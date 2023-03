Que de chemin parcouru entre la parution du mod de Warcraft III Defense of the Ancients en 2003 et

du toujours aussi populaire

, son très lointain descendant. Si le célébrissime MOBA de Riot Games est passé par de nombreuses transformations et n’a plus tout à fait l’aspect qu’on lui connaissait lors de son lancement en octobre 2009, il n’en reste pas moins que certains de ses modes classiques restent éminemment populaires et joués quotidiennement par des dizaines de milliers de personnes. C’est le cas du vénérable

, qui a fêté ses dix ans en 2022 et continue à attirer de très nombreux joueurs, autant des vétérans ayant plus d’une décennie de LOL dans les jambes que de nouveaux venus cherchant à comprendre le fonctionnement de tout cela.