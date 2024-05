Le système de classement sur League of Legends

01 Les parties classées, qu’est ce que c’est ?

Dans chaque sport, les classements permettent aux joueurs d’un niveau similaire de s'affronter. Sur LoL, il en va de même avec les rankeds. Par exemple, si vous voulez affronter des membres de la Karmine Corp , il va falloir grimper jusqu’au Challenger .

Le mode classé permet à des joueurs de même calibre de se faire face pour créer des parties serrées et passionnantes plutôt que des énormes « stomp » (parties à sens unique) comme on peut en voir lorsqu’un débutant se retrouve sur une lane contre un diamant qui a 2 millions de points de maîtrise sur sa Riven.

Le système de classement a été crucial au développement du jeu © Riot Games

02 Quels sont les paliers et divisions de League of Legends ?

Le système de classement de LoL se compose de 10 paliers et, dans la plupart d'entre eux, d'un total de quatre divisions. Lorsqu'un joueur atteint le niveau 30 dans League of Legends et qu'il possède au moins 16 champions, il peut commencer les parties classées (on vous conseille toutefois d’attendre un peu plus). Après les « parties de placement », au nombre de 5 désormais, le joueur est placé dans une division entre les niveaux Fer, Bronze ou Argent .

03 Tous les paliers de League of Legends

Les 10 paliers ou rangs de League of Legends du plus bas au plus haut : Fer, Bronze, Argent, Or, Platine, Emeraude, Diamant, Master, GrandMaster et Challenger .

La majorité des joueurs débutants de LoL se retrouvent au départ répartis dans les tiers relativement bas comme le Fer, le Bronze ou l’Argent. Cela montre à quel point il peut être difficile de monter, surtout quand on connaît encore mal les différents personnages, objets et stratégies.

Dans chaque palier jusqu’au Diamant, on compte 4 divisions allant de 4 à 1 (1 étant le plus haut). Par exemple, si vous êtes en Argent 1 avec 88 LP et que vous gagnez votre prochaine game, vous passerez Gold IV. Les trois derniers rangs (Master, GrandMaster et Challenger) ne comptent cependant pas de divisions.

C’est votre niveau de jeu qui détermine votre classement initial (division comme les League Points, communément appelés LP). Lorsque vous gagnez une game, vous remportez des LP, si vous perdez… vous avez compris . Pour passer d’une division à l’autre, il faut atteindre les 100 LPs.

Les rangs de League of Legends © Riot Games

04 Atteindre le Master, GrandMaster ou Challenger

Les joueurs qui arrivent à gagner régulièrement et à passer toutes les divisions jusqu’au haut du Diamant passent en Master. Ce rang, ajouté en 2014, représente la dernière barrière avant les paliers GrandMaster et Challenger. Le GM est arrivé en 2018 pour permettre de limiter au maximum les différences de niveau qu’il peut y avoir entre les joueurs en Master.

L’ajout de ces deux tiers fait montre d’un effort de Riot pour amener une certaine clarté en haut du classement. Le Challenger ne peut, par exemple, accueillir que les 300 meilleurs joueurs de soloqueue .

Une fois qu’ils ont atteint le Master (ou plus), les joueurs accumulent des LP. Comme dans les autres tiers, c’est ce total qui détermine le rang entre Master, GrandMaster et Challenger. Toutes les 24 heures, le classement est remis à jour , cela permet aux meilleurs joueurs de voir plus clairement où ils se positionnent par rapport aux autres.

Pour être en Challenger, il faut un minimum de 500 LP . Si vous voulez jouer contre des pros, des streameurs ou même être sur le radar de certaines équipes, c’est là qu’il faut être.

Weibo Gaming et T1 se sont fait face en finale des Worlds 2023 © SonStar/Red Bull Content Pool

05 La répartition des rangs sur LoL

Chaque année, une nouvelle saison de League of Legends commence. Pour les joueurs lambdas, elle est divisée en 2 parties appelées Splits allant de janvier à août et d’août à novembre. Pour les pros, il y a 3 splits (hiver, printemps, été). À la fin d’une saison, les joueurs reçoivent des récompenses en fonction de leur classement final.

Voici comment sont répartis en pourcentage les joueurs de LoL sur chaque palier :

Fer : 8,7 %

Bronze : 18 %

Argent : 17 %

Or : 18 %

Platine : 18 %

Émeraude : 14 %

Diamant : 4,1 %

Master : 0,66 %

GrandMaster : 0,048 %

Challenger : 0,020 %

Ces pourcentages évoluent assez peu d’une année sur l’autre.

Ezreal, Lee Sin, Lux, Teemo et Leona © Riot Games

06 Le fonctionnement des LP sur LoL

Chaque victoire et défaite fait évoluer votre total de LP. La quantité que vous gagnez ou perdez dépend de plusieurs facteurs comme le niveau de vos adversaires ou le classement de vos alliés.

Même si cela peut sembler assez simple, « grimper le ladder » peut être très compliqué. Bien sûr, on peut enchaîner les victoires et passer à la division suivante, mais l’inverse est aussi vraie. Et dans un jeu où 9 joueurs ont un impact sur vos parties, certaines défaites (et victoires) ne seront pas de votre fait . Si vous arrivez à 0 LP, vous serez relégué dans la division inférieure. D’un palier à l’autre, on peut aussi descendre même si cela prend plus de temps.

Revivez le premier sacre de la Karmine Corp en LFL :

07 La perte de LP

Si vous êtes en Diamant ou plus haut et que vous arrêtez de jouer, au bout de quelque temps, vous perdrez automatiquement des LP .

Après 28 jours d’inactivité en Diamant, on perd automatiquement une cinquantaine de LP à chaque journée sans jouer en classée. En Master et au-dessus, on perd 75 LP à partir de 14 jours.

Il est cependant possible de contrer ce système en jouant plusieurs fois le même jour. À chaque partie en Diamant, LoL vous laisse 7 jours de plus avant de commencer à perdre des points.

Pour les joueurs en Master, attention : si vous êtes relégué depuis le Master pour cause d’inactivité, vous serez directement reversé en Diamant II.

08 Le MatchMaking Rank (MMR) de LoL

Le MatchMaking Rank est un chiffre caché que Riot assigne à chaque joueur en fonction de son niveau et qui détermine le nombre de LP gagnés ou perdus à chaque game. Plus il est haut et plus le joueur gagne des points (et moins il en perd en cas de défaite).

Cependant, le MMR dépend aussi des séries de victoires ou de défaites, de celui de vos coéquipiers et adversaires . Si le MMR d’un joueur est au-dessus de la moyenne de son équipe, il récoltera plus de LP.

Image d'illustration de la Faille de l'Invocateur © Riot Games

Les différences en Solo/Duoqueue et la Flex

Avant de lancer une partie, vous avez le choix de jouer seul, avec un ami ou carrément quatre d’entre eux et ainsi lancer en Flex. La Solo et Duoqueue impactent le même classement . Par contre, la Flex est totalement différente. Vous pouvez par exemple être Bronze IV en soloqueue et Diamant I en Flex .

La Flex est faite pour les joueurs qui préfèrent jouer en équipe et se coordonner au mieux pour faire des teamfights propres etc. De plus, il n’y a que très peu de limitations en termes de niveau : vous pouvez être Diamant et jouer avec quelqu’un en Fer. Par contre, la partie sera probablement assez déséquilibrée.

En Solo et Duoqueue, les joueurs sont plus concentrés sur leur niveau de jeu et essaient de monter en portant les games à eux seuls. Il est possible de jouer à deux tant que l’écart entre votre partenaire de ranked et vous n’est pas trop grand. Si vous êtes en Bronze, vous pouvez jouer avec un joueur classé Or . Par contre, si vous êtes en Diamant, il faudra que votre ami soit à deux division (ou moins) de vous dans le classement.

En Master et au-dessus, il est impossible de jouer à deux.

Si League of Legends compte pas moins de 120 millions de joueurs mensuels, c’est en partie grâce à ce système bien huilé qui est à la fois extrêmement frustrant comme satisfaisant. Pour jouer avec ou contre Kameto , il faudra être entre Diamant et Master.