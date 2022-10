Red Bull Solo Q : les champions les plus polyvalents de League of Legends

est là depuis plus de dix ans maintenant et tout au long de son existence, des tonnes de nouveaux champions ont été introduits dans la Faille. Apportant diversité et versatilité. En raison de cette polyvalence, il est tout à fait naturel que certains champions soient plus flexibles que d'autres. La flexibilité d'un champion tient compte de facteurs tels que sa capacité à jouer différents rôles ou à s'adapter à différents styles de jeu. Et on s’attaque aujourd’hui à cette caste de couteaux suisses qui pourraient vous permettre de grandement diversifier votre gameplay.

Le Z et le E de Pantheon font de lui un champion d'engagement parfait. La capacité d'entrer et de sortir de situations délicates est ce que tous les supports et assassins recherchent. Associé à ses A et R, Pantheon peut facilement les exécuter à distance. Cependant, le problème de mana de Pantheon est quelque chose qui l'handicape grandement. Par conséquent, il peut être un peu difficile à prendre en main, mais avec une Larme de la déesse dans la poche, Pantheon peut dominer presque toutes les lanes.

