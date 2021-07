Laurie fait partie de l'équipe MS Mondraker depuis ses débuts. Initialement recruté pour la saison 2016 en tant que doublure de la star britannique Danny Hart, il est devenu très vite titulaire de l'équipe du fabricant espagnol et a joué un rôle clé dans le développement de son vélo de course - le Mondraker Summum RR.

À première vue, le Mondraker Summum RR que le Britannique utilise cette saison ne semble pas très différent de celui qu'il pilotait lors des Championnats du monde 2020. Mais en y regardant de plus près, vous remarquerez que le cadre en aluminium a disparu et que le châssis est désormais en fibre de carbone.

