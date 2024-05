Les meilleures équipes de League of Legends de tous les temps

League of Legends est l'un des jeux les plus extraordinaires jamais créés. Au cours de ses 14 années d’existence, il a permis à l' esport de se développer au fil d’événements qui ont battu des records. Alors que de nouvelles histoires complètement folles s’écrivent chaque année, on vous présente sept équipes qui ont marqué l’esport de League of Legends.

01 T1

L'équipe la plus dominante de l'histoire de LoL. Remporter un seul championnat du monde est déjà un accomplissement extraordinaire, mais avec Faker , le meilleur joueur de l’histoire dans ses rangs, l'organisation sud-coréenne en a carrément récolté quatre (dont deux d'affilée). Là encore, c’est un exploit qu'aucune autre équipe n'a accompli.

T1 a remporté son quatrième titre mondial l'année dernière en 2023. © SonStar/Red Bull Content Pool

Il est difficile de choisir un seul roster quand il est question de T1 (anciennement SK Telecom T1), mais si on était obligé de le faire, on parlerait probablement de celui qui a enchaîné les deux victoires aux Worlds de 2015 et 2016 avec Bengi en jungle, Faker au mid, Bang et Wolf au bot, et MaRin puis Duke en toplane.

02 Samsung

Autre structure sud-coréenne, Samsung est à l’heure actuelle la seule équipe à avoir remporté plusieurs fois les Worlds. En 2014, Samsung avait deux équipes très fortes (Samsung White et Samsung Blue). Elles se sont rencontrées en demi-finale des Worlds, cependant, la game n'a pas tenu toutes ses promesses avec un cinglant 3-0 en faveur de Samsung White. Ils ont ensuite enchaîné en battant Star Horn Royal Club 3-1, et ce en grande partie grâce à son duo emblématique en botlane : Imp et Mata.

Après plusieurs années, les deux rosters (Blue et White) ont été assemblés pour former Samsung Galaxy. L’équipe a failli mettre fin à la série de victoires aux Worlds de SK Telecom T1 (SKT) lors de la finale 3-2 extrêmement serrée de 2016. Ils prendront toutefois leur revanche un an plus tard avec un sévère 3-0 pour infliger à Faker sa première défaite en finale.

Samsung White a dominé les championnats du monde 2014 © Riot Games

03 EDward Gaming

Edward Gaming (EDG) a rejoint la scène pro de LoL en 2013 et a eu un impact majeur depuis. Le niveau de compétition est extrêmement élevé en Chine et pourtant, aucune équipe ne s’est approchée du record de six titres de LPL (la ligue chinoise de League of Legends) d'EDG.

Malgré sa domination nationale, EDG a longtemps eu la réputation d'être une équipe qui paniquait sous la pression au niveau international. L'organisation a chuté lors des Worlds en quarts de finale à quatre reprises et n'a même pas dépassé les phases de groupe en 2017. La défaite 3-0 contre Fnatic lors des Worlds 2015 a été un gros coup dur pour EDG alors que l'équipe avait remporté le tout premier Mid-Season Invitational un peu plus tôt cette année-là, surprenant SKT 3-2 lors d'une victoire emblématique.

EDG a surpris tout le monde en battant SKT en 2015 © Riot Games

Contre toute attente, EDG a finalement gagné en 2021. Dans une finale palpitante qui se termina sur un 3-2, l'équipe de LPL a remarquablement battu les favoris Dplus Kia grâce à une performance exceptionnelle du midlaner Scout, potentiellement l'un des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire de LoL.

04 G2 Esports

L'équipe suivante est le géant européen G2 , la meilleure équipe de la région. Fnatic faisait auparavant figure de roi de la scène européenne de LoL et a même remporté les tout premiers Worlds en 2011), mais la scène esport a radicalement changé depuis. G2 a rejoint les EU League Championship Series (LCS), qui deviendront plus tard les League of Legends EMEA Championship (LEC) en 2016. Depuis lors, ils ont dominé l'Europe avec une telle facilité qu’ils ont récemment dépassé le nombre de titres européens de Fnatic avec une 14e victoire, un record en LEC.

Cependant, le plus grand accomplissement de G2 reste sa victoire éclair en finale des MSI 2019 contre les Américains de Team Liquid. Ce BO5 (Best Of 5) a été le plus rapide de tous les temps.

G2 est apparu à domicile lors de la finale des Worlds 2019 © Stephanie Lindgren/Red Bull Content Pool

Le roster emblématique composé de Wunder, Jankos, Caps, mais aussi Perkz, qui a changé son rôle en passant de mid à bot, sans oublier Mikyx, était non seulement l'un des rosters les plus forts jamais formés, mais aussi l'un des plus innovants. Il a dérouté totalement ses adversaires avec des stratégies inhabituelles comme le funnelling lors de la finale des Spring Playoffs et des choix de personnages surprenants comme un Pyke top. Bien que G2 ait malheureusement perdu la finale des Worlds en se faisant écraser 3-0 par FunPlus Phoenix , les exploits héroïques des Européens cette année-là resteront gravés dans beaucoup de mémoires.

05 Cloud9

De l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique du Nord, c'est Cloud9 qui se distingue des autres. Ils ont peut-être un titre de moins que Team SoloMid (qui ne participe plus à la compétition) et ils n'ont peut-être pas atteint une finale internationale comme Team Liquid et Counter Logic Gaming lors des MSI, mais ils ont toujours été plus réguliers.

Cloud9 a remporté son 6e titre LCS en 2023 © Jaylnn Nash/Red Bull Content Pool

Les LCS nord-américains ont changé à jamais après que Cloud9 fut promu à l'été 2013. L'équipe composée de Balls, Meteos, Hai, Sneaky et LemonNation a dominé le serveur avec une série de 25 victoires pour 3 défaites avant d'écraser TSM 3-0 lors de la finale des playoffs. Les équipes du continent ont toujours eu du mal lors des Worlds, mais Cloud9 a souvent répondu présent. Ils sont pris l'habitude de devenir le dernier espoir de la région au niveau international, atteignant les quarts de finale à cinq reprises et les demi-finales des Worlds en 2018, un record pour une équipe états-unienne, aucune autre structure de cette région n'ayant pu y arriver.

06 Assassins de Taipei

Pour terminer cette liste, il s'agit probablement de la plus belle histoire de LoL. Les Taipei Assassins (TPA) n'ont peut-être pas connu un succès continu et cohérent comme les autres équipes de cette liste, mais grâce à leur statut d'outsider qui a choqué le monde entier, ils méritent d'être reconnus. Alors que certains fans savaient à quel point les TPA étaient bons avant même les Worlds 2012, la plupart d’entre eux ne les connaissaient que très peu sur eux et supposaient qu'ils ne gagneraient pas face aux favoris du tournoi, Azubu Frost ou Moscow Five.

Les Taipei Assassins sont un élément crucial de l'histoire de LoL © Riot Games

Si beaucoup se souviendront de la légendaire Orianna de Toyz, la véritable force de TPA était leur travail d'équipe exemplaire et leurs incroyables connaissances tactiques. En fait, beaucoup de leurs stratégies sont les bases de l'esport de LoL que nous voyons encore aujourd'hu

