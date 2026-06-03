Pourquoi 2026 est l'année parfaite pour suivre l'esport League of Legends ?

Parfois surnommés le « Super Bowl de l'esport », les Worlds de League of Legends pèsent aujourd'hui plus lourd que la plupart des grands événements sportifs traditionnels. La grande finale de la saison rassemble des millions de spectateurs aux quatre coins du monde, et la plus grosse ligue de l'esport continue de battre ses propres records. En 2025, le pic d'audience est monté à 3,27 millions de fans réunis pour voir T1 dominer Anyone's Legend en quarts de finale. Cette année, la compétition débarque aux États-Unis, et la grande finale remplira le Barclays Center de New York. T1 va-t-il enfin lâcher son trône ?

Pour le spectateur, LoL offre l'une des expériences les plus dynamiques de l'esport — quelque part entre la partie d'échecs et la scène de combat d'animé. Si vous voulez plonger dans la scène, la suite est pour vous.

01 Qu'est-ce que l'esport League of Legends ?

La Faille de l'Invocateur © Riot Games

League of Legends — LoL pour les intimes — est un jeu de stratégie multijoueur où deux équipes de cinq s'affrontent pour détruire la base adverse, à coups de magie et de placement. Le jeu est gratuit au téléchargement, accessible aux pros comme aux amateurs, et ses ligues majeures et mineures se déploient sur plusieurs continents. Chaque saison culmine sur un Championnat du monde d'un mois qui réunit les équipes les plus solides de la planète.

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League of Legends n'est pas simple à prendre en main, mais ça vaut le coup © KREW Collective/Red Bull Content Pool

Deux équipes de cinq — équipe bleue contre équipe rouge — s'affrontent sur la Faille de l'invocateur. L'essentiel de l'action se déroule sur trois lanes (« top », « mid » et « bot »), ainsi que dans les bases elles-mêmes. Tout ce qui n'est pas occupé par les lanes ou les bases s'appelle la jungle, et c'est là que les junglers gagnent de l'or et de l'XP en abattant les monstres neutres.

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Les joueurs renforcent leur champion (le personnage qu'ils incarnent) en achetant des objets avec l'or amassé : meilleurs sorts, dégâts en plus, etc. L'XP, elle, sert à monter en niveau. Chaque équipe peut aussi compter sur une armée de sbires (non, pas ceux-là) qui l'aide à enfoncer la base adverse.

La première équipe à détruire le Nexus, la structure qui trône au fond de chaque base, remporte la partie. Cela peut sonner aussi simple qu'un duel de basket où il suffirait de marquer jusqu'à exploser le panneau — sauf que tant que les trois Inhibiteurs ou au moins une des tourelles de la base tiennent debout, le Nexus reste invulnérable. Les tourelles sont essentielles : elles infligent des dégâts aux ennemis et permettent à une équipe de mieux verrouiller le terrain. Les sbires, invoqués par le Nexus, servent souvent à absorber leurs tirs pour aider à faire tomber les tourelles.

03 Que se passe-t-il quand un champion meurt ?

Il réapparaît. Mais le joueur doit patienter un certain temps avant que son champion ne puisse retourner au combat, ce qui laisse à l'adversaire le temps de détruire une base ou de prendre le contrôle d'une lane. « Quand un personnage meurt, il respawn au même endroit, juste derrière le Nexus, dans la base de son équipe », explique le joueur devenu caster Dan « Aux » Harrison . « Ça crée des moments très clutch, parce que les joueurs reviennent juste à temps pour défendre leur Nexus. »

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Il y a plus de 171 champions sur League of Legends © Riot Games

L'un des passages clés des événements LoL, c'est la draft, un moment où les équipes choisissent à tour de rôle leurs champions parmi les 172 héros disponibles. C'est un jeu dans le jeu — un méta-jeu, si vous voulez.

L'un des plus gros changements de ces dernières années, c'est l'arrivée du Fearless Draft : un champion utilisé par une équipe ne peut plus être repris ensuite dans la même série. De quoi pimenter les BO3 et BO5, parce qu'il faut bien calculer le moment où vous sortez vos meilleures armes. Plus de picks répétitifs, et même la phase de draft devient dynamique.

Nouveauté 2026 : le First Selection, qui sépare le choix du côté de la map et la priorité de pick. Les équipes doivent désormais arbitrer entre l'avantage de côté et la main sur la draft, ce qui empile encore une couche de tactique avant même que la partie commence. « Certains personnages peuvent être très forts en début de partie mais s'effondrer en late game, et inversement », précise Aux. « On voit énormément de stratégies pour contrer le plan adverse. Même au plus haut niveau, il y a des picks surprises et des coups de théâtre. »

05 Quelles sont les positions ?

Les junglers s'attaquent à des objectifs neutres, comme les dragons © Riot Games

Top : tient la toplane et fait souvent du 1v1 contre son homologue. Chaque top-laner dispose d'un sort de téléportation pour rejoindre l'autre bout de la map en quelques secondes.

Jungler : pendant que ses coéquipiers farment les sbires pour gagner en niveau, il sillonne la jungle entre les lanes , récupère or et XP, et déboule régulièrement dans les autres lanes pour transformer un 1v1 en 2v1.

Mid : campe la midlane, ce qui lui permet de circuler facilement sur la map. Les mid-laners jouent souvent des champions très offensifs, comme Aatrox, et misent sur de gros dégâts.

ADC : l'Attack Damage Carry, traditionnellement un personnage à longue portée et dégâts continus, type marksman à l'arc. Il monte en puissance au fil de la partie et devient souvent le joueur clé en late game.

Support : un utilitaire qui bouge sur toute la map pour renforcer ses coéquipiers. Il pioche souvent dans les champions à crowd control, capables de stopper ou stun l'adversaire au moment décisif.

06 En quoi les lanes diffèrent-elles ?

Rasmus 'Caps' Winther a un palmarès colossal © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

Chaque lane a ses avantages et ses contraintes, et aucune partie ne se ressemble vraiment. La toplane, qui s'étire au nord-ouest de la carte, est quasi exclusivement occupée par les deux top-laners, qui jouent généralement des champions robustes — Tanks ou Fighters — pour survivre dans un environnement isolé.

En botlane, les équipes décrochent souvent plus de kills en début de partie qu'ailleurs (et la zone est juste à côté des dragons). Gardez un œil dessus, c'est là que se jouent souvent les plus gros plays.

Tenir une lane est la clé pour dominer la map, et nulle part ailleurs la lutte n'est aussi intense qu'en midlane. C'est le chemin le plus direct vers le Nexus, donc sans doute la lane la plus stratégique — et logiquement, l'une des plus animées.

07 Que font les joueurs avec l'or ?

Le Nashor rapporte gros © Dinobot96

L'or se dépense dans la boutique située à la fontaine. On y trouve de tout : armure, résistance magique, dégâts d'attaque, vitesse, puissance des compétences… Chaque joueur peut transporter six objets. Et ce qui sépare souvent un bon joueur d'un très bon, c'est sa capacité à choisir les bons objets au bon moment.

08 Y a-t-il des échanges entre les équipes ?

Les équipes utilisent le All Chat, qui permet d'envoyer des messages aux adversaires. « Ça peut frustrer les joueurs, beaucoup mutent leurs rivaux », confie Aux. « Le stress est un facteur énorme quand vous êtes sur scène, avec des milliers de spectateurs et des millions de dollars en jeu — certaines équipes craquent tout simplement. »

Si vous cherchez une team à supporter, la Karmine Corp est l'une des plus fun à suivre. En Corée du Sud, T1 est largement considérée comme la meilleure du monde. L'équipe a remportée les Worlds six fois, un record. Elle aligne le légendaire Lee « Faker » Sang-hyeok. Pour le contexte complet, voyez notre tour d'horizon des meilleures équipes de l'histoire du jeu.

À voir aussi : T1 Rose Together.

1 h 21 min T1 Rose Together Découvrez le parcours de l'équipe coréenne d'esport, de sa défaite en finale à sa victoire éclatante aux Worlds de League of Legends.

09 Le gameplay évolue-t-il ?

Le gameplay de League of Legends est souvent rapide et effréné © Riot Games

Toutes les deux semaines environ, Riot, l'éditeur, sort un patch qui retouche champions et objets pour rebattre les cartes. Ce qui ressemble à un détail peut parfois bouleverser toute une saison. « Un nouveau patch peut même changer la durée moyenne d'une partie de cinq à dix minutes », souligne Aux.

10 Qui est le champion esport de League of Legends ?

Faker, le meilleur joueur de LoL de tous les temps © Kihun Park/Red Bull Content Pool

Les fans adorent les champions techniques et durs à piloter, comme la sous-classe Assassin, selon Aux. « Ces persos sont squishy : peu de stats défensives, peu de PV, mais des dégâts énormes. Zed (le Maître des Ombres) a toujours été un pick très fort dans ce style. »

La plus grande star produite par LoL reste Faker , le « démon increvable ». Dans son pays, la Corée du Sud, il a atteint un niveau de notoriété réservé d'ordinaire aux sportifs les plus titrés et aux pop stars. Depuis ses débuts en 2013, ce mid-laner de génie a porté les six titres mondiaux de T1, accumulant au passage d'innombrables pentakills.

Du côté de Gen.G, Jeong « Chovy » Ji-hoon s'est bâti une vraie communauté grâce à un jeu mid d'une précision mécanique rare. Sa rivalité avec Faker monopolise les discussions, mais son influence sur la nouvelle vague de joueurs LoL est tout aussi marquante. La ligue ne cesse de se renouveler, et de nouveaux talents émergent en permanence pour défier les légendes. En 2026, des noms comme Tsai « HongQ » Ming-Hong, Choi « Zeus » Woo-je ou Ryu « Keira » Min-seok pourraient bien dépasser leurs aînés.

11 Quoi d'autre à surveiller ?

Zed est un champion très apprécié © Riot

Les sbires, d'abord. Cette armée non joueuse, invoquée par le Nexus, joue un rôle central. L'adversaire peut les tuer pour gagner or et XP ; vos sbires, eux, vous aident à pousser sur la base ennemie. « Les tourelles tirent en permanence sur les champions qui s'approchent », rappelle Aux. « D'où l'intérêt de mettre vos sbires entre vous et la tour pour absorber les dégâts. »

Autres cibles à connaître : les dragons et les Barons, qui rapportent gros quand vous les abattez. « Quand une équipe tue le Baron, tous ses joueurs gagnent de l'or », ajoute Aux. « C'est aussi très utile pour push une tour, parce que vos sbires deviennent bien plus coriaces avec le buff Baron. » Côté dragons, chaque kill octroie des bonus en dégâts ou en puissance des compétences. Tuez quatre dragons et votre équipe décroche un buff capable de renverser la partie.

12 Y a-t-il des rivalités ?

Les joueurs à suivre lors du MSI 2024 de League of Legends © Marcel Lämmerhirt/Red Bull Content Pool

« Il y a beaucoup de fierté nationale dans ces tournois. Même quand leur équipe n'est plus dans le bracket, les fans continuent à soutenir les autres formations de leur région », observe Aux. La Chine et la Corée du Sud sont en duel permanent au sommet de l'esport, et le trash talk va bon train entre l'Europe et l'Amérique du Nord.

La rivalité Chine–Corée se prolonge en 2026, avec des équipes LPL comme Bilibili Gaming données favorites pour bousculer la domination de T1. La LCK n'est pas en reste, avec Hanwha Life Esports qui compte deux anciens de T1 dans son roster : Zeus et Gumayusi.

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Ashe est toujours un bon choix © Riot Games

Chaque champion appartient à une classe : Controller, Fighter, Mage, Marksman, Slayer, Tank ou Specialist. Ces catégories indiquent souvent les schémas de jeu du personnage et sa place sur le champ de bataille.

Aux Worlds 2016, Pray, de la ROX, avait illustré tout le potentiel d'Ashe, l'archère de givre, de façon mémorable : alors que la ROX cherchait à clore une partie contre les SKT, le top-laner adverse lançait une téléportation pour rentrer sauver son équipe. Pray a repéré la manœuvre et tiré sa flèche de cristal d'un bout à l'autre de la map, atteignant sa cible en plein téléport, l'annulant et scellant la victoire. Ce play passe toujours pour l'un des plus grands moments de l'histoire de LoL.

14 Y a-t-il des upsets ?

G2 n'aura pas vu Paris, mais leurs performances ont été à la hauteur © Riot Games

Sur LoL, rien n'est jamais joué. Aux Worlds 2016, une équipe peu connue venue des ligues russes, Albus Nox Luna, est parvenue à battre les ROX Tigers coréens à une époque où les Coréens dominaient tout, et à s'arracher une place en phase à élimination directe. « C'était dingue », se souvient Aux. « Avant, la plupart des équipes copiaient les tactiques coréennes. Albus jouait son propre style et a complètement déstabilisé l'adversaire. Avant cette série, les équipes des régions mineures étaient considérées comme de la simple figuration aux Worlds. Depuis, on voit régulièrement les petites régions taper sur les grosses. »

L'an dernier, le plus gros upset est venu des Américains de 100 Thieves, troisième seed seulement, qui ont déjoué tous les pronostics en démontant les Chinois de Bilibili Gaming, pourtant tête de série, en Swiss Stage. On n'attendait pas une équipe occidentale aussi loin, encore moins une formation à peine qualifiée. Cette année, G2 Esports est l'équipe occidentale la mieux placée pour secouer le tournoi. Caps et ses coéquipiers européens vont-ils enfin ramener le trophée ?

15 Combien de temps dure un match ?

« Une partie dure 30 minutes en moyenne », chiffre Aux. « En début de Worlds ou en saison régulière, on joue généralement en BO1 round robin. En playoffs et en phase à élimination directe, on passe en BO3. En finale, c'est du BO5, ce qui est très intéressant tactiquement, parce que les équipes ont plus de temps pour s'ajuster au style de l'adversaire. »

Cette année, la compétition s'est ouverte sur un Swiss Stage, dans la foulée des changements de format introduits l'an dernier. Les demi-finales et la grande finale se disputent en BO5, pour encore plus d'intensité.

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Laure Valée au Red Bull League of Its Own © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

Sur les grands événements, le dispositif inclut un panel de consultants pour analyser le jeu en direct, un commentateur principal play-by-play et un analyste qui détaille l'action. Des reporters de terrain captent aussi l'ambiance, micro à la main.

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Toutes les compétitions officielles sont gratuites et accessibles depuis plusieurs plateformes. Voici les trois sources à mettre en favoris :

lolesports.com (site officiel Riot Games) : la référence absolue. Calendriers complets, scores en direct, standings et replays (VOD) pour toutes les ligues majeures (LEC, LCK, LPL, LCS, MSI, Worlds…). Disponible en plusieurs langues. Twitch : les chaînes officielles Riot Games, LoL Esports et LEC diffusent tous les matchs en direct gratuitement. C'est aussi là que se trouvent les co-streams : des anciens pros et créateurs qui commentent les parties en live, souvent avec plus de passion que les streams officiels. YouTube : la chaîne LoL Esports héberge les VOD complètes, les best-of et les récap des moments clés — idéal pour rattraper un match manqué.

Pour le public francophone, la LEC — la ligue officielle de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) — est la compétition la plus accessible : matchs le week-end à des horaires européens, équipes comme la Karmine Corp et G2 Esports très suivies en France. Plusieurs co-streamers commentent en français sur Twitch : Kameto (Karmine Corp) crée une atmosphère unique autour des matchs KC, et Caedrel propose l'analyse LEC la plus fine du circuit anglophone. Red Bull couvre également les grandes compétitions tout au long de l'année : retrouvez notre actualité League of Legends pour ne rien manquer.

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Caliste a détruit la botlane de Team Heretics au KCX 3 © Yanis Larras

Contrairement à la plupart des esports, qui enchaînent les majors, LoL fonctionne surtout en championnats sur toute l'année, avec une poignée d'événements internationaux par saison. Les plus gros rendez-vous sont le Mid-Season Invitational (MSI) et les Worlds. En 2026, Riot ajoute un nouveau tournoi international, le First Stand, qui se tient début mars. Voici le calendrier annuel LoL :

Janvier-mars : Regional Split 1

Mars : First Stand

Printemps : Regional Split 2

Été : MSI

Été-automne : dernier Regional Split

Octobre-novembre : Worlds

Plusieurs ligues nationales alimentent les ligues régionales, dont les cinq majeures sont :

LEC (League of Legends EMEA Championship) — la ligue européenne, la plus suivie par le public francophone. En 2026, elle adopte un nouveau format : le LEC Versus. Visible gratuitement sur les chaînes officielles Riot sur Twitch et YouTube.

LPL (Chine) — réputée pour son style offensif et ses équipes favorites aux Worlds.

LCS (Amérique du Nord) — historiquement l'une des ligues les plus populaires en termes d'audience anglophone.

LCK (Corée du Sud) — berceau des meilleures équipes du monde, dont T1.

LCP (Asie-Pacifique) — ligue regroupant les régions émergentes.

Les formats varient selon la région, mais le BO3 et le BO5 dominent en playoffs.

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Un peu comme l'UEFA distribue les places en Ligue des champions selon la force de chaque championnat, les organisateurs des Worlds attribuent les slots en fonction du poids des régions. Des places supplémentaires se gagnent via les bons résultats aux compétitions internationales comme le MSI.

20 Glossaire

AD / AP — Deux stats. L'Attack Damage (AD) mesure les PV perdus directement sous un coup, l'Ability Power (AP) mesure l'efficacité des compétences.

Babysit — Quand un joueur demande à un coéquipier de tenir sa lane pour lui.

Bot — La botlane, en bas de la carte, terrain de l'ADC et du support.

Buff — Tout bonus accordé à un champion ou à un sbire.

Carry — Champion faible au départ, qui devient redoutable au fil de la partie.

Champion Pool — La sélection de champions qu'un joueur maîtrise vraiment.

Clutch — Un play bien senti, sous pression, qui change la partie.

Cooldown — Le délai avant qu'une compétence ou un objet puisse être réutilisé.

Creep — Unité de base, non jouable (sauf sort de contrôle). Le Creep Score (CS) compte les sbires que vous parvenez à last-hit.

Crowd control — Toute action qui stun ou entrave un adversaire.

Dive — Attaque prolongée sur un ennemi ou sa tour.

Draft — Le mode où les joueurs choisissent et bannissent les champions avant la partie.

Farming — Récolter or et XP en tuant les sbires.

Fearless Draft — Format compétitif où chaque champion ne peut être joué qu'une fois par équipe et par série.

First Selection — Nouveau système de draft qui sépare le choix du côté et la priorité de pick.

Flex pick — Champion jouable à plusieurs postes.

Ganking — Une attaque surprise sur un adversaire, généralement avec l'aide d'un ou deux coéquipiers.

Inhibiteur — Les trois structures lumineuses derrière les tourelles d'une base.

Juke — Esquiver une compétence en mouvement.

Jungling — Jouer dans la jungle pour farmer or et XP entre les lanes.

Laning phase — La phase où chaque joueur farm les sbires sur sa lane.

Meta — La tactique ou stratégie la plus efficace du moment.

Off-meta — Un pick ou une stratégie en marge du méta, par exemple jouer un champion dans une lane inhabituelle.

Nerf — Affaiblissement d'un champion. L'opposé du buff.

Peeling — Utiliser du crowd control pour protéger un coéquipier ciblé.

Roaming — Se déplacer entre les lanes, surtout en début de partie.

Rotating — Changer de position parce que l'objectif évolue (par exemple rotate vers un dragon).

Side Selection — Le choix entre côté bleu et côté rouge, désormais séparé du First Pick.

Snowball — Quand un champion ou une équipe prend un avantage précoce qui grossit en boule de neige.

Squishy — Champion fragile, peu de défense et peu de PV.

Tanking — Encaisser de gros dégâts à la place de ses coéquipiers.

Tempo — Le rythme avec lequel une équipe pilote la partie.

Trading — L'échange de dégâts entre champions adverses.

XP — Points d'expérience.

Zoning — Empêcher un ennemi de farmer or et XP.

21 Quels sont les événements internationaux ?

Bilibili Gaming ramène le First Stand 2026 à la maison © Bruno Alvares/Riot Games

First Stand (mars)

Nouveauté 2026, le First Stand est le premier tournoi international de l'année, organisé à l'issue des trois premiers splits. Il offre un premier aperçu du rapport de force entre régions après le mercato de janvier. C'est là que se nouent les premières rivalités et que les équipes calibrent leurs plans pour le MSI. Cette année, G2 Esports a créé la surprise en se hissant en finale, représentant l'Europe face aux Chinois de Bilibili Gaming. BLG a emporté le titre — son premier trophée international —, en battant les meilleures équipes de chaque région majeure et en confirmant que les Bo3 LPL pèseront lourd toute l'année.

Prize pool : 1 000 000 $

1ʳᵉ place : 250 000 $

Mid-Season Invitational (mai)

Le deuxième événement le plus prestigieux du calendrier accueille les champions des 13 ligues professionnelles pour un vrai festival LoL. Cette année, le MSI se tient à Daejeon, en Corée du Sud. À suivre en direct à partir du 28 juin. Le format a évolué ces dernières années : on est passé d'un BO1 double round-robin à un format Swiss, suivi d'une phase à élimination directe en BO5. Moins de matchs, mais des affiches à plus gros enjeu.

Prize pool : 2 000 000 $ (2025)

1ʳᵉ place : 500 000 $ (2025)

Où auront lieu les Worlds de League of Legends 2026 ?

Le Championnat du monde se tient d'octobre à novembre, et l'édition 2026 atterrit aux États-Unis, avec une grande finale au Barclays Center de New York. Aussi clinquant qu'il est prestigieux, rien n'égale le Championnat du monde de League of Legends : un mois de compétition pour finir la saison sur le toit du monde. En 2025, le prize pool a grimpé à 5 000 000 $, ce qui place une fortune sur la table pour les meilleures équipes engagées. Pour le détail complet du format, des qualifiés et du calendrier de l'édition précédente, voyez notre guide complet des Worlds 2025 . Les Worlds embarquent les 24 meilleures équipes issues des 13 ligues majeures. T1, en Corée du Sud, détient le record avec six titres.

Prize pool : 5 000 000 $ (2025)

1ʳᵉ place : 1 000 000 $

FAQ

Est-ce gratuit de regarder les compétitions LoL ?

Oui. Toutes les diffusions officielles sur lolesports.com, Twitch et YouTube sont gratuites. Pas d'abonnement requis.

Peut-on regarder les matchs en replay ?

Oui. lolesports.com propose les VOD complètes de tous les matchs. La chaîne YouTube LoL Esports héberge également des replays et des highlights.

Y a-t-il des commentaires en français ?

Les matchs de la LEC (ligue européenne) sont souvent co-streamés par des commentateurs francophones sur Twitch, comme Kameto . Suivez les annonces sur les réseaux de la LEC et de Riot Games pour trouver les chaînes partenaires.

Quelle ligue commencer à suivre pour un débutant ?

La LEC est idéale pour le public francophone : les équipes européennes (Karmine Corp, G2 Esports) créent beaucoup d'engagement, et les matchs sont diffusés le week-end à des horaires accessibles.

Quand ont lieu les prochains grands événements 2026 ?

MSI : 26 juin – 12 juillet 2026 à Daejeon (Corée du Sud)

Worlds : octobre-novembre 2026 aux États-Unis (grande finale au Barclays Center de New York)

Y a-t-il une application pour suivre l'esport LoL sur mobile ?

Oui. L'application LoL Esports (iOS et Android) permet de consulter les calendriers, les standings et de regarder les matchs en direct depuis votre smartphone. lolesports.com est également optimisé mobile.

Peut-on suivre l'esport LoL sur les réseaux sociaux ?

Oui. Le compte X (Twitter) @lolesports et l'Instagram LoL Esports publient des highlights, des résultats et des annonces en temps réel. La communauté Reddit r/LoLEsports est aussi très active pendant les journées de match.

Quand débutera la LCS en 2026 ?

La LCS a débuté en janvier 2026, peu après les autres ligues régionales.