League of Legends : les meilleures compos en botlane

Samira et Rell se complètent parfaitement, au point d’avoir été viables ou OP durant toute cette saison 13. En lane, le Z de Rell aide Samira à faire proc son passif pour maintenir les ennemis en l’air et à remporter le trade à coup sûr. Durant le midgame, en bonne machine à CC (crowd control), Rell peut engager un fight ou temporiser avec son combo (Z + R puis A). Tous ces contrôles assurent à Samira de pouvoir augmenter sa note de style et d’ainsi utiliser son ulti. À partir de là, si elle a déjà une Draktharr (la rendant invulnérable après un kill), le teamfight est gagné.

Une gentille yordle et un monstre qui crache du vomi, le mariage le plus atypique du jeu. Pourtant, Kog'Maw et Lulu, depuis de nombreuses saisons, font partie des compos les plus jouées en botlane. Les shields et les buffs de Lulu font de Kog'Maw un des tout meilleurs adc du jeu, lui permettant de kite ses ennemis pour faire des dégâts tout en étant en relative sécurité. En cas de gros engage sur Kog, Lulu peut tout simplement utiliser son ultime sur lui avant de transformer l'ennemi en écureuil pendant quelques secondes, le condamnant dans la grande majorité des cas. Si on ajoute à cela des objets comme l'encensoir ardent, le bâton des flots ou le creuset de Mikael pour l'anti CC, Lulu transforme Kog'Maw en arme de destruction massive.

Une gentille yordle et un monstre qui crache du vomi, le mariage le plus atypique du jeu. Pourtant, Kog’Maw et Lulu , depuis de nombreuses saisons, font partie des compos les plus jouées en botlane. Les shields et les buffs de Lulu font de Kog’Maw un des tout meilleurs adc du jeu, lui permettant de kite ses ennemis pour faire des dégâts tout en étant en relative sécurité. En cas de gros engage sur Kog, Lulu peut tout simplement utiliser son ultime sur lui avant de transformer l’ennemi en écureuil pendant quelques secondes, le condamnant dans la grande majorité des cas. Si on ajoute à cela des objets comme l’encensoir ardent, le bâton des flots ou le creuset de Mikael pour l’anti CC, Lulu transforme Kog’Maw en arme de destruction massive.

Le duo des îles obscures. Thresh et Kalista font partie des champions les plus complets du jeu, pouvant être joués de manière très agressive ou défensive. Grâce à son A, Kalista a une très grosse mobilité. Avec en plus la lanterne de Thresh, elle peut se repositionner en permanence. Et bien sûr, son ultime lui permet de sauver son support si l’engage n’a pas fonctionné, ou de l’envoyer dans la mêlée pour nullifier un des défauts de Thresh, la range.

Grâce à son Z et son E, Nami booste les attaques de son allié, appliquant très fréquemment le passif de Lucian , rendant toute trade impossible pour la botlane adverse. Dès que les ennemis sont en range, Lucian peut dasher en avant et sera certain de sortir victorieux de l’affrontement si son support l’a buff. En teamfight, Nami possède l’un des meilleurs ultis pour désengage et peut enchaîner avec son A.

Une des pires botlanes à affronter. Pas forcément la plus forte, mais sans aucune contestation possible la plus frustrante. Via son A, Morgana peut immobiliser une cible pendant ce qui semble être une éternité, donnant la possibilité à Caitlyn de poser un piège sous celle-ci et d’utiliser absolument tout son combo. C’est simple, en fonction du perso que vous jouez face à elles, dès l'early, vous pouvez mourir en une ou deux cages de Morgana. De plus, les bottes de mercure ne réduisent pas la durée du contrôle de Morgana.

est dorénavant poussée à rester attachée plus fréquemment à son adc, l’associer à celui qui possède une très bonne range, un dash monstrueux et un passif qui lui octroie de la vitesse de déplacement à chaque shield a du sens. Cette botlane n’a pas un early game incroyable, mais si elle prend l’avantage, la partie est plus ou moins terminée pour les adversaires.

Le combo de la mobilité. Comme Yummi est dorénavant poussée à rester attachée plus fréquemment à son adc, l’associer à celui qui possède une très bonne range, un dash monstrueux et un passif qui lui octroie de la vitesse de déplacement à chaque shield a du sens. Cette botlane n’a pas un early game incroyable, mais si elle prend l’avantage, la partie est plus ou moins terminée pour les adversaires.

Designés ensemble, sortis ensemble, joués ensemble. Ce n’est pas bien compliqué, les deux personnages sont en couple et leurs sorts sont boostés lorsqu’ils sont associés. De plus, ils ont tous les deux été buff cette saison et ont été pick chez les pros. Ils ont de l’engage, de la survivabilité, des contrôles… L’association parfaite.

