait en sorte que les premiers sauts soient aussi exposés que possible. Une manière de dire : 'Si vous ne pouvez pas passer les deux premiers, alors vous ne devriez pas continuer."

"La ligne entière fonctionne assez bien dès le départ. Il y a un saut de reconnaissance au début et i vous le faites bien, alors votre vitesse est assez bonne pour la première moitié de la piste."

Un premier saut déterminant © BikePark Wales

"Après ça, vous tomberez sur quelque chose de plutôt cool que l'on ne voit pas souvent : un double saut avec un gros empilement de rochers au milieu, dont un creux au sommet, sur lequel vous pouvez poser un nose bonk.

Une piste sauvage et naturelle

"Une fois que vous avez franchi ces obstacles, ça commence à devenir vraiment sérieux. Il y a un grand saut au-dessus d'un arbre. Ça peut paraître bête, mais si vous décollez en visant la cime de l'arbre, ça fonctionne parfaitement. Si il n'a pas poussé depuis ma dernière visite, vous êtes bon !"

Laurie s'envole © BikePark Wales

"Je respecte vraiment le niveau d'engagement de BikePark Wales, car cette piste n'est pas une partie de plaisir, il y a beaucoup de choses qui peuvent surprendre. Nous avons voulu la garder aussi sauvage et naturelle que possible."

Trouvez son rythme

"Il y a une section assez rythmée au début qui mène à un saut. J'ai aimé la faire, car ça m'a permis d'intégrer mon expérience du BMX dans le parcours et on peut y être hyper créatif."

Savoir trouver son rythme © BikePark Wales

"Il y a ensuite un saut qui vous ramène dans une section de grosses bosses assez intimidantes que vous devez prendre à fond. Le meilleur moyen que j'ai trouvé pour les attaquer était d'arriver sans freiner et de foncer, en s'engageant à fond dessus. Je ne l'ai pas fait la première fois, mais une fois que vous avez pris le truc, c'est assez instinctif, il suffit de se pencher un peu sur l'arrière du vélo pour ne pas tomber et, d'après mon expérience, plus on les prend vite, mieux c'est."

"Il y a quelques morceaux de la section rythmique qui sont inspirés des pistes de BMX, notamment un saut au-dessus d'un arbre dans un virage qui ressemble à une piste que j'ai déjà roulée en BMX."

Mon pilotage est inspiré par le BMX, donc j'ai essayé d'incorporer cet état d'esprit. Laurie Greenland

"Mon style de pilotage s'inspire beaucoup du BMX. J'ai essayé d'y incorporer cet état d'esprit, donc c'est un peu toutes mes choses préférées dans le vélo mélangées en une seule."

Savoir s'incliner

"Plus bas, il y a un nouveau un petit saut incliné. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit de particulier, il suffit de le prendre naturellement, d'atterrir juste avant un virage."

Inclinaison totale © BikePark Wales

"Une fois que vous avez atterri, il faut penser à votre vitesse et à vos points de contrôle. Mon raisonnement serait le suivant : "Vous arrivez au premier virage, puis au deuxième, vous pédalez un peu, et vous vous relâchez doucement".

"À l'approche du dernier secteur, il y a un autre passage super fluide qui se termine par un saut à travers les arbres. Pour celui-là, je vous recommande de tourner un peu votre guidon au moment de passer. Mon guidon s'est pris dans l'arbre une fois, et j'ai failli m'écraser.""

Promenons-nous dans les bois © BikePark Wales

Destination finale

"Cette section est probablement la plus difficile, car en plus de ce saut à travers les arbres, la colline s'aplatit, et vous devez vraiment travailler sur votre rythme pour prendre la longue rampe installée sur un quad qui arrive juste après."

Réinventer le quad © BikePark Wales

"Je n'ai jamais vu ça dans un bike park. C'est assez effrayant, il faut avoir une bonne vitesse pour l'aborder. Il faut aussi tirer un peu vers le haut pour faire un joli petit saut sur la fin. L'atterrissage est super prévisible, donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de la longueur de l'atterrissage."

"Pour finir, il y a un saut à gauche et à droite, ce qui est génial parce que parfois vous voulez aller à gauche et votre pote veut aller à droite."

"Quand j'ai ridé cette piste pour réaliser la vidéo, tout était propre et tout neuf, ce qui rendait le pilotage parfois difficile. Elle a maintenant eu le temps de se patiner, et quand les gens l'emprunteront, elle sera parfaite."

