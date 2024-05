Les joueurs à suivre lors du MSI de League of Legends

est un midlaner légendaire qui vient de remporter son 12e titre européen, soit trois de plus que n'importe quel autre joueur. À ce stade, il ne fait aucun doute qu'il est le plus grand joueur européen de tous les temps.

Possessing a unyielding will to win, get to know Carlos ‘ocelote’ Rodríguez, founder and CEO of G2 Esports.

Team Liquid, championne des LCS, a surpris tout le monde lors des éliminatoires et il a été particulièrement intéressant de voir la rédemption des deux jeunes prodiges américains Sean 'Yeon' Sung et Eain 'APA' Stearns.

a remporté son quatrième titre LCK consécutif, un exploit remarquable pour n'importe quel joueur, et encore plus pour quelqu'un qui évolue dans une ligue aussi relevée.

Après avoir battu T1 3-2 dans une série incroyable, Jeong 'Chovy' Ji-hoon a remporté son quatrième titre LCK consécutif, un exploit remarquable pour n'importe quel joueur, et encore plus pour quelqu'un qui évolue dans une ligue aussi relevée.

Mais Chovy attend toujours de goûter à son premier succès international et, par conséquent, beaucoup le considèrent comme le plus grand joueur à n'avoir jamais remporté un championnat du monde. Un titre au MSI prouverait qu'il peut encore performer sur les plus grandes scènes.

