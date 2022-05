Comment dominer la jungle dans la saison 12 de League of Legends

De tous les rôles de League of Legends , celui de jungler est peut-être le plus stimulant au niveau mental. Puisque la jungle couvre une bonne partie de la map de Wild Rift, les junglers doivent avoir une connaissance importante du jeu afin de roamer (errer) et farmer efficacement. Mais il faut également gérer ses ganks pour empêcher les ennemis de devenir trop puissants, mais il faut aussi connaître les forces des champions alliés par rapport à leurs adversaires, et enfin permettre des transitions intéressantes selon les besoins de l’équipe.

Alors que les bases du rôle de la jungle sont restées les mêmes, on va vous donner quelques bons champions à sélectionner actuellement, mais aussi des astuces sur la bonne façon de clear les camps de monstres, et où mettre la pression sur la map. Toutes ces décisions peuvent changer la phase de votre partie de Wild Rift.

01 Les champions efficaces

Jarvan IV

Voilà un champion facile à prendre en main. Jarvan IV promet des ganks très fiables et n’est pas dépendant des items. Il a un large pic de puissance (power spike) très tôt dans la partie sur son E, puis son A, ce qui donne un combo dévastateur. Son ulti ne fait pas seulement des dégâts de zones (ou AoE pour Area of Effect), mais il prépare aussi ses laners à récupérer des kills gratuitement.

Avec son R, il est capable de prodiguer un piège à ses adversaires sur un terrain en forme de cercle, forçant ses ennemis à mourir ou à brûler pendant qu’ils essaient de s’enfuir. Avec des dégâts de base très élevés, Jarvan est capable de build des items plus tankys et de pouvoir toujours one-shot un ADC avec un combo bien placé. Le champion est très solide et va bien avec de nombreuses compositions. On peut donc dire qu'on parle d'un perso stable dans la méta jungle actuelle.

Fiddlesticks

Avec sa faux destructrice, la créature Fiddlesticks est un champion explosif. Une fois au niveau 6, l’épouvantail devient une force redoutable, avec un nombre très élevé de dégâts qui peut décimer les ennemis, avec un ulti bien placé. Le gameplay de Fiddlesticks repose sur le manque de vision des adversaires en utilisant son passif pour créer des effigies de lui-même qui effraient les ennemis.

Le champion peut clear la jungle rapidement, mais son ulti doit être utilisé sagement. Celui-ci demande un temps de chargement avant de se téléporter à l’endroit désiré, alors n’oubliez pas de l’utiliser au début d’un combat plutôt qu’en plein milieu, car n’importe quel CC (crowd control ou contrôle de foule) ennemi peut l’annuler. Si vous n’observez pas bien la map, les ennemis vous tomberont dessus.

Le jungler Fiddlesticks © Marv Watson

Amumu

Avec les récents buffs, Amumu fait des tonnes de dégâts sur son ulti et son CC est très élevé. Il commence assez lentement, mais une fois arrivé au puissant niveau 6, ce n’est pas Amumu qui pleurera mais les ennemis qui doivent se confronter à ses lourds dégâts et son CC infâme. Il subit souvent des invades, mais une fois en possession d’items tankys, il devient une momie intuable. Il apporte une sacré frontlane tanky et un engage très fiable à son équipe.

Xin Zhao

Xin Zhao est un des duellistes les plus efficaces de la méta et n’a pas de faiblesses notoires. Il peut snowball de manière constante et devient très difficile à tuer, surtout que son ulti le rend invulnérable aux attaques à distance pendant qu’il est activé. En accord avec son passif, son build tanky avec l’Éviscérateur en tant que premier item peut le faire tenir à l’infini.

Alors que son style de jeu est assez linéaire, Xin Zhao peut 1v1 de manière efficace n’importe quel jungler très tôt dans la partie. Cette force de persuasion peut vous permettre de contester agressivement le Carapateur dès l’early-game et il peut largement prendre des kills avec des invasions (invade). Bref, Xin Zhao est un très bon jungler grâce à sa polyvalence et sa correspondance avec de nombreux matchups.

Xin Zhao © Riot

02 Les meilleurs options pour nettoyer des camps de monstres

Le full clearing

En tant que jungler, même débutant, faire un full clearing vous donnera le plus de connaissances possibles du rôle. C’est l’option la plus safe, même si vous avez du mal avec le système et que vous perdez un Carapateur en chemin. Il n’y a pas vraiment de variation dans la stratégie de la jungle. Il est donc difficile de tout louper et la strat fonctionne bien avec des champions qui ont besoin de prendre des niveaux rapidement.

Après le full clear, vous pouvez reset et retourner à la base pour vous procurer des items. Cela enlève toute confrontation en early-game. Pour le blue side (début en bas), vous commencez au red buff puis direction les golems. Ensuite, vous vous dirigez vers le blue buff, puis Gromp. Pour le red side (début en haut), vous pouvez commencer au blue buff, puis direction Gromp, puis partez pour le le red buff, avant de finir aux camp de golems.

Le clear de 4 - 5 camps

Un full clear des camps dépend beaucoup des dégâts de zones de votre champion sur le camp de Raptors. Sinon, vous pouvez passer à côté et, au lieu de ça, faire les 4 autres camps à clear. Le clear inclut de commencer au buff de la botlane, puis les Raptors si vous choisissez de clear les 5 camps. Si vous passez le 5e, cela vous donnera la possibilité de faire un gank rapidement et donc d’obtenir un kill potentiel. Puis, vous vous dirigez vers les loups, puis le Gromp et enfin le blue buff (dans la jungle du red side).

Sur le blue side, allez récupérer le red buff, occupez vous - en option - du camp de Raptors, puis direction les loups, le Gromp et enfin le blue buff. Selon le buff avec lequel vous avez commencé, vous vous retrouverez du côté opposé de la map quand vous aurez tout nettoyé, cela signifie que vous devez gank en fonction de là où vous vous trouvez. Certains champions demandent de commencer au blue buff car ils sont gourmands en mana, mais prendre le le red buff en premier augmente vos chances de réussir un gank ou une invade.

Le clear de 3 camps

Ce style correspond plus aux champions puissants pour les gros ganks comme Lee Sin ou Elise. Si vous assurez ce clear, vous vous débarrasserez de vos ennemis et vous serez capable de gank après 3 minutes dans la game. Vous serez moins à même d’être vu par une ward, ce qui peut sécuriser un kill et vous offrir un Carapateur gratis. Ce système peut potentiellement lancer un effet boule de neige et augmenter vos chances de gagner.

Le roster des champions a beaucoup évolué depuis 2009 © Riot Games

03 Faire pression

Vous pouvez faire pression sur les lanes et la map en faisant des ganks, en en contrant ou bien faire échouer un gank adverse en faisant acte de présence. À force de ganker une lane en continu, vous mettrez les laners adverses sur les nerfs car vous deviendrez une menace totale. Vous pouvez soit invade et voler leurs camps de monstres, ou gank une lane/prendre un objectif de jeu. Savoir où et quand faire pression vous permet de mener la partie du bout des doigts. Savoir comment ganker les lanes gagnantes vous permet de commencer un snowball rapidement et peut changer complètement une game.

04 L’invade et le contrôle d’objectifs

Une bonne façon de débuter une partie est de chercher à savoir où commence le jungler adverse et quelle est sa façon de clear. Cela vous donnera une idée d’où se trouve votre adversaire dans les phases d’early-game. Par exemple, si vous affrontez un Karthus en jungle, en sachant qu’il commencera au blue buff, vous savez qu’il fera son petit bonhomme de chemin vers l’autre côté de la jungle.

Prendre son temps avant d’invade est une bonne option pour prendre un kill gratuitement, si votre champion vous le permet. Vous pouvez attraper des ennemis vers le milieu de la map et peut-être vaincre le jungler adverse pour récupérer ses camps. Les récupérer est aussi important que de nettoyer vos propres camps. Cela laisse moins de camps au jungler ennemi pour farmer, le forçant à amasser moins d’argent.

Quand vous voyez que votre équipe a l’avantage et que vous souhaitez battre le fer tant qu’il est encore chaud, c’est donc le moment pour récupérer des objectifs. Si le jungler adverse est repéré de l’autre côté de la map et que vous avez la priorité sur le bot side, c’est un Dragon gratuit offert sur un plateau. Si un ennemi meurt, cela signifie que pendant un moment, c’est du 4v5. Alors profitez-en pour sécuriser un dragon et gagner une escarmouche dans la jungle qui pourrait arriver si les ennemis veulent le contester. Il faut toujours jouer le rôle de jungler de manière intelligente et ne jamais forcer un objectif. Au lieu de ça, faites pression sur les lanes en faisant des ganks. Même si vous ne prenez pas de kills, vous pouvez toujours prendre des sorts d’invocateurs et avoir l’opportunité de récupérer un kill la fois suivante.

Prenez connaissance des lanes gagnantes et jouez autour des objectifs sur le côté déjà bien push. Si la toplane gagne de loin, voyez avec le champion de la lane pour sécuriser le Héraut de la Faille et n’ayez pas peur d’alerter vos alliés avec des pings. Si le bot side gagne, faites la même chose pour le dragon. La communication est la clé pour sécuriser des objectifs. Faites en sorte que votre équipe vous suive, puisque les objectifs sont plus simples à obtenir avec un peu d’aide. Et enfin : n'ayez pas peur des trash-talkers !