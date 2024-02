League of Legends : la méthode Kameto pour progresser en jungle

Comment monter sur League of Legends ? C’est une question épineuse à laquelle des milliers de joueurs cherchent à répondre. Pourtant, la solution est assez simple si l’on est capable de se remettre en question. Alors évidemment, toutes les games ne sont pas gagnables, mais appliquer la méthode Kameto , de nombreuses fois passé Master en jouant jungle, peut permettre de salement booster votre winrate (taux de victoires). Après une petite session de VODs, voici les conseils que l’on peut en tirer.

Maîtriser quelques champions

Quel que soit votre rôle, dans un jeu qui compte 168 personnages, il vaut mieux se spécialiser . Qu’ils soient forts ou non sur le patch actuellement en cours sur le jeu, il est toujours préférable de jouer un champion que l’on maîtrise sur le bout des doigts plutôt qu’un autre dit “OP” que l’on n’a joué que quelques fois.

La meilleure option, c’est de s’entraîner sur 3 ou 4 personnages , histoire de pouvoir se sortir de certains match-ups qui pourraient être compliqués (Ivern face à Rengar, Bel’Veth contre Maokai, par exemple). Cela peut aussi être bien pratique si vous tombez sur le duo Yasuo/Yone mid et que votre équipe manque de dégâts magiques. Évidemment, quand on est sur LoL depuis plus de 10 ans comme Kameto, le pool de champion est un peu plus large (et le temps d’adaptation plus court). Mais l’idée de départ reste la même, spécialisez-vous, vous connaîtrez parfaitement vos dégâts, et votre prise de décision n’en sera que meilleure.

Même s’il peut jouer les « personnages du moment », Kameto a une préférence pour les champions au gameplay agressif comme Lee Sin, Viego, Briar, Kindred, Xin etc.

Identifier la condition de victoire

Chaque partie de League of Legends est différente, en fonction des champions qui sont joués, du niveau des joueurs et de tout un tas de facteurs qui varient (type de dragons, sorts d’invocateurs choisis par les joueurs etc). En tant que jungler, si vous voulez vous donner les meilleures chances d’enchaîner les victoires, il faudra identifier ce qu’on appelle la « wincon » (la condition de victoire).

Dans l’écran de chargement, analysez votre composition, celle des adversaires et décidez de la lane sur laquelle votre impact sera le plus important . Le toplaner adverse joue un personnage agressif en early et a pris ignite (embrasement) ? Essayez de le gank le plus rapidement possible et d’aider ensuite votre laner à push pour que son adversaire perde énormément de farm. La botlane ennemie a beaucoup de poke et pas de capacité à fuir (comme Lux et Miss Fortune), mettez-la au fond en les gankant un maximum. Dans ce cas de figure, commencez votre clear de jungler du côté opposé au bot pour arriver assez tôt.

Lors de sa première game de la soirée, Kameto voit que son Olaf top est face à une Riven (qui joue avec ignite). Il commence son clear botside pour (counter) gank top à 3 minutes et éviter que l’adversaire ne prenne l’avantage.

Kameto se positionne pour countergank © Riot Games/Kameto

Jouer pour les lanes qui gagnent

Votre Teemo top est en 0/3/0 face à un Panthéon ? Que vous l’aidiez 1 ou 15 fois, il ne gagnera pas son face à face. Dans le même sens que le fait d’identifier la condition de victoire de votre équipe, il faut savoir que certains champions auront un mal fou à s’en sortir face à d’autres. Si vous avez par exemple un Malphite tank face à Zac ou Mordekaiser, il a n’aura que très peu de chances de s’en sortir, ne perdez pas votre temps et vos ressources à lui venir en aide et concentrez-vous sur une autre lane .

De plus, si une de vos lanes est en train de marcher sur ses opposants, il est fort probable que le jungler adverse (probablement en train de se faire pourrir par ses coéquipiers, s’il n’a pas coupé le chat) tente d’intervenir. Surveillez la zone, si vous arrivez à countergank à ce moment-là, la game est plus ou moins déjà gagnée .

Dans le cas de Kameto, il a choisi de soutenir son toplaner qui avait pris l’avantage en début de partie . La botlane, qui s’est retrouvée en weakside, a réussi à tenir le choc (et ce ne sera pas le cas à chaque game).

Un point sur les objectifs

En jungle, le plus important est votre prise de décisions . Gardez un œil sur la carte et déplacez-vous en fonction du positionnement des autres joueurs. Si votre midlaner et votre botlane sont morts ou vont retourner à la base, n'allez pas sur le drake, que ce soit pour tenter de le faire ou de le voler. Vous risquez de mourir bêtement et de laisser votre vis-à-vis faire tous vos camps, prenant ainsi un sérieux avantage. À bas élo, de nombreux joueurs tentent des drakes n’importe quand, ne faites pas cette erreur. Gankez bot ou mid, et allez-y ensuite en supériorité numérique.

Kameto fait le dragon pendant que son équipe push © Riot Games/Kameto

Il en va de même pour les larves du néant. Elles peuvent faire une différence sur quelques parties, notamment si votre équipe possède des champions qui aiment splitpusher (pousser sur une lane sans leur coéquipiers), mais en laisser trois ou cinq à votre adversaire ne sera pas déterminant. C’est d’autant plus vrai si vous et vos alliés n’avez pas l’avantage. Il faut savoir punir les erreurs tout en limitant au maximum les risques . On en revient donc au premier point : si vous connaissez parfaitement votre champion, vous serez plus apte à prendre de bonnes décisions .

Si vous voulez vous mettre à la jungle ou progresser, vous avez désormais quelques bases. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi suivre le stream de Kameto , mais aussi et surtout celui du jungler de la Karmine Corp, Bo .

