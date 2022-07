On ne t’apprend rien quand on te dit que

Lorsqu'un laner ralentit la vague d'attaque des sbires en influant sur la façon dont tels sbires attaquent tels sbires. Pour ce faire, achevez stratégiquement les sbires ennemis à la dernière minute afin de pouvoir garder le laner ennemi dans une position spécifique. Le but est à la fois de positionner le laner ennemi pour un gank allié potentiel et de le garder simplement hors de portée de l'XP et de l'or des sbires.

